A mai szimulációs játékok többsége már valósághű módon képes visszaadni a pályán zajló eseményeket, így a közelgő vb csatáit is. Ezen programok egyik élenjáró darabja a ‘93 óta töretlen népszerűségnek örvendő FIFA-sorozat, de a játék más miatt is figyelmet érdemel: mindegy, milyen esemény következik, a mögöttes stúdió rendre megtippeli egy-egy torna végkifejletét, és 2014 után idén is bemondta, szerinte ki nyeri a heteken át zajló kontinensviadalt. Kíváncsiak lettünk, hogy ezek után az aktuális FIFA-játék mennyire elfogult az esélyesnek kikiáltott csapat, azaz Franciaország mellett. A cikk végére ez is kiderül.

Nekiálltunk tehát végigpörgetni az aktuális FIFA-játékot a kapcsolódó vb-frissítéssel – de kizárólag a játék automatizmusára hagyatkozva. Nem szóltunk bele semmibe, nem állítottunk át semmit, mindent úgy hagytunk, ahogy azt a program alapból felkínálja, mielőtt bárki játszani kezdene vele. Hogy mi ez, mire jó, és hogy egyáltalán mennyire tekinthető megbízhatónak, azt az alábbi videóra kattintva tudhatja meg, ebben mindent elmondunk.

Az első sípszó

Szimuláció lévén a játék is a valóságnak megfelelő csoportbeosztás alapján kezdett bele az első meccsbe, az Oroszország-Szaúd-Arábia összecsapásba, azaz a vb nyitómeccsébe, amely a valóságban ma lesz (itt, a hvg.hu-n is percről percre közvetítjük majd). Vehetjük rossz előjelnek is, hogy a játék majdnem teljesen unalomba fulladt: 55 percig az égvilágon semmi nem történt, még veszélyesnek mondható helyzeteket sem nagyon lehet említeni, igaz, mindkét csapatból kiállítottak egy-egy játékost.

Kezdtünk kicsit aggódni, de aztán az 55. percben Asiri góljával Szaúd-Arábia vezetést szerzett. A válasz nem maradt el, orosz oldalról pár másodpercnyi különbséggel, az 57. percben jött az egyenlítés, Mirancsuk jóvoltából. A meccs hátralévő részében viszont mindkét csapat érezhetően a védekezésben látta a nyerő taktikát, ugyanis helyzetek, akárcsak az első félidőben, szinte egyáltalán nem adódtak, mindkét fél megelégedett a döntetlennel, azaz a biztos 1 ponttal.

© hvg.hu

Ennél egy fokkal érdekesebb produkcióban volt részünk az Egyiptom-Uruguay meccs alatt, már csak az előbbiek aranylábú támadója, Szalah jelenléte miatt is. Ő nem hazudtolta meg önmagát, röviddel a második félidő startja után - az első csoportmérkőzéshez hasonlóan az ötvenvalahányadik percben - gólt rúgott. 10 perccel később az uruguayi Suárez értékesített egy büntetőt. Bár több veszélyes helyzet is adódott, a kiosztott sárga lapok számán túl itt sem történt érdemleges, így a második kör előtt a csoport mind a négy tagja ugyanolyan eredménnyel várhatta a folytatást.

A csalódás: Ronaldo

Irán és Marokkó gól nélküli meccset játszott egymással, az izgalmasabbak közé sorolható portugál-spanyol viszont sokkal érdekesebb volt: Silva 72. percben lőtt góljával a spanyolok kerültek ki győztesen ebből a párharcból. A helyzeten meglepetésre a világ egyik leginkább sztárolt játékosa, a Real Madrid történetének legtöbb góllövője, Ronaldo sem tudott javítani – kemény tud ám lenni a virtuális világ.

© EA Sports

A C csoportban Franciaország és Ausztrália találkozója papírforma szerint a franciák javára dőlt el, ahogy a D-beli argentinok összecsapása is Izlanddal. A 2014-ben világbajnok Németországot viszont majdnem megtréfálta Mexikó, miután Guardado a 78. percben szerzett vezetést csapatának. Végül helyreállt a világ rendje, Kroos az utolsó 10 percben kétszer is betalált, a párharcot így a címvédő nyerte, 2–1-re.

Az E-csoportban helyet kapó Brazília sorra rúgta a gólókat a svájciak kapujába, köszönhetően Jesus remek formájának, aki három gólt vágott. Amit láttunk, nem igazolták Pelé szavait, aki a napokban azt mondta, honfitársai esélyeit csökkenti, hogy Neymarék nem alkotnak csapatot. Dél-Korea szintén nem húzta sokáig, a vébé idején 10 ezer kilométert utazó svédek nagyon elbántak vele, a belgák pedig nem kegyelmeztek Panamának: már az első félidő vége előtt 2–0-ra vezettek, az i-re a pontot De Bruyne 88. percben lőtt büntetője tette fel.

