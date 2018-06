Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós időben érzékelő ingatlanközvetítők szerint mára lecsengett a trend. Néhány hely és típus akad csak, ahol még árnövekedés figyelhető meg. A nagyobb gond a kínálat összetételével van.","shortLead":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós...","id":"20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee601001-cc1f-4146-81ea-ad3b0c7cae0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. június. 07. 12:02","title":"Az áremelkedés már megállt, a kínálattal vannak gondok az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kényszerleszállást hajtott végre egy ausztráliai belföldi járat csütörtök éjszaka, mert az egyik utas, egy nő kiabálni kezdett, majd azzal fenyegetőzött, hogy megöli a járaton lévőket. ","shortLead":"Kényszerleszállást hajtott végre egy ausztráliai belföldi járat csütörtök éjszaka, mert az egyik utas, egy nő kiabálni...","id":"20180608_Bekattant_utas_miatt_landolnia_kellett_egy_ausztral_gepnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598c7dc8-2f94-4305-8173-057645c4f407","keywords":null,"link":"/vilag/20180608_Bekattant_utas_miatt_landolnia_kellett_egy_ausztral_gepnek","timestamp":"2018. június. 08. 05:39","title":"Bekattant utas miatt landolnia kellett egy ausztrál gépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ea9bb3-59ee-47cd-94b8-0b76c6b15d0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori kommunista társadalmak gazdasági átalakulását ösztönző munkája elismeréseként a kiváló magyar közgazdász kapja idén a Közép-európai Egyetem legmagasabb kitüntetését, a Nyílt Társadalom díjat.","shortLead":"Az egykori kommunista társadalmak gazdasági átalakulását ösztönző munkája elismeréseként a kiváló magyar közgazdász...","id":"20180608_Kornai_Janost_dijazza_a_CEU","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ea9bb3-59ee-47cd-94b8-0b76c6b15d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9cd5ae-8047-4c62-9de9-2e789f5bcd69","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Kornai_Janost_dijazza_a_CEU","timestamp":"2018. június. 08. 10:26","title":"Kornai Jánost díjazza a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza tónál, a Balatonon és másutt is hasonló a helyzet. Nem tisztázott egyelőre, hogy a bérelt part közterület vagy a bérlő dirigál. Őszre megoldást ígér a horgász szövetség elnöke.","shortLead":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza...","id":"20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce28ec6-ee46-4290-ae1d-85e14c4f2ab1","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","timestamp":"2018. június. 08. 07:15","title":"Kiváltják a drága horgászengedélyt, mégsem pecázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a94569-3bdc-40ec-b841-9c64d243408b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelenlegi hírek szerint 44-en sérültek meg, amikor egy hetedikeseket szállító iskolabusz balesetezett. A jármű Zakopanéból Varsóba tartott.","shortLead":"A jelenlegi hírek szerint 44-en sérültek meg, amikor egy hetedikeseket szállító iskolabusz balesetezett. A jármű...","id":"20180608_Legalabb_negyvenen_megserultek_egy_lengyelorszagi_buszbalesetben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a94569-3bdc-40ec-b841-9c64d243408b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30621a89-a8bd-4581-b279-7396826ccf95","keywords":null,"link":"/vilag/20180608_Legalabb_negyvenen_megserultek_egy_lengyelorszagi_buszbalesetben","timestamp":"2018. június. 08. 15:49","title":"Legalább negyvenen megsérültek egy lengyelországi buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8b5660-fac7-4caf-823a-90f621f8db24","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Alig tudnak felvenni gyerekeket magániskolákba, annyira sokan keresnek az állami intézményeken kívül lehetőséget. Jobb híján a szülők arra vállalkoznak, hogy magántanulói csoportokat alakítanak a legkülönbözőbb igényekkel. A sokféleségben van igény az egységes szervezési, módszertani támogatásra, védjegyre. Most úgy néz ki, hogy ez is megvan.","shortLead":"Alig tudnak felvenni gyerekeket magániskolákba, annyira sokan keresnek az állami intézményeken kívül lehetőséget. Jobb...","id":"20180607_tanuloi_csoportok_fonix_szeged_budapest_school","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e8b5660-fac7-4caf-823a-90f621f8db24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338b8782-420b-4053-bbf3-d5ba396e5b2f","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_tanuloi_csoportok_fonix_szeged_budapest_school","timestamp":"2018. június. 07. 06:30","title":"Menekülés a közoktatásból: egyre többen „vállalkozásban” tanítják a gyerekeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázta, illetve egyes előfizetőknek triplázta a korlátlan beszélgetést kínáló díjcsomagjainak adatkeretét nyár végéig a Telenor. A telekomosok és a vodafone-osok számára is","shortLead":"Megduplázta, illetve egyes előfizetőknek triplázta a korlátlan beszélgetést kínáló díjcsomagjainak adatkeretét nyár...","id":"20180607_telenor_blue_dijcsomagok_dupla_adatforgalom_mobilinternet_nyar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3253b8e-155f-43fe-b55f-2705584692bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_telenor_blue_dijcsomagok_dupla_adatforgalom_mobilinternet_nyar","timestamp":"2018. június. 07. 14:03","title":"Ha a Telenor ügyfele, tudjon róla: lehet, hogy épp most duplázták meg a mobilnetes keretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Külügyminisztérium és a Zalatnay Cini fellépését szervező művészeti egyesület is milliós támogatást kapott a leköszönő erőforrás-minisztertől.","shortLead":"A Külügyminisztérium és a Zalatnay Cini fellépését szervező művészeti egyesület is milliós támogatást kapott...","id":"20180607_Eleg_furcsa_helyekre_dolgokra_adta_Balog_utolso_miniszteri_millioi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55492c28-1bd9-4e2b-94b2-8dace4678942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Eleg_furcsa_helyekre_dolgokra_adta_Balog_utolso_miniszteri_millioi","timestamp":"2018. június. 07. 07:42","title":"Elég furcsa dolgokra adta Balog utolsó miniszteri millióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]