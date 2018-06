Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"168e277e-fc03-4c12-9feb-d0bc84b2ebcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli és középső országrészben lehetnek heves zivatarok, amelyeket viharos széllökések és nagy méretű jég kísérhet. Helyenként felhőszakadás is valószínű.","shortLead":"Ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli és középső országrészben lehetnek heves zivatarok...","id":"20180608_itt_a_riasztas_viharos_ejszaka_johet_a_nyugati_megyekben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168e277e-fc03-4c12-9feb-d0bc84b2ebcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3b5d05-b14c-4a42-84f5-9a9608abff7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_itt_a_riasztas_viharos_ejszaka_johet_a_nyugati_megyekben","timestamp":"2018. június. 08. 20:05","title":"Itt a riasztás: viharos éjszaka jöhet a nyugati megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccc7fb3-d6b6-4dc5-bf1d-7a9e5b84f413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a képek alapján nincs magánál a sofőr.","shortLead":"Legalábbis a képek alapján nincs magánál a sofőr.","id":"20180609_Levideoztak_a_Tesla_egyik_alkalmazottjat_amint_melyen_alszik_autozas_kozben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cccc7fb3-d6b6-4dc5-bf1d-7a9e5b84f413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f39b2-e230-4b2b-b38c-e03f3ba1775d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_Levideoztak_a_Tesla_egyik_alkalmazottjat_amint_melyen_alszik_autozas_kozben","timestamp":"2018. június. 09. 11:59","title":"Levideózták a Tesla egyik alkalmazottját, amint mélyen alszik autózás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e40399-2745-4893-a72d-a116758003dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kentucky Fried Chickent alapító Harland Sanders 1929-ben aligha gondolt arra a később franchise-rendszerűvé alakított vállalat nevének megválasztásakor, hogy érdemes lenne a cégnévvel a vegetáriánusoknak is üzenni valamit. Pedig lassan aktuálissá válik a kérdés.","shortLead":"A Kentucky Fried Chickent alapító Harland Sanders 1929-ben aligha gondolt arra a később franchise-rendszerűvé alakított...","id":"20180610_kfc_vegetarianus_etel_sult_csirke_fuszerek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e40399-2745-4893-a72d-a116758003dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4834f8d-7c08-42f4-baaf-6188da1066ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_kfc_vegetarianus_etel_sult_csirke_fuszerek","timestamp":"2018. június. 10. 13:50","title":"Váratlan fordulat a KFC-nél: jön a csirke nélküli sült csirke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óvatosan kell majd bánni a jövő évi minimálbér meghatározásával – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) rendezvényén. A miniszter szerint egyszerre kell fenntartani a versenyképességet és a bérek emelkedését.\r

","shortLead":"Óvatosan kell majd bánni a jövő évi minimálbér meghatározásával – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Amerikai...","id":"20180608_Lassithat_a_kormany_vege_a_nagy_minimelberemelesi_rohamnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1f128b-85a9-4df7-a6a5-9c23feed384b","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Lassithat_a_kormany_vege_a_nagy_minimelberemelesi_rohamnak","timestamp":"2018. június. 08. 14:40","title":"Lassíthat a kormány, vége a nagy minimálbér-emelési rohamnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át játszunk – így foglalják össze a 15 éve speciális színházat játszó Momentán Társulat tagjai a műfaj szépségeit. ","shortLead":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át...","id":"201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f9a718-e123-4263-97b7-29fe2fba002e","keywords":null,"link":"/kultura/201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","timestamp":"2018. június. 09. 17:30","title":"Az imprózás sikerének titka, hogy sokan szeretik, ha legálisan gyerekek maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd76b76-d531-4885-bf4c-f3cd06116506","c_author":"Kiss-Kuntler Árpád","category":"elet","description":"Miközben a városvezetés a Velencét elárasztó turistaáradat fékezésére tesz kísérletet, az idei a 16. Velencei Építészeti Biennálé kiállítói a közösségi térhasználat új lehetőségeit tárják fel. A nagy nemzetközi seregszemle résztvevői ezúttal sem kizárólag tervrajzokat, maketteket vagy forradalmi mérnöki megoldásokat hoztak a lagúnák városába, hanem megannyi víziót, gondolatot, megvalósult vagy még csak tervezett projektet láthatunk, amelyek mind izgalmas problémafelvetést generálnak.","shortLead":"Miközben a városvezetés a Velencét elárasztó turistaáradat fékezésére tesz kísérletet, az idei a 16. Velencei...","id":"20180608_Ilyen_volt_a_16_Velencei_Epiteszeti_Biennale_kepekben__Nagyitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cd76b76-d531-4885-bf4c-f3cd06116506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11946c95-b754-4d19-a889-ee80ccd33295","keywords":null,"link":"/elet/20180608_Ilyen_volt_a_16_Velencei_Epiteszeti_Biennale_kepekben__Nagyitas","timestamp":"2018. június. 08. 14:50","title":"Liliputira kicsinyítve Velencében – ilyen volt a 16. Építészeti Biennále képekben – Nagyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","shortLead":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","id":"20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f854c35e-f90e-4898-bc9f-79d324651a6d","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","timestamp":"2018. június. 09. 16:30","title":"Demjén Ferenc: „Ritkán megyek fel a világhálóra, az egy gonosz folyó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében. A Bors úgy tudja, a tragédia áldozatai egy kisvaszari család tagjai. ","shortLead":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében...","id":"20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69745e69-4cc0-45f1-b4aa-43ed8612ef3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","timestamp":"2018. június. 09. 15:20","title":"Két kisgyerek is van a dombóvári vihar halottjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]