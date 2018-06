A nyár videojátékos ipar számára különösen fontos évszak: a legkisebb, alig ismert kiadóktól kezdve a dollár tízmilliókat szórakoztatásra költő vállalatokon át mindenki egyetlen eseményre, a legfontosabb szakmai shownak számító júniusi E3-ra készül, hogy megmutassa, min dolgozott az elmúlt hónapok, évek, de nem ritkán évtizedek során, ha az addig titokban tartott projektet épp itt tervezik először megmutatni.

© AFP / Frederic J. Brown

Olyan ez, mint egy szeptemberi Apple-bemutató, amikor leleplezik az új iPhone-okat meg laptopokat, a hozzátartozó fejlesztéseket, csak itt telefonok helyett minden és mindenki kizárólag a videojátékokkal van elfoglalva. Arról nem beszélve, hogy a cupertinói eseménnyel ellentétben ez utóbbit lényegesen nagyobb tömeg figyeli, a helyszínen és a neten egyaránt.

Új Xboxok is jönnek

Az idei, magyar idő szerint kedden kezdődött eseménysorozat tavalyhoz hasonlóan már a hivatalos megnyitó előtt tartogatott meglepetéseket, vagy legalábbis annak tűnő bejelentéseket. Merthogy a bemutatók sorát kezdő Microsoft bemondása inkább volt tekinthető egyszeri tömeghergelésnek, mint érdemleges információátadásnak: elmondták, hogy új Xboxokat fejlesztenek (a többesszám nem elírás), majd ezt a panelt gyorsan lezárva azzal búcsúztak, hogy felvásároltak négy, díjnyertes játékokat fejlesztő stúdiót. És ennyi. Sem az eszközökről, sem várható megjelenésükkel kapcsolatban nem hangzott el semmi, ami így erősen megkérdőjelezi a teljes előadás értelmét. Üdítő szerencse, hogy a Windows-gyártó nem erre az egy mondókára építette a teljes műsorszámot, mert a hallottak alapján egész biztosan néma csönd követte volna a kezdeti tapsvihart.

© AFP / Gareth Mc Bride

A kínosnak tűnő helyzetet az új Halo igyekezett oldani, de megmutatkozott az Xbox egyik népszerű darabjának számító, Ori and the Blind Forest folytatása, amely a Will of the Wisps alcímet kapta. A program a jelek szerint ugyanolyan részletgazdag grafikával és szerethető közeggel csábítja majd magához a játékosokat, mint elődje tette.

Az új esztendő nem is lehetne teljes új Forza-játék nélkül. Az immár negyedik epizódot taposó Horizonnal most sem ígértek egetrengető újdonságokat, de ez talán feleslegesnek is tűnik, amíg az eladási mutatók többé-kevésbé hozzák a kötelezőt. A kérdés csupán az: vajon meddig húzhatók még a felhasználók idegei, miután a most bemutatott program elődje is nagyjából ugyanazt nyújtotta, mint a két évvel korábbi?

Régi/új visszatérők

Noha a hivatalos leleplezésre napokkal korábban sor került, a soron következő Fallout kapcsán is elhangoztak új információk. A fejlesztő Bethesda egyrészt megerősítette a korábbiakat, amelyek szerint a 76-os jelzéssel készülő program valóan online lövölde képében kerül a boltok polcaira, ráadásul igen hamar: idén november 14-től lehet játszani a minden korábbi Fallout részt előzményének szolgáló új epizóddal, amely a cég közlése szerint most a poszt-apokaliptikus Nyugat-Virginiába kalauzolja majd a felfedezőket.

Új Metro-játék is készül, igaz, az Exodus címmel illetett részről már korábban hallani lehetett, de a megjelenési dátum bejelentését az E3-ra időzítette a fejlesztő: jövő február 22-én lehet újra elmerülni Dmitrij Gluhovszkij népszerű regényei alapján íródott horrorjátékban, mely érzésre a korábbiakhoz hasonló hangulattal és persze nem kevés szörnnyel várja a sugárszennyezett Volga környékére merészkedőket.

Multik közül egyértelműen az új Battlefield tűnik a legígéretesebbnek, amiről természetesen szintén szó volt Los Angelesben, annak ellenére, hogy a kiadó nagyjából minden fontos dolgot elmondott a program bemutató estéjén. Azért persze ügyeltek rá, hogy az E3-ra jusson valami, hiszen az egyszereplős kampánnyal kapcsolatban sok konkrétum nem derült ki. Most pótolták: mint kiderült, a Battlefield 1-hez hasonló, lineáris történetvezetés helyett több kisebb, fejezetekre bontott kalandot élhetnek majd át a játékosok az ezúttal a második világháború eddig nem igazán ismert szintereire kalauzoló játékban.

