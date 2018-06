Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f2f4496-8295-4e2f-a684-4eaad97f4673","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdődtek pénteken az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) nagy hadronütköztetőjének (LHC) bővítési munkálatai, amelyek célja, hogy 2026-ra javítsák a világ legnagyobb részecskegyorsítójának teljesítményét, még több ütköztetést végezzenek a kísérletek során, növelve az új fizika felfedezéseinek lehetőségét – közölte a CERN.","shortLead":"Megkezdődtek pénteken az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) nagy hadronütköztetőjének (LHC) bővítési...","id":"20180615_cern_nagy_hadronutkozteto_kapacitas_bovitese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2f4496-8295-4e2f-a684-4eaad97f4673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb46993b-22e1-45dd-b2b4-9136e062da72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_cern_nagy_hadronutkozteto_kapacitas_bovitese","timestamp":"2018. június. 15. 21:03","title":"Rákapcsolnak a nagy hadronütköztetőben: 130 új mágnes, köztük 24 szupravezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f93e36-fadd-4358-8d69-99d8119b05d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók a vasúti forgalom lassítását kérték.","shortLead":"A tűzoltók a vasúti forgalom lassítását kérték.","id":"20180615_soroksar_auto_vasutisin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f93e36-fadd-4358-8d69-99d8119b05d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549abb62-5f57-4035-8932-65b4ffd870a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_soroksar_auto_vasutisin","timestamp":"2018. június. 15. 21:11","title":"Soroksáron a vasúti síneken autózott valaki, csoda, hogy nem történt baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01cd7bc-b3d1-48ce-84d5-e885f78c4c50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök azt mondta, megadta a mobilszámát Kim Dzsong Unnak, a hét végén pedig újra telefonálni is fognak egymásnak. ","shortLead":"Az amerikai elnök azt mondta, megadta a mobilszámát Kim Dzsong Unnak, a hét végén pedig újra telefonálni is fognak...","id":"20180615_Trump_szamot_cserelt_Kim_Dzsong_Unnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d01cd7bc-b3d1-48ce-84d5-e885f78c4c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1b9d64-320d-4b75-a10d-74771c59c071","keywords":null,"link":"/vilag/20180615_Trump_szamot_cserelt_Kim_Dzsong_Unnal","timestamp":"2018. június. 15. 17:12","title":"Trump számot cserélt Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizennégy előadás, köztük négy budapesti, öt vidéki és öt határon túli produkció szerepelt az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjában.","shortLead":"Tizennégy előadás, köztük négy budapesti, öt vidéki és öt határon túli produkció szerepelt az idei Pécsi Országos...","id":"20180616_POSZT_2018_nyertesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ec013-6482-4d2b-87b2-5a171d700682","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_POSZT_2018_nyertesek","timestamp":"2018. június. 16. 21:22","title":"A kolozsváriak Ibsen-darabja nyert az idei POSZT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orbán bajor barátja, Horst Seehofer szerint Merkel pártja megosztotta Európát a menekültügyben hozott 2015-ös döntésével. ","shortLead":"Orbán bajor barátja, Horst Seehofer szerint Merkel pártja megosztotta Európát a menekültügyben hozott 2015-ös...","id":"20180615_Beszolt_Merkelnek_sajat_belugyminisztere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0cbd45-3308-41de-a919-b80444a888e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180615_Beszolt_Merkelnek_sajat_belugyminisztere","timestamp":"2018. június. 15. 20:40","title":"Beszólt Merkelnek saját belügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32049554-54ff-4cb1-bf9b-27bb6042c20a","c_author":"Bojtár Péter","category":"kultura","description":"Egykor minden eszköz megengedett volt a fociban, és a játékosokra sem ismernénk rá akkori viseletükben. Így változtak a szabályok az évszázadok során.","shortLead":"Egykor minden eszköz megengedett volt a fociban, és a játékosokra sem ismernénk rá akkori viseletükben. Így változtak...","id":"20180616_Halalos_meccsek_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32049554-54ff-4cb1-bf9b-27bb6042c20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ff1417-48e7-4e13-9b8d-b84f4be4b2ba","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Halalos_meccsek_utan","timestamp":"2018. június. 16. 12:05","title":"Halálos, kaotikus falumeccsek vezettek el a mai fociszabályokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0592932-1eeb-451d-8556-d93e3e98883f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Óvatosságból Uruguay ellen még nem küldték be az egyiptomi csatár. ","shortLead":"Óvatosságból Uruguay ellen még nem küldték be az egyiptomi csatár. ","id":"20180615_Oroszorszag_ellen_mar_biztos_palyara_lephet_Szalah","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0592932-1eeb-451d-8556-d93e3e98883f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65005f97-fd53-46ae-bfbb-ee1665d446b7","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Oroszorszag_ellen_mar_biztos_palyara_lephet_Szalah","timestamp":"2018. június. 15. 21:23","title":"Oroszország ellen már biztos pályára léphet Szalah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan gyanútlanul telepítenek Chrome-bővítményeket különböző weboldalakról, nem is gondolva arra, mekkora veszélybe sodorhatják a gépüket. A Google-nél úgy gondolták, a jövőben maguk védik meg a felhasználókat az ilyen meggondolatlanságoktól.","shortLead":"Sokan gyanútlanul telepítenek Chrome-bővítményeket különböző weboldalakról, nem is gondolva arra, mekkora veszélybe...","id":"20180617_chrome_bovitmenyeket_letoltese_kulso_forrasbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b0b23-38e1-4696-bb84-414c85adbb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_chrome_bovitmenyeket_letoltese_kulso_forrasbol","timestamp":"2018. június. 17. 08:03","title":"Örülhet, ha Chrome böngészőt használ: megelégelte a Google, hogy sok a kártékony Chrome-bővítmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]