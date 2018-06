Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"576b8a05-2d6c-4436-8444-3a4ba882054f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-kétharmadok a balatoni erőviszonyokat is rendesen átszabták az előző nyolc évben, a legnagyobb haszonélvezők Orbán Viktor miniszterelnök köréből kerültek ki.","shortLead":"A Fidesz-kétharmadok a balatoni erőviszonyokat is rendesen átszabták az előző nyolc évben, a legnagyobb haszonélvezők...","id":"20180606_Titokban_targyalt_Rogan_a_Balaton_eros_embereivel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=576b8a05-2d6c-4436-8444-3a4ba882054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b67148-2d98-4814-82d3-6d8f15f8571a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Titokban_targyalt_Rogan_a_Balaton_eros_embereivel","timestamp":"2018. június. 06. 09:41","title":"Titokban tárgyalt Rogán a Balaton erős embereivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","shortLead":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","id":"20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec3c6b6-d08d-469e-9fd7-6ff759d16618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","timestamp":"2018. június. 06. 15:25","title":"Pénz a pénzhez: jó üzlet beházasodni egy NER-családba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","shortLead":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","id":"20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7bf542-148c-405f-9585-e76236f943b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","timestamp":"2018. június. 06. 13:15","title":"A bukott spanyol miniszterelnök inkább felhagy a politizálással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dda6b4-c99d-4672-9b4a-7a5b088867a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köztársasági elnököt a Maty-éri víztározónál érte a szerencse. ","shortLead":"A köztársasági elnököt a Maty-éri víztározónál érte a szerencse. ","id":"20180607_meretes_halat_fogott_ader_janos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1dda6b4-c99d-4672-9b4a-7a5b088867a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326c4889-ac6b-4b15-aedc-e3f52b9fb3e2","keywords":null,"link":"/elet/20180607_meretes_halat_fogott_ader_janos","timestamp":"2018. június. 07. 13:33","title":"Nagyobbacska halat fogott Áder János – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f74296d-e548-44fe-8571-6c76b6d29223","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kenya egy vándorcirkusszal érkezett a nyugat-németországi Neuwiedbe, de lelépett, és sétált egyet.","shortLead":"Kenya egy vándorcirkusszal érkezett a nyugat-németországi Neuwiedbe, de lelépett, és sétált egyet.","id":"20180607_elefant_allatkert_nemetorszag_neuwied","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f74296d-e548-44fe-8571-6c76b6d29223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afd34df-88e0-43ee-bd41-53c2218b1bb2","keywords":null,"link":"/elet/20180607_elefant_allatkert_nemetorszag_neuwied","timestamp":"2018. június. 07. 09:37","title":"Ilyen, amikor a városban szembejön egy gazdátlan elefánt – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d9f34d-0872-417e-b33a-1f301316ec91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több százmillió forintos kárt okozott. A férjét négy évre leültetik.","shortLead":"Több százmillió forintos kárt okozott. A férjét négy évre leültetik.","id":"20180606_adot_csalt_ket_ev_felfuggesztettet_kapott_csabi_bettina","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90d9f34d-0872-417e-b33a-1f301316ec91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fba3f74-8231-4485-bb73-b6799d331bf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_adot_csalt_ket_ev_felfuggesztettet_kapott_csabi_bettina","timestamp":"2018. június. 06. 21:03","title":"Adót csalt, két év felfüggesztettet kapott Csábi Bettina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6ef4ac-728b-41d1-9b7a-18bd6b103826","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bajkai István csak a parlamentben újonc. Az üzleti életben nagyon nem. ","shortLead":"Bajkai István csak a parlamentben újonc. Az üzleti életben nagyon nem. ","id":"20180608_Jol_hoztak_az_allami_megbizasok_az_Orbancsalad_ugyvedjenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df6ef4ac-728b-41d1-9b7a-18bd6b103826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09424101-c439-45d3-953d-5d44a57336f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Jol_hoztak_az_allami_megbizasok_az_Orbancsalad_ugyvedjenek","timestamp":"2018. június. 08. 00:34","title":"Jól hoztak az állami megbízások az Orbán-család ügyvédjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Külügyminisztérium és a Zalatnay Cini fellépését szervező művészeti egyesület is milliós támogatást kapott a leköszönő erőforrás-minisztertől.","shortLead":"A Külügyminisztérium és a Zalatnay Cini fellépését szervező művészeti egyesület is milliós támogatást kapott...","id":"20180607_Eleg_furcsa_helyekre_dolgokra_adta_Balog_utolso_miniszteri_millioi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55492c28-1bd9-4e2b-94b2-8dace4678942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Eleg_furcsa_helyekre_dolgokra_adta_Balog_utolso_miniszteri_millioi","timestamp":"2018. június. 07. 07:42","title":"Elég furcsa dolgokra adta Balog utolsó miniszteri millióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]