Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6178b86-84e4-4063-9989-d65523633da5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harminckétezer focis matricát vittek el a fegyveres rablók.","shortLead":"Harminckétezer focis matricát vittek el a fegyveres rablók.","id":"20180607_Nem_akartak_Paninimatricakat_cserelgetni_inkabb_kiraboltak_a_nyomdat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6178b86-84e4-4063-9989-d65523633da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b7b295-2bae-426c-b384-58352c128043","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Nem_akartak_Paninimatricakat_cserelgetni_inkabb_kiraboltak_a_nyomdat","timestamp":"2018. június. 07. 10:52","title":"Nem akartak Panini-matricákat cserélgetni, inkább kirabolták a nyomdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szabó János és Vinícius Paulo is szerephez jut a védelemben.","shortLead":"Szabó János és Vinícius Paulo is szerephez jut a védelemben.","id":"20180606_ezzel_a_kezdovel_megy_neki_leekens_a_feheroroszoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750a514f-c599-4607-a831-d191a302bd96","keywords":null,"link":"/sport/20180606_ezzel_a_kezdovel_megy_neki_leekens_a_feheroroszoknak","timestamp":"2018. június. 06. 18:31","title":"Ezzel a kezdővel megy neki Leekens a fehéroroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01173c57-e3b2-407f-ae01-691ce390d9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havas Szófia a kormánylap hasábjain, a Magyar Időkön keresztül lő az egyik elnökjelöltre, Tóth Bertalanra.","shortLead":"Havas Szófia a kormánylap hasábjain, a Magyar Időkön keresztül lő az egyik elnökjelöltre, Tóth Bertalanra.","id":"20180607_Toth_Bertalant_tamadja_az_MSZPs_akit_korabban_a_kommunizmus_buneinek_tagadasa_miatt_jelentettek_fel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01173c57-e3b2-407f-ae01-691ce390d9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92171ff9-ba41-4329-9d1d-2cf1d151ae88","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Toth_Bertalant_tamadja_az_MSZPs_akit_korabban_a_kommunizmus_buneinek_tagadasa_miatt_jelentettek_fel","timestamp":"2018. június. 07. 13:59","title":"Tóth Bertalant támadja az MSZP-s, akit korábban a kommunizmus bűneinek tagadása miatt jelentettek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzemet, ahol centrifugákat állítanak elő, még az atomprogram korlátozására született többhatalmi megállapodás előtt kezdték építeni a közép-iráni Natanz városban. ","shortLead":"Az üzemet, ahol centrifugákat állítanak elő, még az atomprogram korlátozására született többhatalmi megállapodás előtt...","id":"20180607_iranban_uj_urandusito_letesitmenyt_avattak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9760416a-bbf7-4114-b925-ef97330b6893","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_iranban_uj_urandusito_letesitmenyt_avattak","timestamp":"2018. június. 07. 05:32","title":"Nem vesztegeti az időt Irán: új urándúsító létesítményt avattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde48f58-3d5a-49b3-a501-68de80862073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi áprilisban bántalmazott egy idős embert, aki belehalt sérüléseibe. Ezután két tettestársával elvitte értékeit. Az elkövető és egyik társa már rendőrkézen van, harmadik társuk elfogásában a lakosság segítségét kéri a rendőrség.","shortLead":"Egy férfi áprilisban bántalmazott egy idős embert, aki belehalt sérüléseibe. Ezután két tettestársával elvitte...","id":"20180607_Kirabolta_megolte_az_idos_embert_tarsait_keresi_a_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dde48f58-3d5a-49b3-a501-68de80862073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bb380e-5038-4416-b99e-0b87c167e76b","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Kirabolta_megolte_az_idos_embert_tarsait_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. június. 07. 13:08","title":"Kirabolta, megölte az idős embert, társait keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d9f34d-0872-417e-b33a-1f301316ec91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több százmillió forintos kárt okozott. A férjét négy évre leültetik.","shortLead":"Több százmillió forintos kárt okozott. A férjét négy évre leültetik.","id":"20180606_adot_csalt_ket_ev_felfuggesztettet_kapott_csabi_bettina","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90d9f34d-0872-417e-b33a-1f301316ec91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fba3f74-8231-4485-bb73-b6799d331bf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_adot_csalt_ket_ev_felfuggesztettet_kapott_csabi_bettina","timestamp":"2018. június. 06. 21:03","title":"Adót csalt, két év felfüggesztettet kapott Csábi Bettina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Friss teaser érkezett a Ruben Brandt, a gyűjtő című egész estés, magyar animációs akció-thrillerhez. Már most egyértelmű, hogy a kleptomániás Mimi a magyar rajzfilmek legnagyobb femme fatale-ja. ","shortLead":"Friss teaser érkezett a Ruben Brandt, a gyűjtő című egész estés, magyar animációs akció-thrillerhez. Már most...","id":"20180608_ruben_brandt_a_gyujto_magyar_animacio_macskafogo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51752a59-248b-47f6-93fa-40f96cbe381e","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_ruben_brandt_a_gyujto_magyar_animacio_macskafogo","timestamp":"2018. június. 08. 10:37","title":"Megőrülünk ezért a kleptomániás, magyar rajzfilmhősnőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf043fd-994f-42b5-874c-60d462f3681f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2018 első negyedévében a bevásárlási céllal külföldre utazó magyarok 25, tavaly összesen 100 milliárd forintot költöttek a határon túli boltokban. Most viszont fordul a kocka, reménykedhetnek a hazai vállalkozások.","shortLead":"2018 első negyedévében a bevásárlási céllal külföldre utazó magyarok 25, tavaly összesen 100 milliárd forintot...","id":"20180608_Elkepeszto_osszegeket_hagytak_kulfoldon_a_magyar_bevasarloturistak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bf043fd-994f-42b5-874c-60d462f3681f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d06bf0-9a40-451a-95a7-6d03e1fc44d0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Elkepeszto_osszegeket_hagytak_kulfoldon_a_magyar_bevasarloturistak","timestamp":"2018. június. 08. 10:56","title":"Elképesztő összegeket hagytak külföldön a magyar bevásárlóturisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]