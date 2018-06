Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya létesüljön Madocsa határában.","shortLead":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya...","id":"20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff711337-02a1-4ac2-a04f-d6793ae22e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","timestamp":"2018. június. 07. 21:07","title":"Népszavazáson döntik el, hogy nyílhat-e kavicsbánya Madocsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műszaki okokat írtak. Az Index olvasói szerint megsérült a kifutópálya. ","shortLead":"Műszaki okokat írtak. Az Index olvasói szerint megsérült a kifutópálya. ","id":"20180608_Baj_van_Ferihegyen_atmenetileg_egy_gep_sem_szallhat_le","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec539b63-9e13-4618-beb4-2284e3777475","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Baj_van_Ferihegyen_atmenetileg_egy_gep_sem_szallhat_le","timestamp":"2018. június. 08. 04:52","title":"Baj volt Ferihegyen, órákon át egy gép sem szállhatott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754a6d3c-c593-4a80-9004-9589e2f0abb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ágh Mártonontól Bödőcs Tiboron, Hernádi Juditon, Parti Nagy Lajoson keresztül Vranik Rolnadig. Második alkalommal jelent meg a KULT50 magazin.

","shortLead":"Ágh Mártonontól Bödőcs Tiboron, Hernádi Juditon, Parti Nagy Lajoson keresztül Vranik Rolnadig. Második alkalommal...","id":"20180607_Listaztak_a_magyar_kultura_meghatarozo_szereploit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754a6d3c-c593-4a80-9004-9589e2f0abb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92b97ac-96fd-4175-a21b-30e95438d4c0","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Listaztak_a_magyar_kultura_meghatarozo_szereploit","timestamp":"2018. június. 07. 11:00","title":"Listázták a magyar kultúra meghatározó szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A várakozások szerint júliusban hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság döntését az Androiddal kapcsolatban indított versenyjogi eljárás ügyében. Példátlan mértékű büntetés jöhet.","shortLead":"A várakozások szerint júliusban hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság döntését az Androiddal kapcsolatban indított...","id":"20180608_google_android_versenyjogi_birsag_eu_unios_antitroszt_szabalyok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ea0f6b-5b1c-4f1b-9c4a-ce34e03a1eec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_google_android_versenyjogi_birsag_eu_unios_antitroszt_szabalyok","timestamp":"2018. június. 08. 11:03","title":"Nagyon pórul járhat a Google, heteken belül jöhet az akár 9 milliárd eurós (!) EU-s bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óvatosan kell majd bánni a jövő évi minimálbér meghatározásával – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) rendezvényén. A miniszter szerint egyszerre kell fenntartani a versenyképességet és a bérek emelkedését.\r

","shortLead":"Óvatosan kell majd bánni a jövő évi minimálbér meghatározásával – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Amerikai...","id":"20180608_Lassithat_a_kormany_vege_a_nagy_minimelberemelesi_rohamnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1f128b-85a9-4df7-a6a5-9c23feed384b","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Lassithat_a_kormany_vege_a_nagy_minimelberemelesi_rohamnak","timestamp":"2018. június. 08. 14:40","title":"Lassíthat a kormány, vége a nagy minimálbér-emelési rohamnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a9db8e-eaf5-4385-913d-2734b1f0c018","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régen várt, jelentős előrelépést hozhat az Intel új fejlesztése a laptopoknál. Úgy növelnék hosszú órákkal az egy feltöltés után elérhető üzemidőt, hogy az akkumulátorhoz hozzá sem nyúlnának.","shortLead":"Régen várt, jelentős előrelépést hozhat az Intel új fejlesztése a laptopoknál. Úgy növelnék hosszú órákkal...","id":"20180607_intel_kijelzo_computex_low_power_display_technology_alacsony_energiafogyasztasu_laptop_kepernyo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11a9db8e-eaf5-4385-913d-2734b1f0c018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352dfd4e-b0de-45f9-aebe-5bef4f0e5e8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_intel_kijelzo_computex_low_power_display_technology_alacsony_energiafogyasztasu_laptop_kepernyo","timestamp":"2018. június. 07. 11:03","title":"Megoldódhat minden laptopfelhasználó legnagyobb gondja, jönnek a 20-28 órán át üzemelő gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cc61bd-734b-4c77-b75a-d8d624ccca34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori híres profi kosárlabdázó, Dennis Rodman hiába venne részt Donald Trump és Kim Dzsong Un szingapúri csúcstalálkozóján, a Fehér Ház ezt nagyon nem akarja.","shortLead":"Az egykori híres profi kosárlabdázó, Dennis Rodman hiába venne részt Donald Trump és Kim Dzsong Un szingapúri...","id":"20180607_Trump_visszautasitotta_a_Kim_Dzsong_Unrajongo_Dennis_Rodman_ajanlatat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52cc61bd-734b-4c77-b75a-d8d624ccca34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd08219-3634-44f6-a8d2-2305a2288f5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Trump_visszautasitotta_a_Kim_Dzsong_Unrajongo_Dennis_Rodman_ajanlatat","timestamp":"2018. június. 07. 19:29","title":"Trump visszautasította a Kim Dzsong Un-rajongó Dennis Rodman ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A napokban több fordulóban is nyilvánosságra került, hogy a Facebook kiadta többtucatnyi hardvergyártónak felhasználói személyes adatait. Miket is osztott meg rólunk a közösségi oldal a vállalatokkal?","shortLead":"A napokban több fordulóban is nyilvánosságra került, hogy a Facebook kiadta többtucatnyi hardvergyártónak felhasználói...","id":"20180607_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_szemelyes_adatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925c826d-a6a4-4b68-b6dd-15a4ec745667","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. június. 07. 12:03","title":"Mégis milyen adatokat küldött el rólunk titokban a Facebook a mobilgyártóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]