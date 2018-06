Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon lefogyott, de nem kórosan sovány, folyamatos orvosi vizsgálat alatt áll.","shortLead":"Nagyon lefogyott, de nem kórosan sovány, folyamatos orvosi vizsgálat alatt áll.","id":"20180611_Nincs_jo_passzban_Robi_a_medve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acd7608-9fd6-4674-a80e-ff0911fe6db5","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Nincs_jo_passzban_Robi_a_medve","timestamp":"2018. június. 11. 10:47","title":"Nincs jó passzban Robi, a medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadd05f3-b8a9-4762-9694-149b9ddfbb50","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A legtöbbünknek személyes, sőt irodalmi ismeretei is vannak arról, mennyire különbözően barátkoznak egymással a férfiak és a nők. Ahogy változik a világ, úgy változnak ezek a kapcsolatok is.","shortLead":"A legtöbbünknek személyes, sőt irodalmi ismeretei is vannak arról, mennyire különbözően barátkoznak egymással a férfiak...","id":"20180610_Ezert_mas_a_ferfiak_es_a_nok_baratsaga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eadd05f3-b8a9-4762-9694-149b9ddfbb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f0f13d-1def-48a4-af48-253600474328","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180610_Ezert_mas_a_ferfiak_es_a_nok_baratsaga","timestamp":"2018. június. 10. 20:15","title":"Ezért más a férfiak és a nők barátsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc69ea4-2e38-44a5-9ae8-e5afff379c9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bártfai-Mager Andrea az egy szem nő a magyar kormányban, tárca nélküli miniszterként a nemzeti vagyon kezeléséért felel. Messze Magyarországon a legrosszabb a helyzet ebből a szempontból.","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea az egy szem nő a magyar kormányban, tárca nélküli miniszterként a nemzeti vagyon kezeléséért...","id":"20180611_Noi_miniszterek_megint_egy_lista_aminek_a_legaljan_kullogunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc69ea4-2e38-44a5-9ae8-e5afff379c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccbb502-d41d-4744-bfef-e7bf905147f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Noi_miniszterek_megint_egy_lista_aminek_a_legaljan_kullogunk","timestamp":"2018. június. 11. 09:19","title":"Női miniszterek: megint egy lista, aminek a legalján kullogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék története?","shortLead":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék...","id":"20180610_a_kerti_torpek_tortenete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2781585-bbeb-479e-b653-d41de5781a07","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_a_kerti_torpek_tortenete","timestamp":"2018. június. 10. 07:03","title":"Miért van ez a kerti törpe ma a Google keresőben? Mi a kerti törpék története?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chris Herbert megelégelte, hogy sokan azt gondolják róla (vagy azt szeretnék), hogy utálja a muszlimokat, amiért az iraki háborúban elvesztette az egyik lábát. Egy megrendítő és tanulságos Facebook-posztban írta le, miért nem lett a hatalmas trauma ellenére sem iszlamofób.","shortLead":"Chris Herbert megelégelte, hogy sokan azt gondolják róla (vagy azt szeretnék), hogy utálja a muszlimokat, amiért...","id":"20180611_Iraki_katona_arrol_miert_nem_lett_iszlamofob_egy_muszlim_robbantott_fel_de_egy_muszlim_mentette_meg_az_eletemet_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af3852a-cec9-423e-9021-1f5b9a8729dc","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Iraki_katona_arrol_miert_nem_lett_iszlamofob_egy_muszlim_robbantott_fel_de_egy_muszlim_mentette_meg_az_eletemet_is","timestamp":"2018. június. 11. 11:30","title":"Veterán katona arról, miért nem lett iszlamofób: \"egy muszlim robbantott fel, de egy muszlim mentette meg az életemet is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták őt munkatársai.","shortLead":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták...","id":"20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5b56b2-432e-4817-9f3d-5dcc17e1a792","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","timestamp":"2018. június. 10. 19:08","title":"Távozik a Disneytől a zaklatáson kapott animációs főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f583a99-fba3-4835-9b24-6e6fc3f1cb04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány méterrel a sofőr autója előtt ütközött össze két autó, a karambolt egy gyors manőverrel sikerült kikerülnie.","shortLead":"Néhány méterrel a sofőr autója előtt ütközött össze két autó, a karambolt egy gyors manőverrel sikerült kikerülnie.","id":"20180611_kozlekedesi_baleset_utkozes_karambol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f583a99-fba3-4835-9b24-6e6fc3f1cb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec716f40-87cf-40d1-9032-f557a3f2f208","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_kozlekedesi_baleset_utkozes_karambol","timestamp":"2018. június. 11. 04:01","title":"Hatalmas mázli vagy profi sofőr? Centikre kerülte el a karambolt az autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","shortLead":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","id":"20180610_torokorszag_automarka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38664ed4-8862-40c6-b9dd-1c36140e5773","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_torokorszag_automarka","timestamp":"2018. június. 10. 11:45","title":"Saját autómárkát akar Törökország, 1000 milliárd forintnyit költenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]