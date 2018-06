Az E3-as expón főleg inkább szoftverekről esik szó, de az Xbox illetékes divíziójának vezetője most kivételt tett és azt is elárulta, hogy már javában készülnek a vállalat újgenerációs konzoljai.

Elstartolt az év legfontosabb szakrendezvénye, a Los Angeles-i E3, ahol minden videojátékban érdekelt vállalat tart valamilyen sajtótájékoztatót, legyen szó új fejlesztésekről, ötletekről, de tulajdonképpen bármiről, ami kapcsolódik az egész héten át tartó showhoz.

Az expón természetesen a Microsoft és az Xboxot képviselő teljes szakgárda ott van. A hazai idő szerint vasárnap éjjel zajlott eseményükön Phil Spencer, a cég videojátékokkal foglalkozó részlegének vezetője nem csupán szoftverekről ejtett szót, hanem sejtelmes bejelentést tett azzal kapcsolatban is, hogy készülnek a következő generációs Xboxok. Spencer pontosan így, többesszámban fogalmazott, ami rögvest be is indította a találgatásokat.

Egyes hírek szerint a konzolfőnök nem véletlenül mondta, amit mondott, a cég ugyanis várhatóan két új eszközzel jelentkezik majd, egy drágább, az aktuális trendeknek megfelelővel, és egy hardverben némileg gyengébb, de így árban valószínűleg vonzóbbnak tűnő modellel. A részletekről nem esett szó.

© Microsoft

Spencer a The Verge tudósítása Spencer egyúttal megerősítette azokat a pletykákat, amelyek szerint a Microsoft jó ideje azon ügyködik, hogy a különféle konzolcímek streamelés útján is játszhatók legyenek, független attól, milyen eszköz van az ember kezében. A konkurens Sony viszonylag régóta rendelkezik ilyen szolgáltatással saját platformján, igaz, a PlayStation Nownak nevezett funkcióról eddig nem igazán érkezett olyan hír, amely szerint kitüntetett figyelem övezné az ottani felhasználók részéről.

Spencer végül azzal zárta a panelt, hogy az Xbox rendszerkompatibilitásának régebbi játékokra való kiterjesztése nem csupán múló hóbort számukra, vagyis bizonyára más programokat is bevonnak majd a támogatottak közé, tartalom terén pedig nem csupán új címek megjelentetésével kívánnak előrébb jutni: nemrég felvásároltak négy kisebb stúdiót is, köztük a félmillió ember által imádott, depressziós rémálmokra építő videojátékot fejlesztő Ninja Theoryt is.

