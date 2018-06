A megszokott memóriamennyiségnél is sokkal többet pakolt új ThinkPad gépébe a Lenovo, miközben a Dellnél is hasonlóval kísérleteznek. Alighanem előttünk zajlik a laptopok világának egy következő nagy változása.

Hol vannak már azok az idők, amikor még a 4 GB-al szerelt notebookok tűntek a korszak csúcsmasináinak? Utóbbi kérdés a Lenovo aktuális hordozható gépének, a a ThinkPad P52-vel kapcsolatos hírek olvasásakor vetődött fel bennünk, ez a laptop ugyanis nem csupán egy újabb masina a sok közül.

Mint arról a cég blogjában is beszámoltak, a gép különlegessége, hogy a megszokott memóriamennyiséghez képest is jóval többel, 128 GB RAM-mal szerelte fel a gyártó. Ez alighanem a Dell laptopjaival szemben alkalmazott válaszlépés lesz, utóbbi vállalat nemrég ugyanis hasonló felszereltségű készüléket mutatott be.

Az új ThinkPad persze nem csak memóriamérete miatt emelkedik ki a mezőnyből, hiszen egy alapvetően az irodai munkánál azért sokkal komolyabb igénybevételű feladatokra alkalmas masináról van szó: az Intel nyolcadik generációs processzora, egy 6 magos chip dolgozik benne, az Nvidia Quadro P3200 típusú grafikus vezérlőjével a fedélzeten. Kijelzője 4K-s tartalmak megjelenítésére alkalmas, ráadásul a megtölthető hely miatt se nagyon kell aggódni, lévén, hogy a gépet egy 6 TB kapacitású háttértárral szerelték fel, amire aztán bőven lehet mit pakolni.

© Lenovo

Bár árcédula híján a Lenovo egyelőre csak annyit árult el, hogy június végefelé fogják áruba bocsátani, a Dell hasonló konstrukciókba létező újdonságának árát már most tudni: azt 1199 dollárért, azaz átszámítva mintegy 315 ezer forintért cserébe adják. A The Verge ez alapján azt valószínűsíti, hogy az új ThinkPad is valószínűleg ebben az árkategóriában lesz majd kapható. Legalábbis nettóban, az itthoni adózás után 500 ezer forint környékén állhat meg a gép.

Az új gépekben található, nem kis memóriamennyiség már csak azért is érdekes, mert itt a bizonyíték a számítástechnika világát is érintő folyamatos változás egyik szemmel látható eredményének. Pár éve még a 4 gigávall szerelt masinákon lepődtünk meg, most pedig ez tűnik majdnem hihetetlennek. Pedig jobb, ha hozzászokunk: előbb-utóbb minden gyártó ezt az utat követi majd, a 16/32 gigás memóriájú notebookok pedig szépen lassan feledésbe merülnek, ahogy elődeik is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.