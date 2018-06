2014 februárjában jelentette be a Sony, hogy eladja PC-s üzletágát, és a továbbiakban az okostelefonokra és tabletekre fog koncentrálni. A japán cég nevéhez fűződő Vaio márka is ottani ipari partnerek kezébe került, és tulajdonképpen el is tűnt a nemzetközi piacról. Most viszont úgy tűnik, visszatérhet ide a márka.

A tajvani Computex 2018-on mutatták be a Vaio S11-et és S13-at, két elegáns és stílusos notebookot. A géepkben nyolcadik generációs Intel Core i5 és Intel Core i7 processzor dolgozik, a RAM 8 vagy 16 GB, és az adatok 128 GB-os vagy 512 GB-os SSD-n tárolhatók. A gépekben lesz ujjlenyomat-olvasó is. A két notebook megjelenítője különbözik: az S11-esé 11,6”-es full HD, az S13-asé ugyanennek az IPS kijelzőnek a 13,3”-es változata.

© Twitter/Roland Quandt

A notebookokon van HDMI és LAN port, három USB 3.0 port, 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó, SD-kártyaolvasó és még VGA port is, viszont nincs C-típusú USB támogatás. Az S11 tömege mindössze 850 gramm (könnyebb, mint a MacBook) és az S13 is csak alig nehezebb az Apple-gépnél (1,07 kilogramm).

A notebookok a jövő hónaptól jelennek meg az ázsiai piacokon, utána elkezdhetik útjukat Amerikába és Európába. Az árról még nincsenek konkrét információk, de a jobban értesültek 250 ezer forint körülire taksálják.

