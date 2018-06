Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c2878fe-03c7-46d1-8d85-6015962fd108","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fujitsu az izraeli IntSights céggel együttműködve érné el, hogy ne érje meg ellopott információkat árulni a net sötétebb részén.","shortLead":"A Fujitsu az izraeli IntSights céggel együttműködve érné el, hogy ne érje meg ellopott információkat árulni a net...","id":"20180608_fujitsu_intsights_kezdemenyezes_a_sotet_web_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c2878fe-03c7-46d1-8d85-6015962fd108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5531d18-5263-479d-b6a0-22d8ba237013","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_fujitsu_intsights_kezdemenyezes_a_sotet_web_ellen","timestamp":"2018. június. 08. 13:03","title":"Nem rossz: így nulláznák le a sötét weben önről árult személyes információk értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A balatoni kiemelt üdülőövezetben jellemzően 50 százalékkal nőttek a bérek az elmúlt két-három évben, a munkaerőhiány kezelhető, a balatoni vendéglátósok felkészültek az idei szezonra – közölte Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) elnöke. Vannak, akik vitáznak vele.","shortLead":"A balatoni kiemelt üdülőövezetben jellemzően 50 százalékkal nőttek a bérek az elmúlt két-három évben, a munkaerőhiány...","id":"20180608_A_balatoni_vallakozok_elnoke_szerint_nincs_egymillios_szakacsfizetes_a_tonal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11b9233-28d2-4981-945e-5b7dfd7f3f0e","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_A_balatoni_vallakozok_elnoke_szerint_nincs_egymillios_szakacsfizetes_a_tonal","timestamp":"2018. június. 08. 16:31","title":"A balatoni vállalkozók elnöke szerint nincs egymilliós szakácsfizetés a tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Katalóniai Nemzeti Könyvtárból 2005 novembere előtt lophatták el a levelet, de csak 2012-ben derült ki, hogy évek óta egy hamisítványt őrizget az intézmény. A levelet végül 2014-ben hosszas tárgyalások után volt hajlandó visszaadni az akkori tulajdonosa. ","shortLead":"A Katalóniai Nemzeti Könyvtárból 2005 novembere előtt lophatták el a levelet, de csak 2012-ben derült ki, hogy évek óta...","id":"20180607_visszakapta_feltve_orzott_kolumbusz_kincset_amerikatol_a_kataloniai_nemzeti_konyvtar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bb32b3-5873-4bf0-bf32-57f221902286","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_visszakapta_feltve_orzott_kolumbusz_kincset_amerikatol_a_kataloniai_nemzeti_konyvtar","timestamp":"2018. június. 07. 21:48","title":"Visszakapta féltve őrzött Kolumbusz-kincsét Amerikától a Katalóniai Nemzeti Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10aed86d-f6c0-48dc-8005-99bcf8837068","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EU alapjogi ügynökségének (FRA) legfrissebb jelentése szerint a rasszizmus mértéke nem csökkent Európában, és az Egyenlő Bánásmód Hatóság felmérésére hivatkozva azt is kiemelték, hogy a magyaroknak több mint az egyharmadát érte már valamilyen hátrányos megkülönböztetés. A Soros György-elleni lejárató kampány is említést kapott a jelentésben. ","shortLead":"Az EU alapjogi ügynökségének (FRA) legfrissebb jelentése szerint a rasszizmus mértéke nem csökkent Európában, és...","id":"20180607_A_magyarok_harmadat_erte_mar_diszkriminacio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10aed86d-f6c0-48dc-8005-99bcf8837068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7cf61e-fbe2-4236-9866-ef7de476dd6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_A_magyarok_harmadat_erte_mar_diszkriminacio","timestamp":"2018. június. 07. 17:18","title":"A magyarok harmadát érte már hátrányos megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582fee-3383-4042-82fe-ee4d6c7206dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flightradar24 alkalmazásának segítségével játszottuk vissza a tegnap késő esti forgalmat. ","shortLead":"A Flightradar24 alkalmazásának segítségével játszottuk vissza a tegnap késő esti forgalmat. ","id":"20180608_Videon_a_ferihegyi_kaosz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7582fee-3383-4042-82fe-ee4d6c7206dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c393f8-ba1e-4812-8eaf-242349550d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_Videon_a_ferihegyi_kaosz","timestamp":"2018. június. 08. 11:30","title":"Videón a ferihegyi káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1700d94d-30dc-4b14-8703-4d138051b462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cigi a szájban, kicsalt pénz a kézben, íme az aszfaltos csaló.","shortLead":"Cigi a szájban, kicsalt pénz a kézben, íme az aszfaltos csaló.","id":"20180608_Az_ev_korozesi_fotojat_publikalta_a_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1700d94d-30dc-4b14-8703-4d138051b462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265ce2b9-dfb9-4fa9-a518-8fa39cc86a39","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Az_ev_korozesi_fotojat_publikalta_a_rendorseg","timestamp":"2018. június. 08. 11:35","title":"Az év körözési fotóját publikálta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efde8971-05d2-4e45-81ad-170f026959f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Blikk szúrta ki, hogy eladó a válófélben levő Galambos Dorina és Pély Barna budai lakása.","shortLead":"A Blikk szúrta ki, hogy eladó a válófélben levő Galambos Dorina és Pély Barna budai lakása.","id":"20180607_Ha_van_100_millioja_megveheti_Pely_Barna_lakasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efde8971-05d2-4e45-81ad-170f026959f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b612c61-d3e7-4d2d-8360-6dc03c6a49b5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Ha_van_100_millioja_megveheti_Pely_Barna_lakasat","timestamp":"2018. június. 07. 13:42","title":"Ha van 100 milliója, megveheti Pély Barna lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két éve elhunyt zenész 2010-ben még azt nyilatkozta, hogy „az internetnek úgy ahogy van, vége\", dalait le is tiltotta a Youtube-ról, de tavaly mégis elindult a szerzői csatornája.\r

\r

","shortLead":"A két éve elhunyt zenész 2010-ben még azt nyilatkozta, hogy „az internetnek úgy ahogy van, vége\", dalait le is tiltotta...","id":"20180607_60_eves_lenne_Prince__ime_a_hat_legjobb_dala","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e31b45-6046-4ad2-9151-56e8366e01d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_60_eves_lenne_Prince__ime_a_hat_legjobb_dala","timestamp":"2018. június. 07. 15:25","title":"60 éves lenne Prince – íme, a hat legjobb dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]