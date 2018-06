Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740bab5a-c4c7-48f3-9d0b-fc66d79bd69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2007 májusában eltűnt lányt évekig keresték a szülei, és az utolsó percig remélték, hogy egyszer hazatér. Gyilkosa úgy tett, mintha a családdal együtt ő is keresné. A most 48 éves férfi június elsején előzetes letartóztatásba került. ","shortLead":"A 2007 májusában eltűnt lányt évekig keresték a szülei, és az utolsó percig remélték, hogy egyszer hazatér. Gyilkosa...","id":"20180612_megtort_11_ev_utan_a_ferfi_aki_elasta_unokahugat_a_pinceben_reziben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740bab5a-c4c7-48f3-9d0b-fc66d79bd69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9266a0b7-f39f-4b9f-b4ac-a292cb7f7ca3","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_megtort_11_ev_utan_a_ferfi_aki_elasta_unokahugat_a_pinceben_reziben","timestamp":"2018. június. 12. 15:17","title":"Megtört 11 év után a férfi, aki elásta unokahúgát a pincében Reziben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666f2859-dc00-4fa9-87a3-e7d5b29bacbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180613_Es_elkeszult_vegre_Kasler_miniszter_portreja_Van_Goghkent_es_az_alkoto_meg_is_magyarazza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=666f2859-dc00-4fa9-87a3-e7d5b29bacbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266bf813-09ae-4c9a-b2eb-a2b4fb2bc5aa","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Es_elkeszult_vegre_Kasler_miniszter_portreja_Van_Goghkent_es_az_alkoto_meg_is_magyarazza","timestamp":"2018. június. 13. 13:06","title":"És elkészült végre Kásler miniszter portréja Van Gogh-ként, és az alkotó meg is magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a674d346-6709-41ff-a4fd-8da7cf2e4449","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem arról van szó, hogy egyáltalán nincs a polcokon a hűsítő nyalánkságokból, csak a készletek gyorsan elfogynak. Az ok: a hirtelen jött nagyon meleg.","shortLead":"Nem arról van szó, hogy egyáltalán nincs a polcokon a hűsítő nyalánkságokból, csak a készletek gyorsan elfogynak...","id":"20180612_Nem_vart_problema_nalunk_is_hiany_van_a_jegkremekbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a674d346-6709-41ff-a4fd-8da7cf2e4449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df990e4-a769-4084-b3db-e561e599d0ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Nem_vart_problema_nalunk_is_hiany_van_a_jegkremekbol","timestamp":"2018. június. 12. 21:10","title":"Nem várt probléma: nálunk is hiány van a jégkrémekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0552bf-6b07-43ca-a8f9-8b4d1e2d080a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Poénnak sem volt rossz, de még eredményes is volt annak a keceli fiatalnak az akciója, aki sajátos netes videóval tiltakozott az utak tűrhetetlen állapota miatt.","shortLead":"Poénnak sem volt rossz, de még eredményes is volt annak a keceli fiatalnak az akciója, aki sajátos netes videóval...","id":"20180613_Megorult_a_net_a_tocsaatuszo_fiatalert_rogton_kijavitottak_az_utat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c0552bf-6b07-43ca-a8f9-8b4d1e2d080a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb98ad6-6380-4f18-a567-704495a91114","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Megorult_a_net_a_tocsaatuszo_fiatalert_rogton_kijavitottak_az_utat","timestamp":"2018. június. 13. 10:24","title":"Megőrült a net a tócsaátúszó videóért, rögtön kijavították az utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az országon átvonuló vihar szinte mindenütt károkat okozott, a tűzoltókat kidőlt fák, elárasztott pincék miatt riasztották szerdára virradó éjjel – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. ","shortLead":"Az országon átvonuló vihar szinte mindenütt károkat okozott, a tűzoltókat kidőlt fák, elárasztott pincék miatt...","id":"20180613_mindenfele_karokat_okozott_az_ejjeli_vihar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4111c9-ee7c-44d7-9abe-b76cbe8d03a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_mindenfele_karokat_okozott_az_ejjeli_vihar","timestamp":"2018. június. 13. 05:41","title":"Durva károkat okozott az éjjeli vihar, 39 ezer háztartás van még áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7407-07f0-423d-9340-06f474d9b077","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kormányból kihullott, kormánybiztossá átminősített Simicskó István olyan gondolatmenetet produkált a Tv2 élő adásában, hogy még Mikola Szinglihorda István is elismerően csettintene. Lesz stratégia a fiatalok hazafivá nevelésére, és az önkormányzati telkeken kialakított lőterekre járhatunk majd közösségi lelkületet elsajátítani vetélkedők és lövöldözés közben. Hiszen dúl az „ellentrend”, ami már csak abból is látszik, hogy még a hungarikumokat sem tudjuk felsorolni ebben a liberális fertőben.","shortLead":"A kormányból kihullott, kormánybiztossá átminősített Simicskó István olyan gondolatmenetet produkált a Tv2 élő...","id":"20180612_Nemet_szinglisedes_fenyeget_de_Orban_kormanybiztosa_hazafit_nevel_ifjainkbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7407-07f0-423d-9340-06f474d9b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6097a8d7-3def-4bf4-a71b-ca53865ad816","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nemet_szinglisedes_fenyeget_de_Orban_kormanybiztosa_hazafit_nevel_ifjainkbol","timestamp":"2018. június. 12. 12:38","title":"Német szinglisedés fenyeget, de Orbán kormánybiztosa lövöldöző hazafit nevelne a fiatalokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak az ingatlanpiacon, de ki profitál ebből?","shortLead":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak...","id":"20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22555b5f-7e56-4e50-a6c9-25db1f66872e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","timestamp":"2018. június. 12. 14:13","title":"Úgy megy házhoz a Lidl és az Aldi, hogy már a házat is ők építik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e48e109-e2d6-462e-9471-30c0864ab328","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre csak nő az Operaház felújításának költsége, a kormány legutóbb körülbelül hétmilliárd forinttal toldotta meg a költségvetését. ","shortLead":"Egyre csak nő az Operaház felújításának költsége, a kormány legutóbb körülbelül hétmilliárd forinttal toldotta meg...","id":"20180613_ujabb_milliardokat_ad_a_kormany_az_operahaz_felujitasara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e48e109-e2d6-462e-9471-30c0864ab328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5305507a-3d2e-49ea-892a-809725ee97b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_ujabb_milliardokat_ad_a_kormany_az_operahaz_felujitasara","timestamp":"2018. június. 13. 08:22","title":"Újabb milliárdokat ad a kormány az Operaház felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]