Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99b84108-edf1-4514-98aa-faeddff28557","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az otthoni kocsimosás talán már nem annyira népszerű hétvégi hobbi, mint régebben volt. De sokan még mindig inkább maguk szeretik kozmetikázni a járművüket.","shortLead":"Az otthoni kocsimosás talán már nem annyira népszerű hétvégi hobbi, mint régebben volt. De sokan még mindig inkább...","id":"20180611_kocsimoso_nagy_nyomas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b84108-edf1-4514-98aa-faeddff28557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec528963-100c-4b7c-93e3-b7f377f6509d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_kocsimoso_nagy_nyomas","timestamp":"2018. június. 11. 17:22","title":"Az otthoni autókozmetikusok nagy kincse lenne egy ilyen alvázmosó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt EP-képviselője Facebook-posztban jelentette be döntését.","shortLead":"A szocialista párt EP-képviselője Facebook-posztban jelentette be döntését.","id":"20180610_MSZP_Ujhelyi_felreall_hogy_Kunhalmi_lehessen_a_valasztmanyi_elnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5974d49c-4c89-421d-97b8-b6021d429c28","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_MSZP_Ujhelyi_felreall_hogy_Kunhalmi_lehessen_a_valasztmanyi_elnok","timestamp":"2018. június. 10. 18:27","title":"MSZP: Ujhelyi félreáll, hogy Kunhalmi lehessen a választmányi elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1f9f0f-1261-450a-a557-e1cef1b51b27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MTI-n megjelent gyorshír szerint a Fidesz azt kéri, foglalják alkotmányba az életvitelszerű közterületen tartózkodás tilalmát. Mindezt akkor, mikor az egekbe szárnyaló lakbérek még több embert lökhetnek az utcára.","shortLead":"Az MTI-n megjelent gyorshír szerint a Fidesz azt kéri, foglalják alkotmányba az életvitelszerű közterületen tartózkodás...","id":"20180612_Alkotmanyban_tiltana_meg_a_Fidesz_a_hajlektalansagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1f9f0f-1261-450a-a557-e1cef1b51b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a10d80f-4b2a-4a6b-b145-e8b04c9d18df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Alkotmanyban_tiltana_meg_a_Fidesz_a_hajlektalansagot","timestamp":"2018. június. 12. 12:33","title":"Alkotmányban tiltaná meg a Fidesz a hajléktalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea270a25-2fe7-403f-99f9-4c67c1efec79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez már nagyon kifinomult diplomáciai gesztus volt.","shortLead":"Ez már nagyon kifinomult diplomáciai gesztus volt.","id":"20180612_A_limuzinjaval_vagott_fel_Kim_Dzsong_Un_elott_az_amerikai_elnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea270a25-2fe7-403f-99f9-4c67c1efec79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030638b8-06a4-4e7c-8827-e0dec0e2f6fc","keywords":null,"link":"/elet/20180612_A_limuzinjaval_vagott_fel_Kim_Dzsong_Un_elott_az_amerikai_elnok","timestamp":"2018. június. 12. 09:16","title":"A limuzinjával vágott fel Kim Dzsong Un előtt az amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e3ffae-584d-49ff-842e-721f2a52c250","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Éppenséggel ezt is meg lehet nyalni, szagolni mindenképpen érdemes, és gyűjtőknek kuriózum. Az idei nyár filatéliai újdonságai az Egyesült Államok Postai Szolgálata (US Postal Service, USPS) által kibocsátott jégkrémes, illatos bélyegek.","shortLead":"Éppenséggel ezt is meg lehet nyalni, szagolni mindenképpen érdemes, és gyűjtőknek kuriózum. Az idei nyár filatéliai...","id":"20180611_Orokre_fagyasztott_elvezet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91e3ffae-584d-49ff-842e-721f2a52c250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314f6d32-fed8-4462-8dcc-9f2f6240accb","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Orokre_fagyasztott_elvezet","timestamp":"2018. június. 11. 16:20","title":"Örökre fagyasztott élvezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer arról beszélt az Echo TV-n, hogy Ujhelyi azt mondta, szégyelli, hogy magyar. Pedig nem ezt mondta.","shortLead":"Bayer arról beszélt az Echo TV-n, hogy Ujhelyi azt mondta, szégyelli, hogy magyar. Pedig nem ezt mondta.","id":"20180611_Ujhelyi_Istvan_feljelentette_Bayer_Zsoltot_mert_megmasitotta_szavait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae664321-152e-4da1-8f4b-5253eb2c2e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ujhelyi_Istvan_feljelentette_Bayer_Zsoltot_mert_megmasitotta_szavait","timestamp":"2018. június. 11. 13:01","title":"Ujhelyi István feljelentette Bayer Zsoltot, mert megmásította szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2438c40-46fc-4152-b3aa-0e9544b3a005","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első nagy sikerei, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső, illetve a Blöff hangulatát idézi meg az angol rendező a futball nagyágyúival.","shortLead":"Első nagy sikerei, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső, illetve a Blöff hangulatát idézi meg az angol rendező...","id":"20180612_guy_ritchie_kisfilm_vilagbajnoksag_reklam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2438c40-46fc-4152-b3aa-0e9544b3a005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59233bb0-cebe-4264-a825-14311aa87121","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_guy_ritchie_kisfilm_vilagbajnoksag_reklam","timestamp":"2018. június. 12. 08:31","title":"Guy Ritchie rendezett egy kisfilmet a vb elé, nem is akármilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b900f2ea-ea61-4134-a0a3-c4095c7489fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vakon vizsgázott kitűnőre szakácsként a kisteleki Kurucsai Szabolcs, trükkös megoldásokkal oldotta meg, hogy nem lát. Pedig alig találtak neki gyakorló helyet.","shortLead":"Vakon vizsgázott kitűnőre szakácsként a kisteleki Kurucsai Szabolcs, trükkös megoldásokkal oldotta meg, hogy nem lát...","id":"20180612_Bebizonyitotta_vakon_is_lehet_szakacs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b900f2ea-ea61-4134-a0a3-c4095c7489fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a050d6d-a7e8-400b-818d-af5e4b589f84","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Bebizonyitotta_vakon_is_lehet_szakacs","timestamp":"2018. június. 12. 11:35","title":"Bebizonyította, vakon is lehet szakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]