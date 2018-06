Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8726b9ee-adf8-4731-8aa9-6c2190256f8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem a mobilvilág, hanem a windowsos gépek számára jelentett be újabb lapkakészletet a Qualcomm. Jön a Snapdragon 850.","shortLead":"Ezúttal nem a mobilvilág, hanem a windowsos gépek számára jelentett be újabb lapkakészletet a Qualcomm. Jön...","id":"20180608_qualcomm_snapdragon_850_lapkakeszlet_windows_pc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8726b9ee-adf8-4731-8aa9-6c2190256f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d274eb9f-eaba-4eef-adc0-184ff0da4f43","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_qualcomm_snapdragon_850_lapkakeszlet_windows_pc","timestamp":"2018. június. 08. 15:03","title":"A PC-sek kaptak egy remek processzort a Qualcommtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233bed95-daac-413b-bde8-48ad5bf95999","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hont András, Tóta W. Árpád és Csunderlik Péter rácsodálkoznak a fideszes meleglobbira, az altjobbos trashmédiára és arra, hogy ezek a szemetek nem tudnak magyarul. Romkocsmai merengés, olvasunk a sörök között.","shortLead":"Hont András, Tóta W. Árpád és Csunderlik Péter rácsodálkoznak a fideszes meleglobbira, az altjobbos trashmédiára és...","id":"20180606_Fanyar_Idok_2__Agitprop","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=233bed95-daac-413b-bde8-48ad5bf95999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e90808f-9a4e-4ac0-920f-185faeb75b13","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Fanyar_Idok_2__Agitprop","timestamp":"2018. június. 06. 17:40","title":"Fanyar Idők 2. – Agitprop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec24e9a1-ce37-44ad-9d15-ddd0c2ddfe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a YouTube-nál már javában tesztelik azt a megoldást, amellyel \"elbújhatunk\" az algoritmusa elől.","shortLead":"A jelek szerint a YouTube-nál már javában tesztelik azt a megoldást, amellyel \"elbújhatunk\" az algoritmusa elől.","id":"20180608_youtube_alkalmazas_android_inkognito_mod","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec24e9a1-ce37-44ad-9d15-ddd0c2ddfe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b729b3e0-385d-403f-b347-54cc8476f36a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_youtube_alkalmazas_android_inkognito_mod","timestamp":"2018. június. 08. 09:03","title":"Új funkció a YouTube-on: ha így nyitja meg videókat, nem lehet majd visszanézni, hogy mikre kattintott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","shortLead":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","id":"20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d50ef54-ea11-440b-b6e8-6349b2c0a4ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","timestamp":"2018. június. 06. 17:35","title":"Lángol egy ötcsillagos hotel Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival, ehhez viszont olyan abroncsok is kellenek, amelyek bírják ezt.","shortLead":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival...","id":"20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56620833-3cd8-4c07-bf31-882f0856c809","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","timestamp":"2018. június. 07. 13:31","title":"A Michelin csinálja a gumit, ami bírni fogja a 482 km/h-s tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb557ed-67c7-49bb-93a8-a0feee82725f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gigászok harca következik, a sörfőzdék és az üdítőgyártók egymással kezdenek el versengeni.","shortLead":"A gigászok harca következik, a sörfőzdék és az üdítőgyártók egymással kezdenek el versengeni.","id":"20180606_Ez_lesz_a_nyar_haboruja_a_sor_az_uditok_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb557ed-67c7-49bb-93a8-a0feee82725f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b51439b-b8c9-4f98-8972-6a5f341ab12b","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Ez_lesz_a_nyar_haboruja_a_sor_az_uditok_ellen","timestamp":"2018. június. 06. 16:05","title":"Ez lesz a nyár háborúja: a sör az üdítők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c8df51-d483-463c-8c15-e6b2c3b3ff3c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy, a Facebook történetében példa nélkül álló hiba miatt 14 millió felhasználó szűk körnek szánt bejegyzései voltak nyilvánosan elérhetők napokon át.","shortLead":"Egy, a Facebook történetében példa nélkül álló hiba miatt 14 millió felhasználó szűk körnek szánt bejegyzései voltak...","id":"20180608_facebook_privat_bejegyzesek_nyilvanos_hiba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c8df51-d483-463c-8c15-e6b2c3b3ff3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586b4c9f-4cd3-4482-acf8-2c0723601ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_facebook_privat_bejegyzesek_nyilvanos_hiba","timestamp":"2018. június. 08. 06:33","title":"14 millió Facebook-felhasználó privátnak szánt bejegyzései kerültek nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545a850b-43a9-472f-9dcb-a0dd2c7adfbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tavaly augusztusban néhány nap alatt robogót, utánfutót és kerékpárokat is lopott Ajkán, majd rendszám nélküli autójával és lopott utánfutóval a kolontári erdőbe ment tűzifát rabolni. \r

\r

","shortLead":"A férfi tavaly augusztusban néhány nap alatt robogót, utánfutót és kerékpárokat is lopott Ajkán, majd rendszám nélküli...","id":"20180606_Ellopott_egy_utanfutot_majd_azzal_tuzifat_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=545a850b-43a9-472f-9dcb-a0dd2c7adfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da65fec2-174c-46b8-92b0-815192008c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Ellopott_egy_utanfutot_majd_azzal_tuzifat_is","timestamp":"2018. június. 06. 21:54","title":"Ellopott egy utánfutót, majd azzal tűzifát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]