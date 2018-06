Az Ipsos közvélemény-kutató cég kiterjedt, 27 országban – köztük Magyarországon – végzett felmérésének eredményei szerint azok, akik tervezik a csütörtökön kezdődött oroszországi foci-vb mérkőzéseinek követését, jelentős részben tévén nézik majd a meccseket. A válaszadók 62 százaléka számolt be tévés terveiről. Az emberek 25 százaléka számítógépen (is) néz majd meccseket, 13 százalék veszi majd elő ehhez telefonját, a tabletek részesedése 8 százalékos. Az elektronikus lehetőségek sorának végén a rádió áll, 6 százalékkal.

© Statista / Ipsos

Az Ipsos-kutatás szerint tehát a nézők közel fele kisképernyőn is belenéz majd a nemzeti válogatottak küzdelmébe. Erre több lehetőség is van, illetve több „lehetőségnek látszó” megoldásra is rá lehet bukkanni a neten. A hasonló sporteseményeknél ugyanis gyakori, hogy a mérkőzések ingyenes online megtekintését kínálják egyes weboldalon. Ehhez csupán arra kérik a felhasználót, hogy kattintson egy linkre, töltsön le egy kiegészítő szoftvert, kodeket, meghajtóprogramot, frissítsen egy már meglévő programot (pl. Adobe Flash) – majd ezeken keresztül vírusokkal, kártevőkkel fertőzik meg a gyanútlan áldozatok számítógépét. Vannak azonban teljesen biztonságos, hivatalos csatornák is, ahol követni lehet a közvetítéseket szolgáltató M4 Sport tévéadó műsorát.

Mivel a legtöbb háztartásban manapság is rendelkezik otthoni tévés előfizetéssel, a leginkább kézenfekvőnek tűnő lehetőség az, ha ennek „okosított” formáját vesszük igénybe. Ezek úgy működnek, hogy egy webes felületre vagy egy telefonos alkalmazásba belépve közel ugyanazt a csatornakínálatot kapjuk, mint amit az otthoni tévén.

Van, ahol még regisztrálni sem kell

A Magyar Telekom előfizetői a TV GO szolgáltatást használhatják, amely számítógépről elérhető weben, telefonokra pedig a Play áruházban androidos, az App Store-ban pedig iOS-es alkalmazás is van hozzá. A vébé ideje alatt a TV GO minden regisztrált felhasználója nem csak élőben kapja meg az M4 Sport műsorát, hanem a korábbi mérkőzéseket azok TV GO-n való közzétételétől számított 72 órán belül vissza is nézheti. Ugyanerre egyébként lehetőség van a Telekom IPTV felületén is, a FOCI VB menüpont alatt.

© AFP / Axel Heimken

A Horizon Go ingyenes online szolgáltatás a UPC digitális kábeltelevíziós ügyfelei számára érhető el, iOS és Android alkalmazásként, valamint számítógépen, böngészőből. Használatához csupán egy My UPC-regisztráció szükséges.

A Telenor ugyan nem rendelkezik vezetékes érdekeltségekkel, van viszont egy MyTV nevű szolgáltatásuk, amely bármely hazai mobilszolgáltató ügyfeleinek elérhető. (A telenorosoknak némi könnyítést jelent, hogy a szolgáltatás által generált adatforgalom belföldön nem csökkenti az adatkeretüket.) A MyTV alapcsomagja a Start, amely főleg állami csatornákat tartalmaz – illetve a bizonyos szempontból talán szintén közszolgálatinak csúfolható Izaura TV-t –, köztük az M4 Sport is szerepel a kínálatban. A MyTV szolgáltatás Start csomagjába tartozó adások megtekintése nem csak ingyenes, de még regisztrációt sem igényel. A vébénézéshez nem kell mást tenni, mint megnyitni a MyTV oldalát számítógépen, böngészőből, vagy letölteni az androidos készülékeken és iPhone-on/iPaden is elérhető alkalmazást.

