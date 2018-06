Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caf10fef-033a-4382-a710-9d31333b954e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Philip Zimbardo közel húsz oldalas közleményben reagált az őt ért vádakra, miszerint a világhíressé vált stanfordi börtönkísérletét manipulálta. ","shortLead":"Philip Zimbardo közel húsz oldalas közleményben reagált az őt ért vádakra, miszerint a világhíressé vált stanfordi...","id":"20180620_Philip_Zimbardo_cafolja_hogy_manipulalta_a_bortonkiserletet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caf10fef-033a-4382-a710-9d31333b954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec1e654-1e94-4b22-863e-3778a11d77b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Philip_Zimbardo_cafolja_hogy_manipulalta_a_bortonkiserletet","timestamp":"2018. június. 20. 16:47","title":"Philip Zimbardo cáfolja, hogy manipulálta a börtönkísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"Két évtizede köszönt le kancellárként Helmut Kohl, azóta határozza meg a német jobboldalt Angela Merkel. Most az ő két évtizedes dominanciája is a végéhez közeleg. Ha egyszer eljön az idő, Merkel önként akart távozni a hatalomból, ám a jelek szerint ő is kényszer hatása alatt fog. Az utódlási harc már zajlik, és egyre irracionálisabb eszközöket használnak egymással szemben a felek.","shortLead":"Két évtizede köszönt le kancellárként Helmut Kohl, azóta határozza meg a német jobboldalt Angela Merkel. Most az ő két...","id":"20180620_Merkel_alkonya_amit_latunk_az_egy_kiralydrama_es_Orban_is_szerepet_kapott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fa52ac-03c7-4259-b87e-5f90c8d38872","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_Merkel_alkonya_amit_latunk_az_egy_kiralydrama_es_Orban_is_szerepet_kapott","timestamp":"2018. június. 20. 13:30","title":"Merkel alkonya: amit látunk, az királydráma, és Orbán is szerepet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a1e41-8720-483d-8f62-3ee453f06a0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az alapkőletételtől számított egy éven belül készült el a sárospataki református gimnázium új, 3183 négyzetméter alapterületű, Wáberer Sportcsarnoknak nevezett arénája.","shortLead":"Az alapkőletételtől számított egy éven belül készült el a sárospataki református gimnázium új, 3183 négyzetméter...","id":"20180621_Harom_oregdiak_dobta_ossze_az_12_milliardot_a_sarospataki_gimnazium_sportcsarnokat_egyikukrol_el_is_neveztek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=584a1e41-8720-483d-8f62-3ee453f06a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a80db8-280b-453a-ace6-7e4e556493c5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_Harom_oregdiak_dobta_ossze_az_12_milliardot_a_sarospataki_gimnazium_sportcsarnokat_egyikukrol_el_is_neveztek","timestamp":"2018. június. 21. 12:30","title":"Három öregdiák dobta össze az 1,2 milliárdot a sárospataki gimnázium sportcsarnokára, egyikükről el is nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget felvásárló PPF Group egyik divíziójának vezetőjét, Jan Hanust választották – értesült a Kreatív. ","shortLead":"A céget felvásárló PPF Group egyik divíziójának vezetőjét, Jan Hanust választották – értesült a Kreatív. ","id":"20180620_kineveztek_a_magyar_telenor_uj_vezerigazgatojat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769f17e6-222d-4634-868f-c40c5bfc96e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_kineveztek_a_magyar_telenor_uj_vezerigazgatojat","timestamp":"2018. június. 20. 18:52","title":"Kinevezték a magyar Telenor új vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a medvék is gyanúsak, hiszen külföldről jöttek be az országba.","shortLead":"Szerintük a medvék is gyanúsak, hiszen külföldről jöttek be az országba.","id":"20180620_Zsenialisan_reagalt_a_Hircsarda_a_kormanyhu_Figyelo_ujabb_listazasara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8fa031-4885-4e37-bfe4-295fcf64386b","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Zsenialisan_reagalt_a_Hircsarda_a_kormanyhu_Figyelo_ujabb_listazasara","timestamp":"2018. június. 20. 16:11","title":"Zseniálisan reagált a Hírcsárda a kormányhű Figyelő újabb listázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35f07e1-7538-4857-b4d0-d5644249e5d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán cinizmusa végtelen: a menekültek világnapján fogadta el a Parlament a Stop Sorost, illetve az Alaptörvény-módosítást.","shortLead":"Orbán cinizmusa végtelen: a menekültek világnapján fogadta el a Parlament a Stop Sorost, illetve...","id":"20180620_Orban_alaptorveny_stop_soros_parlament_szavazas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a35f07e1-7538-4857-b4d0-d5644249e5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150e4450-2455-4760-b62a-33ce97f4cf34","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Orban_alaptorveny_stop_soros_parlament_szavazas","timestamp":"2018. június. 20. 15:28","title":"Magyarország bezárt: megszavazták az Alaptörvény-módosítást és a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Ausztráliában honos kacsacsőrű emlős egy hormonja segítheti a 2-es típusú cukorbetegség kezelését - állítja egy német professzor, aki azért helyezte át székhelyét évekkel ezelőtt az ausztráliai Adelaide-i Egyetemre, hogy alaposabban tanulmányozhassa a részleges vízi életmódot folytató, különös megjelenésű tojásrakó emlőst.","shortLead":"Az Ausztráliában honos kacsacsőrű emlős egy hormonja segítheti a 2-es típusú cukorbetegség kezelését - állítja...","id":"20180620_2es_tipusu_ukorbetegseg_kezelese_kacsacsoru_emlos_hormonja_glp_1","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff60f1e-9310-4203-a7b6-9677952283ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_2es_tipusu_ukorbetegseg_kezelese_kacsacsoru_emlos_hormonja_glp_1","timestamp":"2018. június. 20. 15:03","title":"Találtak egy hormont, ami segíthet a cukorbetegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi pénzek többszörösét vihetik haza havi illetményként.","shortLead":"A korábbi pénzek többszörösét vihetik haza havi illetményként.","id":"20180620_Meglepetes_havi_5_milliora_nohet_bizonyos_miniszterek_fizetese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d441ff5-5195-4418-820f-c61cba0eeac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Meglepetes_havi_5_milliora_nohet_bizonyos_miniszterek_fizetese","timestamp":"2018. június. 20. 15:21","title":"Meglepetés: havi 5 millióra nőhet bizonyos miniszterek fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]