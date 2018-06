Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e06ad1bc-02b5-4ab1-9730-067195afe68f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerda délelőtt kigyulladt épületben délután egyre elfojtották a lángokat, de az utómunkálatok még órákig el fognak húzódni.","shortLead":"A szerda délelőtt kigyulladt épületben délután egyre elfojtották a lángokat, de az utómunkálatok még órákig el fognak...","id":"20180613_valami_nagyon_eg_megint_budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e06ad1bc-02b5-4ab1-9730-067195afe68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a701963-8e39-414d-b381-dcfc1bd16a24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_valami_nagyon_eg_megint_budapesten","timestamp":"2018. június. 13. 09:42","title":"Eloltották a budapesti raktártüzet - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor szerint sem az orvosok, sem a betegek nem kezelik megfelelően a sürgősségi ellátást, vannak indokolatlanul ott megjelenő vagy beutalt betegek is. Azzal egyetért, hogy javítani kell az orvos-beteg kommunikáción, de azt mondja, nagyon nehéz minden beteget minden pillanatban megfelelően tájékoztatni, \"főleg hajnali négykor\".","shortLead":"A Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor szerint sem az orvosok, sem a betegek nem kezelik megfelelően...","id":"20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc9ba69-2793-4569-9d40-62d86f301c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"Zacher: \"Ez nem a Vészhelyzet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kaposfői iskolához kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. ","shortLead":"Az egyik kaposfői iskolához kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. ","id":"20180613_villam_csapott_egy_iskolaba_tobben_korhazba_kerultek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2c036f-9086-4644-b282-77923f1cafc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_villam_csapott_egy_iskolaba_tobben_korhazba_kerultek","timestamp":"2018. június. 13. 11:48","title":"Villám csapott egy iskolába, többen kórházba kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06443dbe-f40a-40fa-bc3e-44499860b86e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bulgária hamarosan beléphet az euró előszobájába, kétségek persze vannak az EU egyik legszegényebb tagországának euróövezeti csatlakozásával kapcsolatban. ","shortLead":"Bulgária hamarosan beléphet az euró előszobájába, kétségek persze vannak az EU egyik legszegényebb tagországának...","id":"20180613_ugy_tunik_bulgarianak_hamarabb_lesz_euroja_mint_nekunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06443dbe-f40a-40fa-bc3e-44499860b86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9bfd99-307e-4d35-a97e-f3c361f39e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_ugy_tunik_bulgarianak_hamarabb_lesz_euroja_mint_nekunk","timestamp":"2018. június. 13. 08:41","title":"Úgy tűnik, Bulgáriának hamarabb lesz eurója, mint nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több lépcsőben a személyi jövedelemadó kulcsa egy számjegyűre csökkenhet, de ez nem elegendő a kisvállalkozások segítéséhez: az Állami Számvevőszék elnöke szerint az adminisztratív könnyítések önmagukban is felérnének egy adócsökkentéssel.","shortLead":"Több lépcsőben a személyi jövedelemadó kulcsa egy számjegyűre csökkenhet, de ez nem elegendő a kisvállalkozások...","id":"20180612_ASZelnok_Helytelen_hogy_a_bank_a_csaladi_ezustre_teszi_ra_a_kezet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc00a7e-a72e-4b55-b2ec-4d14583f2dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_ASZelnok_Helytelen_hogy_a_bank_a_csaladi_ezustre_teszi_ra_a_kezet","timestamp":"2018. június. 12. 09:57","title":"ÁSZ-elnök: „Helytelen, hogy a bank a családi ezüstre teszi rá a kezét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszország és Málta is megtiltotta, hogy a menekültekkel teli mentőhajó kikössön náluk, Spanyolország és Korzika viszont jelezte, hogy fogadná a hajót. A menekülteket végül Spanyolországba szállítják, olasz segítséggel.","shortLead":"Olaszország és Málta is megtiltotta, hogy a menekültekkel teli mentőhajó kikössön náluk, Spanyolország és Korzika...","id":"20180612_Korzika_is_fogadna_a_menekulteket_szallito_hajot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d3b8c8-8df4-4ab4-8caa-7b8f96d1aae8","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Korzika_is_fogadna_a_menekulteket_szallito_hajot","timestamp":"2018. június. 12. 08:32","title":"Olasz hajók segítenek Spanyolországba szállítani a kimentett menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7592f486-c0c3-44a2-84a7-f5a5ca275f54","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Amióta a Bitcoin árfolyama bemutatta zuhanórepülését, a kriptovaluták hirtelen szitokszóvá váltak a befektetők között. Bár a piac azóta is virágzik, annak kockázatosságát ma már senki nem vitatja. Ennek fő oka pedig az, hogy a piaci körülmények nincsenek kellő mértékben szabályozva. Ezt a hiányosságot ismerte föl Málta, ahol először fogják szabályozni ezt a szektort, és ezáltal a világ kripto-központjává lép elő.","shortLead":"Amióta a Bitcoin árfolyama bemutatta zuhanórepülését, a kriptovaluták hirtelen szitokszóvá váltak a befektetők között...","id":"crystalgroup_20180608_Vilagos_szabalyozasokkal_lephet_elo_Malta_a_vilag_kriptokozpontjava","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7592f486-c0c3-44a2-84a7-f5a5ca275f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa051dc-52b1-415a-9407-076d66e64a35","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180608_Vilagos_szabalyozasokkal_lephet_elo_Malta_a_vilag_kriptokozpontjava","timestamp":"2018. június. 12. 07:25","title":"Világos szabályozásokkal léphet elő Málta a világ kriptoközpontjává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Dagályt 2016 szeptemberében zárták be, mert a területén építették fel a vizes világbajnokság uszodáját, a Duna Arénát. Áprilisban 1,5 milliárd, most pedig 32 millió forintot költ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a javítási és befejező munkálatokra. ","shortLead":"A Dagályt 2016 szeptemberében zárták be, mert a területén építették fel a vizes világbajnokság uszodáját, a Duna...","id":"20180612_Azt_igertek_hogy_az_idei_strandszezonra_mar_kinyit_a_Dagaly_de_meg_kell_ra_kolteni_par_tizmilliot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5459c523-5dff-41cc-a245-6082a480d12f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Azt_igertek_hogy_az_idei_strandszezonra_mar_kinyit_a_Dagaly_de_meg_kell_ra_kolteni_par_tizmilliot","timestamp":"2018. június. 12. 13:21","title":"Azt ígérték, hogy az idei strandszezonra már kinyit a Dagály, de még kell rá költeni pár tízmilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]