A hivatalosan war storyknak (háborús történeteknek) nevezett kampánymód során a fejlesztő DICE ígérete szerint megfordulunk majd az Antarktiszon, Franciaország vidékein, továbbá megannyi más, szimpatikus helyszínen. Az első ebből készült előzetesre nem igazán lehet panasz. Mutatjuk:

A hosszas fejlesztői munka eredményeként 2016-ban debütált Tom Clancy’s The Division című munka folytatásának bejelentése kicsit meglepően hatott. A kiadó korábban már elárulta, hogy rengeteg ötletük van még a tartalom bővítését illetően, de arra azért nem nagyon fogadtunk volna, hogy az ötlet voltaképp egy második epizód lefejlesztése – de ez történt. A program ráadásul annyira előrehaladott állapotban jár, hogy a jövő március 15-én meg is jelenik, az első Divisonhöz hasonló körítéssel, de a történet szempontjából egész más, lényegesen nagyobb helyszínen: ezúttal Washingtonba szólítja majd a kötelesség az alvó ügynököket, miután az elszabadult járvány nem csupán New York városát tette a földdel majdnem egyenlővé.

A program háttérsztoriját ismerők valószínűleg felszisszentek az első gameplay videókat látva, hiszen a 2016-ban piacra került legelső részt is jelentős minőségromlás érte, ahhoz képest, hogyan festett még az E3-as bemutatójakor. Bízzunk benne, hogy erre most nem kerül sor, vagyis, amit alább látunk, az remélhetőleg tényleg olyan lesz majd, mint amilyen a jövő márciusban megvásárolt és aztán installált verzió is.

Lara csak egy van

A Tomb Raider játékokat imádók alighanem nagy izgalommal várták a prezentáció vonatkozó részét, hiszen a fejlesztők napokon át tartó hergeléssel igyekeztek fokozni a várakozást, mely végül annak rendje és módja szerint hozta is az elvárt szintet. A gamerek kedvenc sírrablója minden korábbi résszel ellentétben veszélyesebb kalandokba keveredik a Shadow of the Tomb Raider címmel érkező epizódban, mely egyben Lara utolsó kalandja is lesz.

A Square Enix által újraindított széria új részében sokkal sötétebb hangulatú kalandokra számíthatnak a rajongók, amely a főhős tulajdonságain is megmutatkozik majd. Lara már nem az a félénk, törékeny lány, akit megismertünk, hanem egy igazi kalandorrá lett nő, aki attól sem riad vissza, ha a rátámadó ellenfeleket egy szimpla késsel kell lenullázni, hol lopakodva, hol egy fáról lecsüngve. Megjelenés: szeptember 14-én.

Újdonságokból sem volt hiány. A Witcher-széria alkotói által készülő, viszont több éve teljes csendben létező Cyberpunk 2077 az E3 falai között mutatkozott meg először teljes valójában, igaz, a játékmenetbe kizárólag néhány szerencsés tekinthetett csak bele. Egy hangulatos trailert viszont kiadtak, ennek alapján pedig talán nem túlzás azt állítani: a CD Projekt újabb korszakalkotó programon dolgozik, mely a fejlesztők közlése alapján nem váll fölötti nézetben játszódó alkotás lesz, hanem egy FPS-RPG hibrid, a GTA-hoz hasonló autós részekkel, óriási, szabadon bejárható területtel, és a Witcher 3-ból jól ismert, a karakterek jövőjének alakulását nagyban meghatározó dialógusválasztással.

Sajnos amennyire jól hangzik, annyira csalódottak is voltunk a játék részleteit ismertető bemutató után, a program lehetséges megjelenéséről ugyanis még egy sejtelmes kijelentés sem hangzott el. Így az immár hat éve tartó fejlesztői munka még várhatóan nem kevés éveket fog felemészteni, mire a végeredmény olyan lesz, mint amilyennek a CD Projekt csapata megálmodta. De ha ez az ára, ám legyen, emiatt biztos nem orrolunk meg rájuk.

Új Assassin’s Creed és Doom is jön

Az újdonságokat bemutató felhozatalból nem maradhatott ki sem az új FIFA, sem a 2016-os Doom folytatása, de az asszaszinok bőrébe bújok sem unatkoznak majd – az Odyssey alcímet viselő új részben az óköri görög világ kerül terítékre. Az egyiptomi kalandoknak megágyazó Originshez hasonlóan a friss epizód is szerepjátékos elemekkel rendelkezik, vagyis a játékosoknak meghatározott küldetések teljesítésével kell újabb és újabb holmikat begyűjteniük, hogy a pálya végi ellenfeleket le tudják majd győzni.

Néhány információmorzsa és trailernek nem mondható videó után végre mozgásban bemutatkozott a BioWare jó ideje készülő akció-szerepjátéka, az Anthem, melyben az emberiség életét nagyban megnehezítő rémségekkel kell összecsapniuk a különleges ruhát viselő játékosoknak, négy, eltérő képességgel rendelkező szereplő közül választva.