Az angolok bealudtak

Anglia kissé álmoskásan kezdte a Tunézia elleni találkozót, legalábbis erre tudunk gondolni abból, hogy a két együttes közti párharc igazán csak a második félidőben pörgött fel. Előbb az angolok szereztek vezetést, ezt Tunézia nem hagyta válasz nélkül, majd ugyanezt a forgatókönyvet követve született még egy-egy gól mindkét oldalon. A párharc döntetlennel zárult.

A lengyelek 4–1-re verték Szenegált. Az Oroszország-Egyiptom meccsen Smolov az első(!) percben gólt lőtt, majd a Szaúd-Arábia elleni gólt szerző Mirancsuk most is betalált. Ám Szalah és társai nem adták fel, a lefújás előtt pár perccel kiegyenlítettek.

© EA Sports

A B csoportban Ronaldo megemberelte magát, Marokkó ellen ugyanis a 26. és a 83. percben is gólt szerzett, később pedig Moutinho növelte az előnyt.

Messiék megdermedtek

A program által generált meccseredmények egyik legérdekesebbje az Argentína-Horvátország kettőshöz fűződik, utóbbiak ugyanis fölényes győzelmet arattak Messiék ellen, amivel a csoport élére ugrottak.

Kicsivel arrébb, az F-ben szereplő német gárda viszont csak csoportmásodikként kezdte párharcát Svédországgal. Azonban Özil és Draxler két-két góljával jókora előnyhöz jutott, és ez már elégnek bizonyult ahhoz, hogy átvegye a csoportelsőséget a skandinávoktól.

© EA Sports

Szaúd-Arábia és Egyiptom párharcából meglepetésre előbbi került ki győztesen, így az eddig sem túl jó teljesítményt produkáló egyiptomi válogatott csoportja utolsó helyére csúszott, Uruguay pedig átvette az A csoport vezetését. Eközben a korábban álmoskásan kezdő angol alakulat felébredt és 2–1-re verte a belgákat, ami egyben csoportelsőséghez elég pontszámot ért számára.

Kiesők és továbbjutók

Hogy lássuk, mindig ugyanazt játssza-e a program, háromszor is lefuttattuk, az A csoportban ebből két alkalommal is Uruguayt hozta ki elsőnek. A szimuláció egyértelműen legizgalmasabb részét a nyolcaddöntős összecsapások jelentették. Suarezék itt Portugáliával kerültek szembe a nyolcaddöntőben, de a párharcban Ronaldóék bizonyultak jobbnak.

A legjobb 16 között Dánia Horvátországgal, Spanyolország Szaúd-Arábiával, Brazília Dél-Koreával, az angolok a lengyelekkel, Kolumbia Belgiummal, a szintén 16 közé jutó Németország pedig Svájccal került össze, míg az argentinoknak a franciákkal kellett megmérkőzniük. (Egy másik automatikus programfuttatásnál zömmel ugyanezek a csapatok jutottak a 16 közé, csak Uruguay és Belgium helyett került ide Oroszország és Svédország. Panama, Tunézia, Szenegál, Szerbia és Japán, valamint Marokkó és Peru viszont egyetlen kísérletünkben sem jutott tovább a csoportkörből.)

Végjáték

Eredeti játékunkban a folytatás a következőképp alakult: a horvátok legyőzték a dánokat és papírforma szerint alakult a Brazília-Dél-Korea meccs, tehát Neymarék továbbmentek a nyolc közé. Anglia megverte Lengyelországot, a spanyolok pedig Szaúd-Arábiát. Kolumbia és Belgium összecsapásából utóbbiak kerültek ki győztesen. A címvédő németek könnyűszerrel léptek túl Svájcon, az Argentína-Franciaország összecsapás viszont Messiék győzelmével zárult, így eldőlt, hogy ebben a szimulációban nem fog az történni, amit a FIFA-t fejlesztő EA jósolt, vagyis hogy a franciák nyerik a vb-t. Választ kaptunk tehát a cikk elején feltett kérdésünkre: a FIFA-játék algoritmusa automata üzemmódban nem - vagy nem feltétlenül - azt a csapatot hozza ki győztesnek, amelyet fejlesztői valóban az arra legesélyesebbnek gondolnak.

© EA Sports

A mi szimulációnkban tehát a portugálok, a brazilok, az argentinok és a németek kerültek be az elődöntőkbe, a párharcok pedig érdekes eredményt hoztak: Brazília kiütötte Portugáliát, a németek viszont nem bírtak az argentinokkal, így a döntőt Messiék vívhatták Neymarékkal.

Nem húzzuk tovább az időt,

a világbajnoki cím a braziloké lett.

Argentína így 2014 után ismét második, az akkori győztes Németország pedig harmadikként zárta az idei tornát, legalábbis a számítógép szerint. Érdekes lesz figyelemmel kísérni, a valóságban is valami hasonló eredmény jön-e ki az oroszországi vb-n. A magyar fogadóknál egyébként szintén a brazilok a vb fő esélyesei.

