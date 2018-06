Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f9fb0d2-cfff-4765-a3b8-df0f6776c6e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író szerint Magyarországon erős az öncenzúra, de létezik stratégia az egyre szűkülő mozgástérre.","shortLead":"Az író szerint Magyarországon erős az öncenzúra, de létezik stratégia az egyre szűkülő mozgástérre.","id":"20180616_Zavada_Pal_Nem_foghatunk_ra_mindent_Orban_Viktorra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9fb0d2-cfff-4765-a3b8-df0f6776c6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d3d48c-c85e-42e5-acf9-0b377e1a147c","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Zavada_Pal_Nem_foghatunk_ra_mindent_Orban_Viktorra","timestamp":"2018. június. 16. 07:54","title":"Závada Pál: Nem foghatunk rá mindent Orbán Viktorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930e9ddb-6627-47c7-a11b-f4099c19fd04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes sofőrje egy körforgalomban mutogatta körbe az autóját, egészen addig, amíg utól nem érte a végzete.","shortLead":"A Mercedes sofőrje egy körforgalomban mutogatta körbe az autóját, egészen addig, amíg utól nem érte a végzete.","id":"20180617_mercedes_gle_suv_terepjaro_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=930e9ddb-6627-47c7-a11b-f4099c19fd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df450ae-1780-4436-98ba-ae64e9c71c4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_mercedes_gle_suv_terepjaro_autos_video","timestamp":"2018. június. 17. 04:01","title":"Instant karma: menőzni akart a Mercedes sofőrje, nagyon rosszul járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg a fiatal nőkről mondhat le a munkaerőpiac.","shortLead":"Főleg a fiatal nőkről mondhat le a munkaerőpiac.","id":"20180615_A_magyar_fiatalok_hetede_nem_tanul_es_nem_is_dolgozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9eedcf-3ed5-41b7-829a-bd9e65e782cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_A_magyar_fiatalok_hetede_nem_tanul_es_nem_is_dolgozik","timestamp":"2018. június. 15. 11:10","title":"A magyar fiatalok hetede nem tanul és nem is dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak akkor lehetne nehezebb a kitörés a szegénységből, ha kasztrendszer volna Magyarországon – állapította meg az OECD.","shortLead":"Már csak akkor lehetne nehezebb a kitörés a szegénységből, ha kasztrendszer volna Magyarországon – állapította meg...","id":"20180615_Ha_egy_magyar_szegeny_az_ukukukunokaja_is_szegeny_marad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab31aee-eec9-4e55-9a71-ada484d6dbf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Ha_egy_magyar_szegeny_az_ukukukunokaja_is_szegeny_marad","timestamp":"2018. június. 15. 15:53","title":"Ha egy magyar szegény, az ük-ük-ükunokája is szegény marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A D csoport nyitómeccsén Izland története első vébé meccsén pontot szerzett, aztán foggal-körömmel ragaszkodott a döntetlenhez. Argentína hiába támadta végig a második félidőt. Leo Messi tizenegyest rontott, beütött a Messi-függés átka.","shortLead":"A D csoport nyitómeccsén Izland története első vébé meccsén pontot szerzett, aztán foggal-körömmel ragaszkodott...","id":"20180616_Argentina__Izland_11","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58957209-1d79-4b07-a849-70e3fead25af","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Argentina__Izland_11","timestamp":"2018. június. 16. 16:56","title":"Argentína – Izland: 1-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48307f1-1a14-435b-852a-2338906db511","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felcsút fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa, Tessely Zoltán korábban megígérte, most pedig meg is csinálja, tényleg hosszabb lesz a szerelvény útvonala.","shortLead":"Felcsút fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa, Tessely Zoltán korábban megígérte, most pedig meg is csinálja...","id":"20180615_Meghosszabbitjak_a_felcsuti_kisvasutat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b48307f1-1a14-435b-852a-2338906db511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf21ebd-20fd-4c8f-a6d9-7bca025122aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Meghosszabbitjak_a_felcsuti_kisvasutat","timestamp":"2018. június. 15. 09:54","title":"Meghosszabbítják a felcsúti kisvasutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef0a367-8ad0-4fdc-803b-eba9191cd907","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legfontosabb Ford GT40 kerül aukcióra hamarosan. A P/ 1016-as alvázszámú autó az egyike azon GT40-eseknek, amelyek az 1966-os 24 órás Le Mans versenyen az 1-2-3-ik helyet szerezték meg.","shortLead":"Az egyik legfontosabb Ford GT40 kerül aukcióra hamarosan. A P/ 1016-as alvázszámú autó az egyike azon GT40-eseknek...","id":"20180614_ford_gt_40_1966_LeMans","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ef0a367-8ad0-4fdc-803b-eba9191cd907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8130330a-b7c8-4cac-9ac3-f6de4037cfac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_ford_gt_40_1966_LeMans","timestamp":"2018. június. 15. 10:26","title":"3,3 milliárd forintért mehet el a Le Mans-i aranykor egyik legfontosabb Ford GT40-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen hasznos funkciót tesztelt hónapokon át az Instagram: jelzést küldtek az érintett felhasználóknak, ha valaki képernyőkép készítésével megpróbálja lementeni a Storiesnál megosztott fotóikat vagy rövid videóikat. A funkciót végül mégsem vezetik be.","shortLead":"Igen hasznos funkciót tesztelt hónapokon át az Instagram: jelzést küldtek az érintett felhasználóknak, ha valaki...","id":"20180616_instagram_stories_fotok_videok_kepernyomentes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7700e7-6521-483b-bb53-ddbbd3e6cb96","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_instagram_stories_fotok_videok_kepernyomentes","timestamp":"2018. június. 16. 12:03","title":"Visszakozott az Instagram: mégsem küldik el nekünk azok listáját, akik lementik a fotóinkat a Történetek közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]