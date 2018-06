Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és az észak-koreai vezető elkötelezte magát a békefolyamat mellett.","shortLead":"Az amerikai elnök és az észak-koreai vezető elkötelezte magát a békefolyamat mellett.","id":"20180612_tortenelmi_megallapodast_kotott_trump_es_kim","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb55170-94a0-4f79-bae2-9b6e7bd30d94","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_tortenelmi_megallapodast_kotott_trump_es_kim","timestamp":"2018. június. 12. 08:56","title":"Atommentesítés és tartós béke: történelmi megállapodást kötött Trump és Kim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrök segítettek neki idejében bejutni a kórházba.","shortLead":"Rendőrök segítettek neki idejében bejutni a kórházba.","id":"20180611_rendori_felvezetest_kapott_a_vajudo_no","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7b7714-720f-45e4-9409-f5f1ec1f4a26","keywords":null,"link":"/elet/20180611_rendori_felvezetest_kapott_a_vajudo_no","timestamp":"2018. június. 11. 07:38","title":"Rendőri felvezetést kapott a vajúdó nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó azokra is gondol, akiknek még a Model 3 is túl nagy és drága.","shortLead":"Az amerikai gyártó azokra is gondol, akiknek még a Model 3 is túl nagy és drága.","id":"20180611_kompakt_olcso_villanyauto_tesla_model_3_elektromos_auto_akkumulator_elon_musk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a481e7-eec2-444e-8868-3604e8be6590","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_kompakt_olcso_villanyauto_tesla_model_3_elektromos_auto_akkumulator_elon_musk","timestamp":"2018. június. 11. 08:21","title":"Kompakt és olcsó villanyautó jön a Teslától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 25 éves svéd férfit 2016 áprilisában vették őrizetbe Brüsszelben, azóta egy belgiumi börtönben raboskodott.","shortLead":"A 25 éves svéd férfit 2016 áprilisában vették őrizetbe Brüsszelben, azóta egy belgiumi börtönben raboskodott.","id":"20180611_Belgium_atadta_Franciaorszagnak_a_parizsi_terrortamadasok_egyik_fo_gyanusitottjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8491c9f8-1bbe-4ac2-ab85-a20cd5e158ce","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Belgium_atadta_Franciaorszagnak_a_parizsi_terrortamadasok_egyik_fo_gyanusitottjat","timestamp":"2018. június. 11. 22:00","title":"Belgium átadta Franciaországnak a párizsi terrortámadások egyik fő gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8193e81-b0e7-49ce-b3a4-34b98f237c6b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő riport Spéder Zoltánról, amelyben klasszikus paparazzófotókkal és manipulált beállításokkal próbálták lejáratni az üzletembert. Az emiatt indult per jogerősen véget ért, az elsőfokú ítélethez képest ugyan kisebb, de még így is jelentős sérelemdíjjal. Úgy tűnik, a bíróságokon (még) számítanak a személyiségi jogokat garantáló törvények akkor is, ha az állami támogatással Andy Vajnához került csatorna veszi ezeket semmibe.","shortLead":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő...","id":"20180611_Mediatorteneti_itelet_elmeszeltek_a_TV2t_a_gyomorforgato_Spederlejaratasert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8193e81-b0e7-49ce-b3a4-34b98f237c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1246ee91-47b0-4254-b64d-a133842ee850","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Mediatorteneti_itelet_elmeszeltek_a_TV2t_a_gyomorforgato_Spederlejaratasert","timestamp":"2018. június. 11. 10:40","title":"Médiatörténeti ítélet: jogerősen elkaszálták a TV2-t a Spéder-lejáratásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncertezők nekiestek a rappernek, mint írták, elég ízléstelen ilyen effekteket beépíteni a show-ba. ","shortLead":"A koncertezők nekiestek a rappernek, mint írták, elég ízléstelen ilyen effekteket beépíteni a show-ba. ","id":"20180611_Panik_volt_Eminem_koncertjen_mert_loveseket_hallottak_a_rajongok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e361ed5f-bb76-4d0f-8577-e87408bdf10d","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Panik_volt_Eminem_koncertjen_mert_loveseket_hallottak_a_rajongok","timestamp":"2018. június. 11. 17:45","title":"Pánik volt Eminem koncertjén, mert lövéseket hallottak a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzeti Sport szerint a magyar szakember döntött: a párizsi labdarúgóklub edzői stábjában szeretne dolgozni.","shortLead":"A Nemzeti Sport szerint a magyar szakember döntött: a párizsi labdarúgóklub edzői stábjában szeretne dolgozni.","id":"20180611_a_psgben_folytatja_low_zsolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1373f8-8db1-4a8c-a7f3-3611d474ac9a","keywords":null,"link":"/sport/20180611_a_psgben_folytatja_low_zsolt","timestamp":"2018. június. 11. 08:25","title":"A PSG-nél folytatja Lőw Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség közölte, átáll a már nagyon sok más sportágban használt (a magyar születésű amerikai fizikus, Élő Árpád által kidolgozott) Élő-rendszerre, vagyis annak egy újabb verziójára, a SUM-ra.","shortLead":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség...","id":"20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27c312-a7a0-4dad-ac50-d11f0ef32703","keywords":null,"link":"/sport/20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","timestamp":"2018. június. 11. 13:27","title":"Átszabja a FIFA a világranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]