[{"available":true,"c_guid":"0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Kim Dzsong Unnál tervezett szingapúri találkozóra repülve üzente meg a Twitteren, hogy a kanadai miniszterelnök szerinte hamis dolgokat állított, és így ő már nem tudja támogatni, amiben a csúcson a maradtak. Trudeau-ék is a Twitteren válaszoltak neki.","shortLead":"A Kim Dzsong Unnál tervezett szingapúri találkozóra repülve üzente meg a Twitteren, hogy a kanadai miniszterelnök...","id":"20180610_Trump_visszavonta_alairasat_a_G7csucs_zaronyilatkozatarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbaf537-8227-4dc1-bef0-388f164c25d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Trump_visszavonta_alairasat_a_G7csucs_zaronyilatkozatarol","timestamp":"2018. június. 10. 07:39","title":"Trump visszavonta aláírását a G7-csúcs zárónyilatkozatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac18e3ab-6dd6-451c-87be-c88edb01e23e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok egyre többet utaznak külföldre, és egyre többen egzotikus országokba. Ezekbe pedig kötelező oltásokat kell beadni - legalább két héttel az utazás előtt.



","shortLead":"A magyarok egyre többet utaznak külföldre, és egyre többen egzotikus országokba. Ezekbe pedig kötelező oltásokat kell...","id":"20180610_Egzotikus_helyre_utazik_Ne_felejtkezzen_el_a_kotelezo_oltasokrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac18e3ab-6dd6-451c-87be-c88edb01e23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1fbae5-5b1d-47b6-b6b5-215a8c2f3fb7","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Egzotikus_helyre_utazik_Ne_felejtkezzen_el_a_kotelezo_oltasokrol","timestamp":"2018. június. 10. 10:21","title":"Egzotikus helyre utazik? Ne felejtkezzen el a kötelező oltásokról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a2907a-8109-4834-9053-000474293192","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az oroszok a szurkolásnak egy speciális formájával is készülnek a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságra: a turisták által kedvelt ajándéktárgyat, a fából készült, népművészeti motívumokkal gazdagon díszített evőkanalat vetik be zajkeltő eszközként. ","shortLead":"Az oroszok a szurkolásnak egy speciális formájával is készülnek a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságra...","id":"20180611_hol_van_mar_a_vuvuzela_az_oroszoknal_a_fakanal_a_meno","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71a2907a-8109-4834-9053-000474293192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c27ec8-0aa8-4f7f-aac7-c7e1dea9d48f","keywords":null,"link":"/sport/20180611_hol_van_mar_a_vuvuzela_az_oroszoknal_a_fakanal_a_meno","timestamp":"2018. június. 11. 09:42","title":"Hol van már a vuvuzela? Az oroszoknál a fakanál a menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA két év múlva már sem az áruházaiban, sem az éttermeiben nem akar majd egyszer használatos műanyagot látni.","shortLead":"Az IKEA két év múlva már sem az áruházaiban, sem az éttermeiben nem akar majd egyszer használatos műanyagot látni.","id":"20180611_ikea_egyszerhasznalatos_muanyag_betiltasa_2020_muanyag_szemet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb68bec-ef9c-4e86-a6b5-50e8728ee05f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_ikea_egyszerhasznalatos_muanyag_betiltasa_2020_muanyag_szemet","timestamp":"2018. június. 11. 15:03","title":"Keményet lép az IKEA is: 2020-tól nem árul több olyan műanyag dolgot, melyet egyszer lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ac0588-c2ff-4f62-9e91-d625b860b0cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A mentők állítólag 46 fokos testhőmérsékletet mértek az autóban felejtett két és fél éves gyermeknél. ","shortLead":"A mentők állítólag 46 fokos testhőmérsékletet mértek az autóban felejtett két és fél éves gyermeknél. ","id":"20180611_Meghalt_egy_felforrosodott_autoban_hagyott_kislany_Szlovakiaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4ac0588-c2ff-4f62-9e91-d625b860b0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89576b1a-72fa-4c27-ad27-e91dd9cb1db1","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180611_Meghalt_egy_felforrosodott_autoban_hagyott_kislany_Szlovakiaban","timestamp":"2018. június. 11. 18:18","title":"Meghalt egy felforrósodott autóban hagyott kislány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tegnapinál szárazabb, némileg kevésbé dunsztos, szaunás idő lesz vasárnap nagyjából ideális feltételekkel.\r

","shortLead":"A tegnapinál szárazabb, némileg kevésbé dunsztos, szaunás idő lesz vasárnap nagyjából ideális feltételekkel.\r

","id":"20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3918bb8-6cb7-461e-8cd5-8384ca0e16e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","timestamp":"2018. június. 10. 08:01","title":"Irány a strand - pöpec nyári napunk lesz kis esővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98910c8d-07ee-43c9-af44-faed48eda44f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem adják fel hangjuk egyediségét a delfinek a rájuk jellemző szoros társadalmi kapcsolataik hatására sem. Magas frekvenciájú füttyjelekkel kommunikálnak egymás között, egyfajta névként használva a hangjukat, amelyek segítségével akár nagy távolságokból is azonosítják egymást a víz alatt. ","shortLead":"Nem adják fel hangjuk egyediségét a delfinek a rájuk jellemző szoros társadalmi kapcsolataik hatására sem. Magas...","id":"20180610_delfinek_tarsadalmi_kapcsolatok_futtyjel_nev","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98910c8d-07ee-43c9-af44-faed48eda44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d89134-c52f-46ff-821b-7860168f6946","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_delfinek_tarsadalmi_kapcsolatok_futtyjel_nev","timestamp":"2018. június. 10. 10:03","title":"Igen kedves dolog derült ki a delfinekről: sosem hagyják el a nevüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szörnyű tragédia Péren történt, a teherautó sofőrje már csak későn látta meg az úttesten fekvő férfit.\r

","shortLead":"A szörnyű tragédia Péren történt, a teherautó sofőrje már csak későn látta meg az úttesten fekvő férfit.\r

","id":"20180610_Az_uttesten_fekudt_athajtott_rajta_egy_teherauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f87999a-89d4-49cb-95b6-030e2e838a15","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Az_uttesten_fekudt_athajtott_rajta_egy_teherauto","timestamp":"2018. június. 10. 08:55","title":"Az úttesten feküdt, áthajtott rajta egy teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]