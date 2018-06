Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia jelenleg nem tud úgy gondolkodni, mint az ember. A tudósok viszont készítettek egy tesztet, amely jelezheti, ha átlépték azt a bizonyos határt.","shortLead":"A mesterséges intelligencia jelenleg nem tud úgy gondolkodni, mint az ember. A tudósok viszont készítettek egy tesztet...","id":"20180613_mesterseges_intelligencia_megerzes_osszetett_gondolkodas_teszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a523ffbe-b691-4a80-aa08-5dea9ec3498a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_mesterseges_intelligencia_megerzes_osszetett_gondolkodas_teszt","timestamp":"2018. június. 13. 09:03","title":"Feltettek egy kérdést a mesterséges intelligenciának, és ha megválaszolja, egy új kor veszi kezdetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Burkolatjavítási munkák miatt van szükség a lezárásra. ","shortLead":"Burkolatjavítási munkák miatt van szükség a lezárásra. ","id":"20180614_Egy_savos_lesz_par_napig_Hatvannal_az_M3as","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f8c371-e999-43cc-a87b-78f3b14a1127","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_Egy_savos_lesz_par_napig_Hatvannal_az_M3as","timestamp":"2018. június. 14. 16:52","title":"Egysávos lesz pár napig Hatvannál az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután egy másik kocsival csattant. Egy ember súlyos, kettő könnyebb sérüléseket szenvedett. A másik autó egy oszlopnak hajtott. Mindkét kocsi alaposan összetört. Az épületben, amelynek az egyik nekirohant, valószínűleg egy üzlet működött, és annak a bejárati ajtaja is rommá tört.\r

\r

","shortLead":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután...","id":"20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727badab-223f-47a1-8ac5-078101d26210","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","timestamp":"2018. június. 13. 08:33","title":"Tört az ajtó és az üveg, háznak rohant egy autó a XX. kerületben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió politikusai 17 év után először nyúlnának hozzá a jelenlegi hatályos szerzői jogi törvényhez, de olyan szerencsétlenül, hogy az a szabad internet végét jelentheti.","shortLead":"Az Európai Unió politikusai 17 év után először nyúlnának hozzá a jelenlegi hatályos szerzői jogi törvényhez, de olyan...","id":"20180614_europai_unio_szerzoi_jogi_torveny_eu_cenzura_nyilt_level_tiltakozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cf63ad-0245-4fa6-b855-9ac8da28f67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_europai_unio_szerzoi_jogi_torveny_eu_cenzura_nyilt_level_tiltakozas","timestamp":"2018. június. 14. 08:03","title":"Megkongatta a vészharangot az internet atyja: ha bevezetik az új EU-s szabályt, az lenullázhatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2017 októbere óta nem tudta az állam megvizsgálni, érvényes-e a CEU és New York állam közt a megállapodás. Az idő fogy, a CEU-nak lassan döntenie kell, megy-e vagy marad.\r

\r

","shortLead":"2017 októbere óta nem tudta az állam megvizsgálni, érvényes-e a CEU és New York állam közt a megállapodás. Az idő fogy...","id":"20180614_Mintaszeruen_packazik_az_allam_a_CEUval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44b3f39-4695-4d1a-8abe-1546678f3d7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Mintaszeruen_packazik_az_allam_a_CEUval","timestamp":"2018. június. 14. 16:12","title":"Mintaszerűen packázik az állam a CEU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még vizsgálják, hogy mekkora károkat szenvedett a cég a tűz miatt, de újraindult a kiszállítás.","shortLead":"Még vizsgálják, hogy mekkora károkat szenvedett a cég a tűz miatt, de újraindult a kiszállítás.","id":"20180614_Uzent_a_ceg_amelynek_leegett_a_raktara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee6de24-ce49-4e54-af65-cfa86c1dae30","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Uzent_a_ceg_amelynek_leegett_a_raktara","timestamp":"2018. június. 14. 19:29","title":"Üzent a cég, amelynek leégett a raktára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is bevonul, az amerikaiak ugyanis megépítették a világ immár legerősebb szuperszámítógépét, a Summitot.","shortLead":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is...","id":"20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ae05f4-4603-46d0-83bb-e911a630b2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","timestamp":"2018. június. 13. 15:03","title":"Mégis mi van a világ leggyorsabb számítógépében, mitől ilyen erős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legnagyobb forgalmú nyári szezonja vár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Bár fejlesztése gyorsan halad, az utóbbi hónapok botrányos esetei arról árulkodnak, hogy egyelőre inkább Kelet-Európa kapujának tekinthető, mint a Nyugaténak.","shortLead":"Minden idők legnagyobb forgalmú nyári szezonja vár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Bár fejlesztése gyorsan...","id":"20180614_Ami_Ferihegynek_a_Malev_volt_az_ma_a_Liszt_Ferenc_repternek_a_Wizz_Air","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc087d7-689a-4525-8056-6a367e3dd070","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Ami_Ferihegynek_a_Malev_volt_az_ma_a_Liszt_Ferenc_repternek_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. június. 14. 17:02","title":"Ami Ferihegynek a Malév volt, az ma a Liszt Ferenc reptérnek a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]