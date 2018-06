Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8758ab53-9405-40d8-a5c3-f6e8a3c04c28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Világbéke-burger, Rakétaember-taco, Bromance-koktél? Vagy emlékérem, esetleg póló „Béke az oroszlános városból” felirattal? Mindenből igyekeznek pénzt csinálni Szingapúr vállalkozó kedvű polgárai Donald Trump amerikai és Kim Dzsong Un észak-koreai elnök keddi találkozóját kihasználva.","shortLead":"Világbéke-burger, Rakétaember-taco, Bromance-koktél? Vagy emlékérem, esetleg póló „Béke az oroszlános városból”...","id":"20180609_Szingapur_lazban_eg_es_penzt_csinal_a_keddi_TrumpKim_csucstalalkozobol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8758ab53-9405-40d8-a5c3-f6e8a3c04c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b252e183-271e-43db-91d6-9ae999b5b68f","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Szingapur_lazban_eg_es_penzt_csinal_a_keddi_TrumpKim_csucstalalkozobol","timestamp":"2018. június. 09. 15:34","title":"Szingapúr lázban ég, és pénzt csinál a keddi Trump-Kim csúcstalálkozóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b40a2a-7735-47e8-9249-a2fa4307a336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háromnapos tűzszünetet hirdettek szombaton az afganisztáni tálibok a ramadánt lezáró íd al-fitr nevű ünnep alkalmából szombaton. Két nappal azután, hogy Asraf Gáni afgán elnök is a harcok felfüggesztéséről tett bejelentést.","shortLead":"Háromnapos tűzszünetet hirdettek szombaton az afganisztáni tálibok a ramadánt lezáró íd al-fitr nevű ünnep alkalmából...","id":"20180609_A_talibok_eloszor_hirdettek_tuzszunetet_Vallasi_eloljarok_szerint_a_terrorizmus_iszlamellenes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b40a2a-7735-47e8-9249-a2fa4307a336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464e8e5-1aed-413c-8707-0452af2054bb","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_A_talibok_eloszor_hirdettek_tuzszunetet_Vallasi_eloljarok_szerint_a_terrorizmus_iszlamellenes","timestamp":"2018. június. 09. 15:49","title":"A tálibok először hirdettek tűzszünetet. Vallási elöljárók szerint a terrorizmus iszlámellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek közül egyet most jóváhagyott a csatorna.","shortLead":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek...","id":"20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652b0225-0b30-43f0-95b5-793b40c51e4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","timestamp":"2018. június. 09. 13:00","title":"Zöld utat adott az HBO, jön a Trónok harca első előzménysorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2013-ban volt ekkora drágulás, mint most. Leginkább a benzin, valamint az alkohol és a dohány ára nőtt.","shortLead":"Utoljára 2013-ban volt ekkora drágulás, mint most. Leginkább a benzin, valamint az alkohol és a dohány ára nőtt.","id":"20180608_Ot_eve_nem_volt_ekkora_az_inflacio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d73c42-7738-4d45-af92-b901e7ec005e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Ot_eve_nem_volt_ekkora_az_inflacio","timestamp":"2018. június. 08. 09:34","title":"Öt éve nem volt ekkora az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át játszunk – így foglalják össze a 15 éve speciális színházat játszó Momentán Társulat tagjai a műfaj szépségeit. ","shortLead":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át...","id":"201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f9a718-e123-4263-97b7-29fe2fba002e","keywords":null,"link":"/kultura/201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","timestamp":"2018. június. 09. 17:30","title":"Az imprózás sikerének titka, hogy sokan szeretik, ha legálisan gyerekek maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c2e909-4cfb-4a12-a05c-b68ca58a923f","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"Amikor a most 92 éves Mahathir Mohamad másfél évtized után visszatért a hatalomba Malajziában, újra kellett rendeznie a „házat”. A legnagyobb meglepetést egy maláj-kínai megavállalkozó hazacsábítása jelentette.","shortLead":"Amikor a most 92 éves Mahathir Mohamad másfél évtized után visszatért a hatalomba Malajziában, újra kellett rendeznie...","id":"20180608_Nem_a_kor_a_kepesseg_szamit_a_92_eves_kormanyfo_95_eves_fotanacsadoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45c2e909-4cfb-4a12-a05c-b68ca58a923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eeec4b8-2538-42e3-92d8-be30471d45f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Nem_a_kor_a_kepesseg_szamit_a_92_eves_kormanyfo_95_eves_fotanacsadoja","timestamp":"2018. június. 08. 17:05","title":"Nem a kor, a képesség számít: 95 évesen főtanácsadó a 92 éves kormányfő mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168e277e-fc03-4c12-9feb-d0bc84b2ebcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli és középső országrészben lehetnek heves zivatarok, amelyeket viharos széllökések és nagy méretű jég kísérhet. Helyenként felhőszakadás is valószínű.","shortLead":"Ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli és középső országrészben lehetnek heves zivatarok...","id":"20180608_itt_a_riasztas_viharos_ejszaka_johet_a_nyugati_megyekben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=168e277e-fc03-4c12-9feb-d0bc84b2ebcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3b5d05-b14c-4a42-84f5-9a9608abff7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_itt_a_riasztas_viharos_ejszaka_johet_a_nyugati_megyekben","timestamp":"2018. június. 08. 20:05","title":"Itt a riasztás: viharos éjszaka jöhet a nyugati megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járókelő tartotta vissza, amíg a rendőrök megérkeztek.","shortLead":"Egy járókelő tartotta vissza, amíg a rendőrök megérkeztek.","id":"20180608_turistafosztogato_alrendort_kapcsoltak_le","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d1339-6378-4268-9b03-4abee69048af","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_turistafosztogato_alrendort_kapcsoltak_le","timestamp":"2018. június. 08. 09:47","title":"Turistafosztogató álrendőrt kapcsoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]