A Mass Effect játékokat is fejlesztő BioWare mindig nagy hangsúlyt fektetett a történetre és a karakterdrámára, ami így jó eséllyel az Anthemben is visszaköszön majd. Jövő év február 22-én minden kiderül.

Döbbenet és fura titkolózás

A maga bemutatóinak szintúgy saját kis konferenciát szervező Sony/PlayStation idei sajtóeseménye is izgalmasan alakult. Egyfelől végre betekintést engedtek az Insomniac Games által fejlesztett Pókember-játékba, mely talán az első, amely a filmekben látott képkockához nagyon hasonló élményt kínál majd, egy nyitott és rengeteg felfedezni valót kínáló New Yorkkal a háttérben.

A gameplayről készült első videót óriási tapsvihar fogadta a bemutatón, és ezt látva/hallva kicsit mi is megkönnyebbültünk. A rajongók régóta éheznek egy rendes, Pókemberre fókuszáló videojátékra, a PS4-exkluzív Spider-Man pedig valóban olyannak tűnik, mint amilyenre mindig is áhítozott a közönség. A megjelenésig még több mint egy év van hátra, a játékot ugyanis csak jövő szeptemberre ígérik, így bőven van még idő az esetleges problémák kiküszöbölésére, a játék csiszolgatására.

A Sony eseményén a konzol nagysikerű, Last of Us című munkájának folytatásáról ugyancsak szó volt, bár ez nem annyira meglepő, a játék ugyanis a platform egyik legfőbb húzószáma, így biztosra vehető volt, hogy a tavalyi Paris Games Week után nyárra kicsit több mindennel készülnek majd a fejlesztők. Főleg, hogy a 2017-es párizsi sajtóesemény óta semmi újat nem közöltek a hivatalosan Part II névre keresztelt játékkal kapcsolatban.

© AFP / Frederic J. Brown

A posztapokaliptikus világba kalauzoló, kritikai sikernek számító Last of Us 2 ezúttal is az első epizódban megismert két szereplőre, Joelre és Elliere koncentrál majd, ám friss hírek szerint az újdonságban – az előzővel ellentétben – most csak utóbbit, az azóta már felnőttkorba ért Ellie-t irányíthatjuk majd.

Minden más láthatóan marad, a látványvilágot kivéve, az ugyanis döbbenetes változáson ment keresztül a 2013-ban piacra került első részhez képest. A karakterek mimikája, mozgása, a különféle animációk, a harcok során látható mechanizmusok mind-mind hús-vér emberek mozgását imitálják, de annyira, hogy a több mint 10 perces felvezetőben látott, erőteljes romantikával operáló jelenetről elsőre talán nem is mondanánk meg, hogy nem valódi színészeket látunk benne. Ez ráadásul olyan jól sikerült, hogy a játék kapcsán a bemutatót követő órákkal, de napokkal később is főleg erről cikkezett a külföldi sajtó, kiemelve egyfelől a stúdió elképesztő nyitottságát, másrészt a jelenet nagyon is emberszerű mivoltát.

Rajongásunkat némiképp csökkenti, hogy a program várható megjelenésével kapcsolatban egy árva infó nem hangzott el, de a Naughty Dog tempóját ismerve erre alighanem még jó ideig nem is kerül sor. Persze nem bántásból: a kaliforniai fejlesztőcsapat köztudottan nem sieti el a munkát és ez így is van jól, hiszen pont ennek köszönhetünk néhány korszakalkotó címet.

© Naughty Dog / Sony PlayStation Entertainment

© Naughty Dog / Sony PlayStation Entertainment

Bár nem a Sony sajtóeseményéhez kapcsolódik, az idei E3 legfurcsább bemutatóját ettől függetlenül sem tudjuk szó nélkül hagyni. A Titanfallal komoly (el)ismertséget szerző Respawn Entertainmentről régóta hírlett, hogy valamilyen közös projekten dolgozik a Csillagok háborúja fölött bábáskodó LucasArtsszal, de a titkolózás miatt egyetlen érdemi infó sem látott napvilágot. Egészen az E3-ig.

A stúdiót vezető Vince Zampella egy ottani panel során számolt be arról, hogy csapata egy történetközpontú Star Wars-játékon dolgozik, amely eddig megjelent/látott alkotásokkal ellentétben sokkal komorabbnak ígérkezik. Azt is tudni, hogy a sztori az a film előzménye és az eredeti trilógia között játszódik majd, főhőse pedig egy ifjú – később valószínűleg Jedivé váló – padawan lesz, aki egyike ennek a tragikus időszak túlélőinek.

A furcsaság egyike, hogy a Star Wars: Jedi Fallen Order címre keresztelt munka kapcsán egyetlen videó, de még kép sem jelent meg, médiaanyagot pedig nem mutattak, kizárólag egy megjelenési dátumhoz hasonló infót közöltek, amely szerint jövő karácsonykor bárki játszhat majd vele. Hát, legyen így.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.