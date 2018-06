Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába mondták az andorrai vagy a luxemburgi vereség után, hogy dolgozni kéne inkább foci helyett, az üzletben sem sikeresek a válogatottjaink.","shortLead":"Hiába mondták az andorrai vagy a luxemburgi vereség után, hogy dolgozni kéne inkább foci helyett, az üzletben sem...","id":"20180608_Nagyobbat_buktak_a_magyar_focistak_az_uzletben_mint_a_palyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af812bf-2dfe-4355-bbf4-af13064f62cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Nagyobbat_buktak_a_magyar_focistak_az_uzletben_mint_a_palyan","timestamp":"2018. június. 08. 09:53","title":"Nagyobbat buktak a magyar focisták az üzletben, mint a pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae04d33-9f88-4b00-817c-43931aa8cdba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu olvasója küldte be az Államkincstár levelét, amelyben a szervezet a nyugdíjemelés mértékéről tájékoztatja egyik ügyfelét. Mi pedig belegondoltunk abba, vajon mennyi munkaórába került az értesítéshez szükséges adatok összegyűjtése, a levél megfogalmazása, kiküldése.\r

","shortLead":"A hvg.hu olvasója küldte be az Államkincstár levelét, amelyben a szervezet a nyugdíjemelés mértékéről tájékoztatja...","id":"20180608_Erti_Igy_levelelez_otforintos_nyugdijemelesrol_az_Allamkincstar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aae04d33-9f88-4b00-817c-43931aa8cdba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58eca180-049c-414c-8a2f-f23be7bf6076","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Erti_Igy_levelelez_otforintos_nyugdijemelesrol_az_Allamkincstar","timestamp":"2018. június. 08. 11:36","title":"Érti? Így levelez ötforintos nyugdíjemelésről az Államkincstár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994b18f7-b181-4143-bd41-df3e71d6c9a1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Saskia de Rothschild lett a Château Lafite Rothschild első női és egyúttal legfiatalabb vezetője – neki kell majd felvennie a versenyt a gyorsan terjeszkedő kínai piaccal, valamint újra divatosság tenni a csökkenő értékesítési számokat produkáló birtokot.","shortLead":"Saskia de Rothschild lett a Château Lafite Rothschild első női és egyúttal legfiatalabb vezetője – neki kell majd...","id":"20180607_Egy_volt_haditudosito_lett_a_leghiresebb_bordeauxi_borbirtok_uj_vezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=994b18f7-b181-4143-bd41-df3e71d6c9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbae60e-4db8-4152-a3e5-f54e67c69274","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Egy_volt_haditudosito_lett_a_leghiresebb_bordeauxi_borbirtok_uj_vezetoje","timestamp":"2018. június. 07. 13:47","title":"Egy volt haditudósító lett a leghíresebb bordeaux-i borbirtok új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52628c46-779b-4917-83db-377175bf632e","c_author":"","category":"cegauto","description":"Ezzel a crossoverrel lokálisan zéró károsanyag-kibocsátással és a legnagyobb csendben suhanhatunk.","shortLead":"Ezzel a crossoverrel lokálisan zéró károsanyag-kibocsátással és a legnagyobb csendben suhanhatunk.","id":"20180608_kia_niro_ev_hyundai_kona_ev_villanyauto_elektromos_suv_divatterepjaro_crossover_akkumulator_gyorstolto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52628c46-779b-4917-83db-377175bf632e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9052c4d0-9072-4546-afd6-3d4b028cd86e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_kia_niro_ev_hyundai_kona_ev_villanyauto_elektromos_suv_divatterepjaro_crossover_akkumulator_gyorstolto","timestamp":"2018. június. 08. 11:21","title":"380 kilométeres hatótávra képes a Kia új divatos villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf043fd-994f-42b5-874c-60d462f3681f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2018 első negyedévében a bevásárlási céllal külföldre utazó magyarok 25, tavaly összesen 100 milliárd forintot költöttek a határon túli boltokban. Most viszont fordul a kocka, reménykedhetnek a hazai vállalkozások.","shortLead":"2018 első negyedévében a bevásárlási céllal külföldre utazó magyarok 25, tavaly összesen 100 milliárd forintot...","id":"20180608_Elkepeszto_osszegeket_hagytak_kulfoldon_a_magyar_bevasarloturistak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf043fd-994f-42b5-874c-60d462f3681f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d06bf0-9a40-451a-95a7-6d03e1fc44d0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Elkepeszto_osszegeket_hagytak_kulfoldon_a_magyar_bevasarloturistak","timestamp":"2018. június. 08. 10:56","title":"Elképesztő összegeket hagytak külföldön a magyar bevásárlóturisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Asia Argentóval és Chris Doyle-lal italoztak és nevetgéltek a Parts Unknown forgatása előtt Hongkongban. A tévés pénteken lett öngyilkos.","shortLead":"Asia Argentóval és Chris Doyle-lal italoztak és nevetgéltek a Parts Unknown forgatása előtt Hongkongban. A tévés...","id":"20180608_Ot_nappal_a_halala_elott_meg_igy_mulatott_Anthony_Bourdain","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881a12c4-835a-44ef-8d59-2e1841d5b0d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Ot_nappal_a_halala_elott_meg_igy_mulatott_Anthony_Bourdain","timestamp":"2018. június. 08. 18:27","title":"Öt nappal a halála előtt még így mulatott Anthony Bourdain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza tónál, a Balatonon és másutt is hasonló a helyzet. Nem tisztázott egyelőre, hogy a bérelt part közterület vagy a bérlő dirigál. Őszre megoldást ígér a horgász szövetség elnöke.","shortLead":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza...","id":"20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce28ec6-ee46-4290-ae1d-85e14c4f2ab1","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","timestamp":"2018. június. 08. 07:15","title":"Kiváltják a drága horgászengedélyt, mégsem pecázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a222e1-67fe-4632-9f15-391add0d8269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb halálozási rátát produkáló betegségek ellen küzdene.","shortLead":"A legnagyobb halálozási rátát produkáló betegségek ellen küzdene.","id":"20180607_kasler_egeszsegugy_nepegeszsegugy_program","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1a222e1-67fe-4632-9f15-391add0d8269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753caf65-2bce-4c29-9695-defc16faba77","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_kasler_egeszsegugy_nepegeszsegugy_program","timestamp":"2018. június. 07. 13:39","title":"Kásler: Három héten belül fontos egészségügyi programok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]