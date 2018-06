Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3369c62-bf42-4f2d-aa6c-d78ffccd310d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Nyílt támadást intézett a kormány az igazságszolgáltatás függetlensége ellen: az alaptörvény módosításával létrehozná házi bíróságát, az ítélkezők számára pedig azt is előírná, hogyan kell értelmezniük a jogszabályokat.","shortLead":"Nyílt támadást intézett a kormány az igazságszolgáltatás függetlensége ellen: az alaptörvény módosításával...","id":"201823__alaptorvenymodositas__kulonbirosagok__leckeztetes__talar_sullyedt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3369c62-bf42-4f2d-aa6c-d78ffccd310d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004ea239-d4bd-49e4-b053-343885490e39","keywords":null,"link":"/itthon/201823__alaptorvenymodositas__kulonbirosagok__leckeztetes__talar_sullyedt","timestamp":"2018. június. 09. 10:00","title":"Jogi kényszerzubbonyt készül adni a kormány a bírókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes céllal szerveződött.","shortLead":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes...","id":"20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1217089a-0259-4d14-bfd9-eb0590c44e37","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","timestamp":"2018. június. 10. 16:36","title":"Megdőlt a nem öncélú női meztelenségcsúcs Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517f6701-7338-4258-ba01-01368bfe6cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van-e ön szerint még egy ország Európában, ahol állami szereplők közpénzből tartanak fenn egymással versengő – sok tekintetben ellenérdekelt – szolgáltatásokat? Segítünk: nincs. Magyarországon viszont évtizedek óta így működik egymás mellett a Volán és a MÁV. Csak az \"elmúltnyolcévben\" nagyjából négyszer, négy módon állt neki a kormány az átalakításnak, de a társaságok lobbiharcain eddig mindig elbukott az ügy. A hvg.hu információi szerint ebben a ciklusban újabb nekifutás jöhet. ","shortLead":"Van-e ön szerint még egy ország Európában, ahol állami szereplők közpénzből tartanak fenn egymással versengő – sok...","id":"20180611_mav_volan_osszevonas_megrendeles_szolgaltatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=517f6701-7338-4258-ba01-01368bfe6cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d92889-76c3-4282-9ce4-ca0a8b2c1521","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_mav_volan_osszevonas_megrendeles_szolgaltatas","timestamp":"2018. június. 11. 06:30","title":"Ötödször is nekiveselkedhet a kormány, hogy egybegyúrja a MÁV-ot és a Volánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c68503-cca6-424e-869a-46d33daf7c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök gondoskodott róla, hogy maradandó nyomot hagyjon Trumpban a G7-csúcson történt találkozójuk során. De vajon melyik ügy az, amelyre így próbált meg reflektálni Macron?","shortLead":"A francia elnök gondoskodott róla, hogy maradandó nyomot hagyjon Trumpban a G7-csúcson történt találkozójuk során. De...","id":"20180609_Macron_kezfogasa_egy_fenyegetessel_is_feler_es_ezt_mar_Trump_is_tudja__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6c68503-cca6-424e-869a-46d33daf7c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b96fa52-c2be-403f-8871-189a78732a2a","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Macron_kezfogasa_egy_fenyegetessel_is_feler_es_ezt_mar_Trump_is_tudja__video","timestamp":"2018. június. 09. 14:46","title":"Macron kézfogása egy fenyegetéssel is felér, és ezt már Trump is tudja - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők négy érmet: egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot gyűjtöttek a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság szombati 500 és 1000 méteres döntőiben.","shortLead":"A magyar versenyzők négy érmet: egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot gyűjtöttek a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180609_Aranyermet_szerzett_a_noi_kajaknegyes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6194f8d8-625d-4642-9dca-b49b3550b6f7","keywords":null,"link":"/sport/20180609_Aranyermet_szerzett_a_noi_kajaknegyes","timestamp":"2018. június. 09. 11:42","title":"Aranyérmet szerzett a női kajaknégyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992","c_author":"","category":"kkv","description":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL Klub híradója szerint most emeltek vádat ellenük.","shortLead":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL...","id":"20180610_","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa47ed3e-77da-49f2-9107-15c3bd76136a","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_","timestamp":"2018. június. 10. 19:50","title":"Masszázsnak hirdették a bordélyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef890f9e-bee6-4790-9ebe-6d5323421fdc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Magyarországot képviselő Pohner Ádám hétfőn, a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntőjének első napján versenyez Torinóban. A megmérettetésen a kontinens 20 szakácsa méri össze tudását hétfőn és kedden, közülük tízen juthatnak tovább a 2019-es lyoni világdöntőre. \r

","shortLead":"A Magyarországot képviselő Pohner Ádám hétfőn, a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntőjének első napján versenyez...","id":"20180610_Pohner_Adam_a_Bocuse_dOr_vilagdontojeert_foz_Szell_Tamas_a_zsurielnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef890f9e-bee6-4790-9ebe-6d5323421fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e09daf1-7e43-448a-9668-151c778c56ac","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Pohner_Adam_a_Bocuse_dOr_vilagdontojeert_foz_Szell_Tamas_a_zsurielnok","timestamp":"2018. június. 10. 16:27","title":"Pohner Ádám a Bocuse d'Or világdöntőjéért főz, Széll Tamás a zsürielnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un észak-koreai elnökkel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un...","id":"20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033c75aa-1f78-420b-a8c4-8bc91d1319a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","timestamp":"2018. június. 09. 18:38","title":"Trump melegít a szingapúri csúcstalálkozóra, mely szerinte sikeres lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]