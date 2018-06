Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több olasz polgármester is keményen bírálta Matteo Salvini olasz belügyminisztert a földközi-tengeri eset kezelése miatt. ","shortLead":"Több olasz polgármester is keményen bírálta Matteo Salvini olasz belügyminisztert a földközi-tengeri eset kezelése...","id":"20180612_Buncselekmennyel_vadoljak_Szijjarto_politikusbaratjat_a_menekulthajo_elutasitasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82669dc-c6cf-47a4-86c2-bd014f6b892f","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Buncselekmennyel_vadoljak_Szijjarto_politikusbaratjat_a_menekulthajo_elutasitasa_miatt","timestamp":"2018. június. 12. 18:57","title":"Bűncselekménnyel vádolják Szijjártó politikusbarátját a menekülthajó elutasítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704d6a3-0f3f-49b1-a86c-1bff8451f6f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint súlyos csalások történtek az Elios-ügyben, és nem igaz, hogy az ügyészség nem talált semmit. A Legfőbb Ügyészség közleményében azt írta: Jávor állításai nem felelnek meg a valóságnak. ","shortLead":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint súlyos csalások történtek az Elios-ügyben, és nem igaz, hogy az ügyészség nem talált...","id":"20180611_Eliosugy_Javor_Benedek_feljelentest_tesz_az_erdemi_vizsgalat_elmaradasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f704d6a3-0f3f-49b1-a86c-1bff8451f6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a31f7b-a6ac-40bd-9204-a9712f163381","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Eliosugy_Javor_Benedek_feljelentest_tesz_az_erdemi_vizsgalat_elmaradasa_miatt","timestamp":"2018. június. 11. 16:57","title":"Elios-ügy: Jávor Benedek feljelentést tesz az érdemi vizsgálat elmaradása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország, 2018.","shortLead":"Magyarország, 2018.","id":"20180613_Ketszer_annyian_hallottak_a_szurikatarol_mint_arrol_hogy_ki_a_Jobbik_uj_elnoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb56f78-6774-48ad-a00c-b5356d104570","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Ketszer_annyian_hallottak_a_szurikatarol_mint_arrol_hogy_ki_a_Jobbik_uj_elnoke","timestamp":"2018. június. 13. 14:51","title":"Kétszer annyian hallottak a szurikátáról, mint arról, hogy ki a Jobbik új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa976fa5-63bd-4adf-952a-ab7948a6a067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy a PC-s és a konzolos változatok, úgy a FIFA mobilos verziója is megkapta az idei világkupához tartozó ingyenes frissítést, benne a kvalifikált országok összes résztvevőjével. Sőt, némi extra is társul hozzá.","shortLead":"Ahogy a PC-s és a konzolos változatok, úgy a FIFA mobilos verziója is megkapta az idei világkupához tartozó ingyenes...","id":"20180611_fifa_soccer_fifa_world_cup_ea_foci_vb_2018_jatek_android_ios_letoltes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa976fa5-63bd-4adf-952a-ab7948a6a067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb966cd9-3dfa-407a-9ec4-a4ff914826ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_fifa_soccer_fifa_world_cup_ea_foci_vb_2018_jatek_android_ios_letoltes","timestamp":"2018. június. 11. 19:03","title":"FIFA 2018: ingyenesen letölthető a program, mellyel a telefonján lejátszhatja az egész focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e04438-b03c-4c14-9b4e-c2d43596dabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan információt gyűjtenek a felhasználókról a különféle közösségi oldalak, akkor is, ha az illető soha nem regisztrált egyik szolgáltatásra sem. A népszerű Adblock Plus olyan újdonsággal jelentkezett, amely kicselezi ezt.","shortLead":"Folyamatosan információt gyűjtenek a felhasználókról a különféle közösségi oldalak, akkor is, ha az illető soha nem...","id":"20180612_ad_block_plus_facebook_kovetes_a_neten_celzott_hirdetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64e04438-b03c-4c14-9b4e-c2d43596dabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d22e03-83ea-423c-9b23-488a659324e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_ad_block_plus_facebook_kovetes_a_neten_celzott_hirdetes","timestamp":"2018. június. 12. 07:02","title":"Hasznos funkcióval frissült az Adblock Plus reklámblokkoló: azt is elintézi, hogy a Facebook ne tudja önt követni, amikor netezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade57182-8724-4098-a37f-bf1282e4a4f0","c_author":"P.E.","category":"itthon","description":"Polgárné ficánkoljon ki az igazságszolgáltatásból - követelik tiltakozók, akik ma reggelre teleplakátolták a Fővárosi Törvényszék épületét. ","shortLead":"Polgárné ficánkoljon ki az igazságszolgáltatásból - követelik tiltakozók, akik ma reggelre teleplakátolták a Fővárosi...","id":"20180612_A_plagizalo_biro_elnoki_kinevezese_miatt_szerveznek_sztrajkot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade57182-8724-4098-a37f-bf1282e4a4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b8963-6d74-41b9-b4b3-e40c13fa458e","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_A_plagizalo_biro_elnoki_kinevezese_miatt_szerveznek_sztrajkot","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"A plagizáló bíró elnöki kinevezése miatt szerveznek sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e706e9f8-caec-432d-9d20-d486fa1683fb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átszámítva több mint ötmilliárd forintot adott egy fiatal kínai licitálló a kivételesen szép kínai vázáért az aukción. A szakértő szerint egy kimagasló műalkotásról van szó, megtalálása egyenértékű egy Caravaggio felfedezésével.","shortLead":"Átszámítva több mint ötmilliárd forintot adott egy fiatal kínai licitálló a kivételesen szép kínai vázáért az aukción...","id":"20180612_meses_aron_ment_el_parizsban_a_ciposdobozban_talalt_kulonleges_kinai_vaza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e706e9f8-caec-432d-9d20-d486fa1683fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fec742-5a62-4c0a-a17c-da8cbda72447","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_meses_aron_ment_el_parizsban_a_ciposdobozban_talalt_kulonleges_kinai_vaza","timestamp":"2018. június. 12. 17:03","title":"Mesés áron ment el Párizsban a cipősdobozban talált különleges kínai váza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf12acf-190d-4123-9fb2-3a2c4ba6b0fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Ronaldo_es_Messi_is_mar_a_negyedikre_keszul_de_nem_az_o_labukban_van_a_legtobb_vebemeccs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bf12acf-190d-4123-9fb2-3a2c4ba6b0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9955cbed-cce4-478b-9c89-aae5a33bc351","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Ronaldo_es_Messi_is_mar_a_negyedikre_keszul_de_nem_az_o_labukban_van_a_legtobb_vebemeccs","timestamp":"2018. június. 12. 11:33","title":"Ronaldo és Messi is már a negyedikre készül, de nem az ő lábukban van a legtöbb vébémeccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]