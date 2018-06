Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel számolhatnak a Budapesten működő kereskedők, vendéglősök, más vállalkozások - írta szombati számában a Magyar Idők.","shortLead":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel...","id":"20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ac4377-bd00-4885-a073-efbbcda84822","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","timestamp":"2018. június. 09. 10:33","title":"Nagyszabású razziába kezd hétfőtől a NAV Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e73375-7714-4041-a134-b54597f770e1","c_author":"","category":"vilag","description":"Az \"orosz fürdőként\" is ismert szauna gerendái kétszáz éves altaji cédrusból készülnek.","shortLead":"Az \"orosz fürdőként\" is ismert szauna gerendái kétszáz éves altaji cédrusból készülnek.","id":"20180609_A_fagyi_utan_utan_most_szaunaval_lepte_meg_a_kinai_elnokot_Putyin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9e73375-7714-4041-a134-b54597f770e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619b89e7-c4f6-48c0-9928-7e0bbcdf3558","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_A_fagyi_utan_utan_most_szaunaval_lepte_meg_a_kinai_elnokot_Putyin","timestamp":"2018. június. 09. 11:52","title":"A fagyi után után most szaunával lepte meg a kínai elnököt Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerős büntetését töltötte, a rendőrség szerint kizárható az idegenkezűség.\r

