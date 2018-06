Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Korábban úgy volt, hogy 2019-ig mindhárom forgalmas budapesti vasútállomás megújul, a MÁV lapunknak küldött válaszában azonban azt írja, Kőbánya-Kispest rehabilitációjára új közbeszerzést kellett kiírni, így a munkák jó esetben is eltartanak 2021 végéig, Zugló és Kőbánya alsó felújítására pedig nincsen forrásuk.","shortLead":"Korábban úgy volt, hogy 2019-ig mindhárom forgalmas budapesti vasútállomás megújul, a MÁV lapunknak küldött válaszában...","id":"20180611_Tovabb_csuszik_KobanyaKispest_vasutallomas_felujitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628361c2-0bd0-4b02-badc-464ec51473bc","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Tovabb_csuszik_KobanyaKispest_vasutallomas_felujitasa","timestamp":"2018. június. 11. 09:45","title":"Tovább csúszik Zugló, Kőbánya alsó és Kőbánya-Kispest vasútállomások felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá egy kiváló futóművet és fűszerezzük meg a legfrissebb technológiai fejlesztésekkel. De vajon finomabb-e a végeredmény a húsgolyóknál?","shortLead":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá...","id":"20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db13b71-9798-4cc3-a931-f92a0e15173e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","timestamp":"2018. június. 10. 10:00","title":"Ha unja már a divatterepjárókat: kipróbáltuk a Volvo V60-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel a magyar határvédelmet dicsérte a menekültkérdéssel kapcsolatban. ","shortLead":"Merkel a magyar határvédelmet dicsérte a menekültkérdéssel kapcsolatban. ","id":"20180611_Varatlan_dicseretet_kapott_Orban_Merkeltol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777dd522-c34a-4461-8299-fc573a42621e","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Varatlan_dicseretet_kapott_Orban_Merkeltol","timestamp":"2018. június. 11. 05:59","title":"Váratlan dicséretet kapott Orbán Merkeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69644e9f-0fdb-4936-824c-10bf9815901d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"350 parkolóhellyel most kevesebb van a Lupa-tó mellett, mert a parkolót építtető nem pótolta a hatósági felszólításban foglaltakat.\r

A vállalat megbízásából készült tanulmány szerzői arra jutottak, hogy napjaink játékosa már egyáltalán nem a szülei házának alagsorában magányosan játszó tizenéves. 