[{"available":true,"c_guid":"71aa5b63-ceda-4860-b0d0-ac5e9acc4c4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis ezt a verziót támogatja a főpolgármester által felállított, a gát nyomvonalát vizsgáló szakmai grémium. A véleményt a jövő héten tárgyalja a fővárosi közgyűlés.","shortLead":"Legalábbis ezt a verziót támogatja a főpolgármester által felállított, a gát nyomvonalát vizsgáló szakmai grémium...","id":"20180608_Tarlos_Romai_fovarosi_kozgyules_dontes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71aa5b63-ceda-4860-b0d0-ac5e9acc4c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407cc795-f6e9-4b15-b039-79a5936911e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Tarlos_Romai_fovarosi_kozgyules_dontes","timestamp":"2018. június. 08. 17:07","title":"A Római-parton, de nem a partélen épülhet a gát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szigorították a korábban már életbe léptetett szabálysértési törvényt, amely így már a kóbor cicákra is kiterjed. ","shortLead":"Szigorították a korábban már életbe léptetett szabálysértési törvényt, amely így már a kóbor cicákra is kiterjed. ","id":"20180609_150_ezres_birsagot_fizethet_aki_kobor_macskakat_etet_Bekescsaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b1d2ee-1522-4cbb-b7b5-3cfaaab69a75","keywords":null,"link":"/elet/20180609_150_ezres_birsagot_fizethet_aki_kobor_macskakat_etet_Bekescsaban","timestamp":"2018. június. 09. 11:34","title":"150 ezres bírságot fizethet, aki kóbor macskákat etet Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt a kiskaput játsszák meg, hogy napjában csak egyszer lehet büntetni ugyanott. Persze van még egy kis csavar a dologban.","shortLead":"Azt a kiskaput játsszák meg, hogy napjában csak egyszer lehet büntetni ugyanott. Persze van még egy kis csavar...","id":"20180608_parkolas_trukk_ingyenes_birsag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a3dd3e-c52c-411c-9957-db03cc406ab4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_parkolas_trukk_ingyenes_birsag","timestamp":"2018. június. 08. 14:26","title":"Állítólag ezt a trükköt használják sokan, hogy ingyen parkoljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első öt hónapjában 2,32 százalékkal drágult átlagosan az idősek élete. A teljes társadalmat tekintve ennél valamivel alacsonyabb, 2,22 százalék volt a drágulás.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 2,32 százalékkal drágult átlagosan az idősek élete. A teljes társadalmat tekintve ennél...","id":"20180609_A_hazai_nyugdijasokat_meg_az_inflacio_is_jobban_huzza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e88de3-e743-4171-8872-067ddd36648f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_A_hazai_nyugdijasokat_meg_az_inflacio_is_jobban_huzza","timestamp":"2018. június. 09. 18:06","title":"A hazai nyugdíjasokat még az infláció is jobban húzza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd76b76-d531-4885-bf4c-f3cd06116506","c_author":"Kiss-Kuntler Árpád","category":"elet","description":"Miközben a városvezetés a Velencét elárasztó turistaáradat fékezésére tesz kísérletet, az idei a 16. Velencei Építészeti Biennálé kiállítói a közösségi térhasználat új lehetőségeit tárják fel. A nagy nemzetközi seregszemle résztvevői ezúttal sem kizárólag tervrajzokat, maketteket vagy forradalmi mérnöki megoldásokat hoztak a lagúnák városába, hanem megannyi víziót, gondolatot, megvalósult vagy még csak tervezett projektet láthatunk, amelyek mind izgalmas problémafelvetést generálnak.","shortLead":"Miközben a városvezetés a Velencét elárasztó turistaáradat fékezésére tesz kísérletet, az idei a 16. Velencei...","id":"20180608_Ilyen_volt_a_16_Velencei_Epiteszeti_Biennale_kepekben__Nagyitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cd76b76-d531-4885-bf4c-f3cd06116506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11946c95-b754-4d19-a889-ee80ccd33295","keywords":null,"link":"/elet/20180608_Ilyen_volt_a_16_Velencei_Epiteszeti_Biennale_kepekben__Nagyitas","timestamp":"2018. június. 08. 14:50","title":"Liliputira kicsinyítve Velencében – ilyen volt a 16. Építészeti Biennále képekben – Nagyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5712612d-8ec4-485c-9d22-a8c4ea53f706","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Horváth Noé egy átlagos pesti srác, aki imád élni és hatalmas az igazságérzete. Szereti az embereket. Szereti, hogy olyan sokfélék. Van két elképesztően jó fej macskája, konditerembe jár, bringázik, és nem tudna barátok vagy zene nélkül élni. 29 éves. Az Amnesty International Magyarország aktivistája. Transznemű. A Pride megnyitóünnepségén elhangzott beszédét közöljük. Ahogy Nagy Szilvia (Szivárvány Misszió) mondatait is.","shortLead":"Horváth Noé egy átlagos pesti srác, aki imád élni és hatalmas az igazságérzete. Szereti az embereket. Szereti...","id":"20180608_Horvath_Noe_Nagy_Szilvia_Pride_megnyito_beszed","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5712612d-8ec4-485c-9d22-a8c4ea53f706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10afb44-d891-47a4-b97d-1b1e9a31a3b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Horvath_Noe_Nagy_Szilvia_Pride_megnyito_beszed","timestamp":"2018. június. 08. 21:46","title":"Horváth Noé: Rettegtem, ha elmondom a szüleimnek, akkor kitagadnak és elveszítem a családom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Természetüknél fogva titkos amerikai hadi technológiai megoldásokról szereztek meg adatot kínai hackerek.","shortLead":"Természetüknél fogva titkos amerikai hadi technológiai megoldásokról szereztek meg adatot kínai hackerek.","id":"20180609_usa_kinai_hackerek_amerikai_haditengereszet_hackertamadas_bizalmas_adatok_adatlopas_kemkedes_szingapuri_csucs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f7cb9c-d55a-4765-861f-5042924b4dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_usa_kinai_hackerek_amerikai_haditengereszet_hackertamadas_bizalmas_adatok_adatlopas_kemkedes_szingapuri_csucs","timestamp":"2018. június. 09. 06:03","title":"Nekiesett a kínai titkosszolgálat az amerikai katonaságnak: rendkívül bizalmas adatokat loptak el nagy mennyiségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába kérdezett rá a párbeszédes Szabó Tímea a családi pótlék emelésére az emberi erőforrások miniszterénél, azt a választ kapta, hogy azt „nem lehet a fent említett számos támogatási formától elkülönülten, önállóan kezelni”. ","shortLead":"Hiába kérdezett rá a párbeszédes Szabó Tímea a családi pótlék emelésére az emberi erőforrások miniszterénél, azt...","id":"20180608_nem_emelik_a_csaladi_potlekot_de_leirni_ezt_azert_nem_akartak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0b949d-1c40-45be-bcbd-ecd76dedafb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_nem_emelik_a_csaladi_potlekot_de_leirni_ezt_azert_nem_akartak","timestamp":"2018. június. 08. 15:37","title":"Nem emelik a családi pótlékot, de leírni ezt azért nem akarták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]