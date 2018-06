Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32ef738a-843c-41c0-8d96-439992227353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező hónapokban rengeteg tartalommal bővíti tavaly februárban debütált programja, a középkori csatákra fókuszáló For Honort a Ubisoft, amely most egész héten ingyen játszható. ","shortLead":"Az elkövetkező hónapokban rengeteg tartalommal bővíti tavaly februárban debütált programja, a középkori csatákra...","id":"20180614_ubisoft_jatek_for_honor_ingyenes_hetvege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32ef738a-843c-41c0-8d96-439992227353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578b7e0e-70be-4b63-837a-6008aa1bfe99","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_ubisoft_jatek_for_honor_ingyenes_hetvege","timestamp":"2018. június. 14. 20:03","title":"4000 forint helyett most napokon át ingyen játszhat a Ubisoft egyik nagy durranásával, a For Honorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki, megéri-e ingatlanosnak állni.","shortLead":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki...","id":"20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b2e944-67bc-48ef-b70a-79ae8f33a78e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","timestamp":"2018. június. 15. 12:16","title":"Itt a fizetés, amire mindig is kíváncsi volt: ennyit keresnek az ingatlanközvetítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd6d133-511e-4818-90e0-06179d871021","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kiscsillag frontembere a Facebookon jelentette be a hírt: megszületett Földes Eszterrel közös gyermeke. ","shortLead":"A Kiscsillag frontembere a Facebookon jelentette be a hírt: megszületett Földes Eszterrel közös gyermeke. ","id":"20180613_Megszuletett_Lovasi_Andras_kisfia__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edd6d133-511e-4818-90e0-06179d871021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c57f9b-be91-4d4f-b3e9-fd59678c014e","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Megszuletett_Lovasi_Andras_kisfia__foto","timestamp":"2018. június. 13. 21:45","title":"Megszületett Lovasi András kisfia – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27827a32-53a1-4bc4-8213-393e68e6ebd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az orosz válogatott kerete is sokkal kevesebbe kerül, mint a vb öt legértékesebb játékosa közül akárki.","shortLead":"Még az orosz válogatott kerete is sokkal kevesebbe kerül, mint a vb öt legértékesebb játékosa közül akárki.","id":"20180614_Hany_Panamat_er_egy_Messi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27827a32-53a1-4bc4-8213-393e68e6ebd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae71c097-a51f-4aae-af22-450cb78f5e29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Hany_Panamat_er_egy_Messi","timestamp":"2018. június. 14. 14:55","title":"Hány Panamát ér egy Messi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbánnak régi álma egy, az OTP mellett létező nagy magyar bank. Az ötletet most újra előhúzhatták a kalapból – Mészáros Lőrinccel együtt.","shortLead":"Orbánnak régi álma egy, az OTP mellett létező nagy magyar bank. Az ötletet most újra előhúzhatták a kalapból – Mészáros...","id":"20180614_Gigabank_epulhet_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9df36-c384-45b5-b093-4ee12058cf1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Gigabank_epulhet_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. június. 14. 06:49","title":"Gigabank épülhet Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Órákig küzdöttek a lángok megfékezésén a főváros XIII. kerületében, ahol egy 3 ezer négyzetméteres raktárépület gyulladt ki.","shortLead":"Órákig küzdöttek a lángok megfékezésén a főváros XIII. kerületében, ahol egy 3 ezer négyzetméteres raktárépület...","id":"20180614_ilyennek_lattak_a_hatalmas_raktartuzet_a_tuzoltok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0b0aa7-7943-414a-ba80-d225b0c1801d","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_ilyennek_lattak_a_hatalmas_raktartuzet_a_tuzoltok","timestamp":"2018. június. 14. 14:38","title":"Ilyennek látták a hatalmas raktártüzet a tűzoltók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bbaac5-c917-4b9a-a050-eecce9b7fd20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ismét online ingatlanárverést indít a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó leányvállalata, a Recovery Zrt. Az érdeklődők előregisztrációja már elindult.\r

","shortLead":"Ismét online ingatlanárverést indít a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó leányvállalata...","id":"20180614_Megkezdodott_a_visszaszamlalas_visszavett_ingatlanokat_arverez_a_CIB_itt_a_teljes_lista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91bbaac5-c917-4b9a-a050-eecce9b7fd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8066f4dd-1057-4033-8c37-3b7363eb935c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Megkezdodott_a_visszaszamlalas_visszavett_ingatlanokat_arverez_a_CIB_itt_a_teljes_lista","timestamp":"2018. június. 14. 11:50","title":"Megkezdődött a visszaszámlálás: visszavett ingatlanokat árverez a CIB, itt a teljes lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71229f7c-1291-48be-802e-677ac1800203","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csillagászok két független csoportja is bizonyítékot talált három kölyökbolygó létezésére egy gyermekcsillag körül egy új bolygókutató módszer alkalmazásával.","shortLead":"Csillagászok két független csoportja is bizonyítékot talált három kölyökbolygó létezésére egy gyermekcsillag körül...","id":"20180615_chile_atacama_sivatag_alma_radiotavcso_radioteleszkop_hd_163296_csillag_kolyokbolygo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71229f7c-1291-48be-802e-677ac1800203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42724403-d534-42bb-8539-0b2d8f80cca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_chile_atacama_sivatag_alma_radiotavcso_radioteleszkop_hd_163296_csillag_kolyokbolygo","timestamp":"2018. június. 15. 17:03","title":"3 kölyökbolygót szúrt ki egy rádióteleszkóp egy újonnan született csillag körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]