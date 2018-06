Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b25ddc4-0fe0-4330-ab68-007f13e7583d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Először mutatkozott be Magyarország önálló standdal Annecy-ban.","shortLead":"Először mutatkozott be Magyarország önálló standdal Annecy-ban.","id":"20180615_Ujabb_filmvasart_hoditanak_meg_a_magyar_filmek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b25ddc4-0fe0-4330-ab68-007f13e7583d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5da7b8-407d-4db5-9744-e8637cb0bb89","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Ujabb_filmvasart_hoditanak_meg_a_magyar_filmek","timestamp":"2018. június. 15. 15:48","title":"Újabb filmvásárt hódítanak meg a magyar filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Majdnem egy centiméterrel növelte a világ tengereinek szintjét az 1990-es évek eleje óta a gyorsuló antarktiszi jégolvadás, a kontinens háromezermilliárd tonna jeget veszített el 1992 és 2017 között a Nature című tudományos folyóiratban szerdán közzétett tanulmány szerint.","shortLead":"Majdnem egy centiméterrel növelte a világ tengereinek szintjét az 1990-es évek eleje óta a gyorsuló antarktiszi...","id":"20180614_antarktisz_jegolvadas_felgyorsult_tengerszint_emelkedese_klimavaltozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d42d61-7e60-4a0a-ad92-0bd27e0f7808","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_antarktisz_jegolvadas_felgyorsult_tengerszint_emelkedese_klimavaltozas","timestamp":"2018. június. 14. 06:03","title":"Na, ez baj: felgyorsult a jégolvadás az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138f8767-be99-4d4c-84a0-e96b2b510025","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emlékszik még Natalia Oreiróra, a Magyarországon is nagy sikerrel vetített argentin szappanopera, a Vad angyal sztárjára? Neki is van egy száma a foci-vb elé.","shortLead":"Emlékszik még Natalia Oreiróra, a Magyarországon is nagy sikerrel vetített argentin szappanopera, a Vad angyal...","id":"20180614_a_vad_angyal_is_vebedalt_enekel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=138f8767-be99-4d4c-84a0-e96b2b510025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46488b-7b3e-4094-96a8-844c4fce8b89","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_a_vad_angyal_is_vebedalt_enekel","timestamp":"2018. június. 14. 15:42","title":"A Vad angyal is vébédalt énekel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478916f8-9bbb-4e17-83b8-2f5ac83d4425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy angol dizájner, Tim Holmes, 32 Grand Prix-autót öltöztetett nemzeti mezbe.","shortLead":"Egy angol dizájner, Tim Holmes, 32 Grand Prix-autót öltöztetett nemzeti mezbe.","id":"20180614_A_foci_VB_elott_befutottak_a_focimezes_Forma1es_autok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=478916f8-9bbb-4e17-83b8-2f5ac83d4425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b2db99-f2cc-40b4-97c2-adebe3f8db55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_A_foci_VB_elott_befutottak_a_focimezes_Forma1es_autok","timestamp":"2018. június. 14. 09:24","title":"A vb előtt befutottak a focimezes Forma–1-es autók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e06ef8-65b8-4f59-a5e0-ade924c6be18","c_author":"Ny. M.","category":"sport","description":"A 12 helyszínről a Russia Today készített 360 fokos drónvideókat, melyeket az alábbi interaktív térképen nézhet meg.","shortLead":"A 12 helyszínről a Russia Today készített 360 fokos drónvideókat, melyeket az alábbi interaktív térképen nézhet meg.","id":"20180613_fifa_foci_vb_oroszorszag_stadionok_360_fokos_panorama_videok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e06ef8-65b8-4f59-a5e0-ade924c6be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d60ebb-1487-45c4-a569-cd81c45ba909","keywords":null,"link":"/sport/20180613_fifa_foci_vb_oroszorszag_stadionok_360_fokos_panorama_videok","timestamp":"2018. június. 13. 17:14","title":"A foci-vb stadionjai még üresen is lenyűgözőek – 360 fokos videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem sikerült összeülnie a volt miniszternek, vásárhelyi erős embernek és az ellenzéki győzőnek, csak a bohózatig jutottak.","shortLead":"Eddig nem sikerült összeülnie a volt miniszternek, vásárhelyi erős embernek és az ellenzéki győzőnek, csak a bohózatig...","id":"20180614_Ma_vegre_talalkozhat_Lazarral_MarkiZay_de_azt_keri_tuntetes_most_ne_legyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa1a9c2-abbf-4a94-a0d6-52c0ab65aaf6","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Ma_vegre_talalkozhat_Lazarral_MarkiZay_de_azt_keri_tuntetes_most_ne_legyen","timestamp":"2018. június. 14. 05:39","title":"Ma végre találkozhat Lázárral Márki-Zay, de azt kéri, tüntetés most ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mértek nagy koncentrációt semmilyen veszélyes anyagból. ","shortLead":"Nem mértek nagy koncentrációt semmilyen veszélyes anyagból. ","id":"20180614_Katasztrofavedelem_Nem_jutott_veszelyes_anyag_a_leevegobe_az_angyalfoldi_raktartuznel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f59905a-0dfb-4b23-ae8d-a89f1da79ff3","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Katasztrofavedelem_Nem_jutott_veszelyes_anyag_a_leevegobe_az_angyalfoldi_raktartuznel","timestamp":"2018. június. 14. 15:22","title":"Katasztrófavédelem: Nem jutott veszélyes anyag a levegőbe az angyalföldi raktártűznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e4da9-0e5e-458c-bd97-c523032fae5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A termékek, illetve a vásárlók biztonságára hivatkozva termékvisszahívást jelentett be egy asztali rádióra a Tesco Magyarország.","shortLead":"A termékek, illetve a vásárlók biztonságára hivatkozva termékvisszahívást jelentett be egy asztali rádióra a Tesco...","id":"20180614_tesco_termekvisszahivas_i_like_asztali_radio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790e4da9-0e5e-458c-bd97-c523032fae5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ead67fb-fb44-4749-b3af-f3c89b925e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_tesco_termekvisszahivas_i_like_asztali_radio","timestamp":"2018. június. 14. 10:03","title":"Visszahív egy kütyüt a Tesco: még blokk nélkül is visszaveszik, csak vigye be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]