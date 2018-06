Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7fbedc0-5caf-4b7e-a55f-bc69662674c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kim Dzsong Un barátjaként számon tartott egykori NBA-sztár, Dennis Rodman is ott lesz Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető jövő keddi szingapúri csúcstalálkozóján, s valószínűleg valami szerepet is játszik majd a történelmi találkozó lebonyolításában.","shortLead":"A Kim Dzsong Un barátjaként számon tartott egykori NBA-sztár, Dennis Rodman is ott lesz Donald Trump amerikai elnök és...","id":"20180606_Az_NBAcsillag_Dennis_Rodman_is_ott_lesz_a_KimTrump_csucson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7fbedc0-5caf-4b7e-a55f-bc69662674c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e78c3fe-9363-403f-bf62-e6dd5eeef657","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Az_NBAcsillag_Dennis_Rodman_is_ott_lesz_a_KimTrump_csucson","timestamp":"2018. június. 06. 09:11","title":"A volt NBA-csillag Dennis Rodman is ott lesz a Kim–Trump-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2469e4-0ae9-4a1f-a7ad-e1df9abcc948","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ez az első ilyen esete.","shortLead":"Nem ez az első ilyen esete.","id":"20180606_Bekeert_kampanyolt_megis_letartoztattak_a_francia_Pokembert_Szoulban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc2469e4-0ae9-4a1f-a7ad-e1df9abcc948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b745f4-f49c-41b0-bd2d-bf0a8c1ee894","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Bekeert_kampanyolt_megis_letartoztattak_a_francia_Pokembert_Szoulban","timestamp":"2018. június. 06. 15:47","title":"Békéért kampányolt, mégis letartóztatták a francia Pókembert Szöulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9a4c28-f08c-4fb7-a337-ab5676839a7c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legendás labdarúgó szerint honfitársai képesek megnyerni az oroszországi világbajnokságot, de esélyeiket csökkenti, hogy kiváló játékosaik nem alkotnak csapatot. ","shortLead":"A legendás labdarúgó szerint honfitársai képesek megnyerni az oroszországi világbajnokságot, de esélyeiket csökkenti...","id":"20180607_pele_beleszallt_a_brazil_valogatottba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9a4c28-f08c-4fb7-a337-ab5676839a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843f0a7b-751f-4e21-8031-ed4a1e1ec83c","keywords":null,"link":"/sport/20180607_pele_beleszallt_a_brazil_valogatottba","timestamp":"2018. június. 07. 12:11","title":"Pelé beleszállt a brazil válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b95bae-7849-4e27-87a7-811dd15a0642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy Opel vezetője, egy 26 éves nő a kórházban életet vesztette. A rendőrök vádemelési javaslattal fejezték be a nyomozást.","shortLead":"A balesetben egy Opel vezetője, egy 26 éves nő a kórházban életet vesztette. A rendőrök vádemelési javaslattal fejezték...","id":"20180606_Huszoneves_BMWs_okozott_halalos_balesetet_az_M0ason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b95bae-7849-4e27-87a7-811dd15a0642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6548d1-afd3-4078-8075-8a9f3d179bdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Huszoneves_BMWs_okozott_halalos_balesetet_az_M0ason","timestamp":"2018. június. 06. 10:16","title":"Huszonéves BMW-s okozott halálos balesetet az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borókai Gábor interjút adott a 24.hu-nak, amelyben azt mondta, Simicska nem akarja végleg bezárni a lapot, de a politika azt üzente az üzleti világnak, hogy a Heti Válaszban hirdetni, illetve azt megvásárolni nem éppen javalt cselekedet. A lapra 490 millió forintért kerestek vevőt a választás másnapjától kezdve.","shortLead":"Borókai Gábor interjút adott a 24.hu-nak, amelyben azt mondta, Simicska nem akarja végleg bezárni a lapot, de...","id":"20180606_490_millio_forintert_arultak_a_Heti_Valaszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1fb3c1-a777-465b-8acc-db118a8b2f07","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_490_millio_forintert_arultak_a_Heti_Valaszt","timestamp":"2018. június. 06. 20:14","title":"Heti Válasz-főszerkesztő: Orbánnak és Simicskának is van mit köszönnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2532ca2e-813f-4990-aa37-b91bc8296d7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letartóztattak egy Nyugat-Virginiában élő férfit, aki két gyerekét rövid időre bezárta a szárítógépbe. A férfi a gyerekek rémült sikoltozását megosztotta Snapchaten is, ezek a felvételek jutottak el a rendőrökhöz. ","shortLead":"Letartóztattak egy Nyugat-Virginiában élő férfit, aki két gyerekét rövid időre bezárta a szárítógépbe. A férfi...","id":"20180606_Apa_az_ilyen_Bezarta_egy_amerikai_ferfi_a_gyerekeit_a_szaritogepbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2532ca2e-813f-4990-aa37-b91bc8296d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f016688-a477-4506-a603-42056515ad05","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Apa_az_ilyen_Bezarta_egy_amerikai_ferfi_a_gyerekeit_a_szaritogepbe","timestamp":"2018. június. 06. 14:02","title":"Apa az ilyen? Bezárta egy amerikai férfi a gyerekeit a szárítógépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d9f34d-0872-417e-b33a-1f301316ec91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több százmillió forintos kárt okozott. A férjét négy évre leültetik.","shortLead":"Több százmillió forintos kárt okozott. A férjét négy évre leültetik.","id":"20180606_adot_csalt_ket_ev_felfuggesztettet_kapott_csabi_bettina","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d9f34d-0872-417e-b33a-1f301316ec91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fba3f74-8231-4485-bb73-b6799d331bf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_adot_csalt_ket_ev_felfuggesztettet_kapott_csabi_bettina","timestamp":"2018. június. 06. 21:03","title":"Adót csalt, két év felfüggesztettet kapott Csábi Bettina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8f788e-d888-4fa5-9c29-a951530099cc","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Éttermet, kávézót nyitna Budapesten? Sinkó Bori már túl van rajta, és egy maróan őszinte blogbejegyzésben adott tanácsot azoknak, akik erről álmodoznak.","shortLead":"Éttermet, kávézót nyitna Budapesten? Sinkó Bori már túl van rajta, és egy maróan őszinte blogbejegyzésben adott...","id":"20180607_Az_etteremnyitas_sok_embernel_csak_egy_szexi_illuzio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8f788e-d888-4fa5-9c29-a951530099cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9502705-9fd0-4c7f-b454-8e2b5416a35b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Az_etteremnyitas_sok_embernel_csak_egy_szexi_illuzio","timestamp":"2018. június. 07. 10:29","title":"„Az étteremnyitás sok embernél csak egy szexi illúzió”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]