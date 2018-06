Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Miniszteri hivatalba lépése után nem sokkal kezdte el mondogatni Kásler Miklós, hogy az általa felügyelt egészségügyben a kórházi fertőzések csökkentése az egyik legsürgetőbb feladat. Bár elődje igyekezett a problémát elhallgatni, az adatok Káslert támasztják alá: 2012-ben Magyarország világelső volt a kórházi fertőzésekben.","shortLead":"Miniszteri hivatalba lépése után nem sokkal kezdte el mondogatni Kásler Miklós, hogy az általa felügyelt egészségügyben...","id":"20180615_Kasler_szerint_az_a_legakutabb_baj_az_egeszsegugyben_amit_az_elozo_kormany_agyonhallgatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4142c-bb1c-46e5-ac45-2f9d9c745ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Kasler_szerint_az_a_legakutabb_baj_az_egeszsegugyben_amit_az_elozo_kormany_agyonhallgatott","timestamp":"2018. június. 15. 06:30","title":"Valaki csúnyán ködösít az egészségügyben, és ebbe még sokan belehalhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078632-4dac-490d-83b2-2da83f808109","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Operabemutatóival, színházi előadásaival és hangversenyeivel a Salzburgi Ünnepi Játékok lassan egy évszázada a világ egyik legjelentősebb kulturális fesztiválja. Ahogy a hagyományosan július végén kezdődő, öthetes rendezvénysorozat felejthetetlen színpadi bemutatókat, úgy vaskos botrányokat is megért története során.","shortLead":"Operabemutatóival, színházi előadásaival és hangversenyeivel a Salzburgi Ünnepi Játékok lassan egy évszázada a világ...","id":"feelaustria_20180612_10_erv_amiert_kihagyhatatlanok_a_Salzburgi_Unnepi_Jatekok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6078632-4dac-490d-83b2-2da83f808109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f75ec2-1e0a-4915-9bbd-74756127eb3b","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180612_10_erv_amiert_kihagyhatatlanok_a_Salzburgi_Unnepi_Jatekok","timestamp":"2018. június. 15. 07:30","title":"10 érv, amiért kihagyhatatlanok a Salzburgi Ünnepi Játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"8ae91dfd-7fc5-4611-957c-1db327e02901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megugrott májusban a szigetország kiskereskedelme; felmérések szerint a hercegi esküvő fokozta a vásárlási kedvet, és az is kiderül, miért pont háztartási boltokban szórták a fontot.","shortLead":"Megugrott májusban a szigetország kiskereskedelme; felmérések szerint a hercegi esküvő fokozta a vásárlási kedvet, és...","id":"20180615_Koltekezesbe_fogtak_a_britek_Harry_es_Meghan_eskuvoje_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ae91dfd-7fc5-4611-957c-1db327e02901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeae5260-d62c-44c5-819e-4d033de295ba","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_Koltekezesbe_fogtak_a_britek_Harry_es_Meghan_eskuvoje_miatt","timestamp":"2018. június. 15. 10:33","title":"Költekezésbe fogtak a britek Harry és Meghan esküvője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffef241-8a6d-4dd4-8371-304a3870c31b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Helyzetjelentésre hívta az újságírókat a Néprajzi Múzeum vezetése, majd elárulták, mennyivel kéne szerintük megnövelni a költségvetésüket. Az első állandó kiállítást 2021-re tervezik.\r

\r

","shortLead":"Helyzetjelentésre hívta az újságírókat a Néprajzi Múzeum vezetése, majd elárulták, mennyivel kéne szerintük megnövelni...","id":"20180614_Haromszoros_koltsegvetest_igenyel_majd_az_Uj_Neprajzi_Muzeum","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ffef241-8a6d-4dd4-8371-304a3870c31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19597f0f-2a47-489c-a0b4-02fc39568458","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Haromszoros_koltsegvetest_igenyel_majd_az_Uj_Neprajzi_Muzeum","timestamp":"2018. június. 14. 14:55","title":"Háromszoros költségvetésért jelentkezik az Új Néprajzi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bbb75d-d7f1-4b06-aa63-e00647acb898","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Micsoda érdekességekbe lehet, akár itthon is belefutni egy péntek kora délutáni órán.","shortLead":"Micsoda érdekességekbe lehet, akár itthon is belefutni egy péntek kora délutáni órán.","id":"20180615_toyota_supra_m0s_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92bbb75d-d7f1-4b06-aa63-e00647acb898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bcd08a-1767-498a-a98b-ae28d61baf84","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_toyota_supra_m0s_video","timestamp":"2018. június. 15. 15:28","title":"Nocsak, az M0-son futottunk bele az álcafóliás új Toyota Suprába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tematic Media Group a 24.hu szerint azt kéri a bíróságtól, hogy az országos frekvenciapályázaton május 22-én győztesnek nyilvánított Hold Reklám Kft. addig ne használhassa a Retro Rádió nevet, ameddig jogerősen le nem zárul a védjegyvita.","shortLead":"A Tematic Media Group a 24.hu szerint azt kéri a bíróságtól, hogy az országos frekvenciapályázaton május 22-én...","id":"20180615_vedjegybitorlas_miatt_bepereltek_a_mar_orszagosan_szolo_retro_radiot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad9129a-e80d-4535-94e0-8c750d93faaa","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_vedjegybitorlas_miatt_bepereltek_a_mar_orszagosan_szolo_retro_radiot","timestamp":"2018. június. 15. 08:10","title":"Védjegybitorlás miatt beperelték a már országosan szóló Retro Rádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12920f3-b944-4dc2-8af9-5ca22c5f527e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hónapja van már piacon a Huawei új készülék-triója, és az értékesítési adatok szinte mindenütt felülmúlták a várakozásokat.","shortLead":"Három hónapja van már piacon a Huawei új készülék-triója, és az értékesítési adatok szinte mindenütt felülmúlták...","id":"20180615_huawei_p20_globalis_ertekesitesi_adatok_eladasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b12920f3-b944-4dc2-8af9-5ca22c5f527e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5a53e8-c1e6-465f-b4c2-3dee34a05a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_huawei_p20_globalis_ertekesitesi_adatok_eladasok","timestamp":"2018. június. 15. 15:03","title":"Dörzsöli a markát a Huawei: nemcsak Magyarországon, máshol is nagyon bejöttek a P20-ak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecd1465-5e51-491d-8a52-e10a559b64a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós biztos kicsit máskép képzeli a migránsvitát.","shortLead":"Az uniós biztos kicsit máskép képzeli a migránsvitát.","id":"20180616_Navracsics_Tibor_szerint_a_menekultek_hasznos_tagjai_lehetnek_a_tarsadalomnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ecd1465-5e51-491d-8a52-e10a559b64a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4b0e5c-0422-450c-8f85-4506285f8b45","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Navracsics_Tibor_szerint_a_menekultek_hasznos_tagjai_lehetnek_a_tarsadalomnak","timestamp":"2018. június. 16. 10:18","title":"Navracsics Tibor szerint a menekültek hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]