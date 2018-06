Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb, ahol sokak szerint bírói hátszéllel, de a negyedik helyen végzett a csapat. Bár az utóbbi évtizedek legstabilabb ázsiai vébé résztvevőjévé váltak, idén hatalmas meglepetés lenne már a csoportból továbbjutás is. Van azonban egy sztárjuk, akiben bízhatnak.","shortLead":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb...","id":"20180618_szon_hung_min_del_korea","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a68223-0c85-4853-95c6-dbd6df4f225f","keywords":null,"link":"/sport/20180618_szon_hung_min_del_korea","timestamp":"2018. június. 18. 13:40","title":"Dél-Korea gyémántja: Szon Hung-min","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7305c4f-6e0b-4abc-8936-027e6b349221","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kétségbeesetten, ám igazi elképzelés és átütő erő nélkül rohamoztak a németek, miután a világbajnokság F-csoportjának nyitómeccsén hátrányba kerültek. De hiába, 1-0-ra kikaptak.","shortLead":"Kétségbeesetten, ám igazi elképzelés és átütő erő nélkül rohamoztak a németek, miután a világbajnokság F-csoportjának...","id":"20180617_A_vb_eddigi_legjobb_meccsen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7305c4f-6e0b-4abc-8936-027e6b349221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4f80d1-366b-4659-80c8-e9420dd0e49d","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_vb_eddigi_legjobb_meccsen","timestamp":"2018. június. 17. 18:52","title":"A vb eddigi legjobb meccsén Mexikó legyőzte a világbajnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Már nem csak tesztüzemben érhető el a július elsejétől kötelező rendszer. ","shortLead":"Már nem csak tesztüzemben érhető el a július elsejétől kötelező rendszer. ","id":"20180618_Online_szamlazas_elindult_a_regisztracio_a_NAV_oldalan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4b1bdc-698a-4797-bf9d-c14e3e6cfaaa","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180618_Online_szamlazas_elindult_a_regisztracio_a_NAV_oldalan","timestamp":"2018. június. 18. 15:35","title":"Online számlázás: elindult a regisztráció a NAV oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d349d-3365-42fe-8ace-e2c03c518501","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Elsöprő erejű, okos, szellemes, vicces és táncos, a zenekar legjobb dalait prezentáló koncertet adott tegnap este a Papp László Budapest Sportarénában az utolsó másfél évtized egyik legfontosabb indie-zenekara, a kanadai-amerikai Arcade Fire. Ott voltunk.","shortLead":"Elsöprő erejű, okos, szellemes, vicces és táncos, a zenekar legjobb dalait prezentáló koncertet adott tegnap este...","id":"20180618_Vidam_vasarnap_ilyen_volt_az_Arcade_Fire_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b10d349d-3365-42fe-8ace-e2c03c518501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd76e3-e8cf-4df5-9438-08ebd9674eba","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Vidam_vasarnap_ilyen_volt_az_Arcade_Fire_Budapesten","timestamp":"2018. június. 18. 11:46","title":"Vidám vasárnap – ilyen volt az Arcade Fire Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70649e7-ac05-473d-b6ab-e2f3df33b9af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csúfos választási vereség után választ új elnökséget az MSZP. A párt történelmi mélyponton van - a teljes népesség körében 6 százalékon áll -, így adekvát a kérdés, van-e értelme a folytatásnak. Az MSZP tisztújító kongresszusára érkezők szerint a válasz egyértelmű.","shortLead":"A csúfos választási vereség után választ új elnökséget az MSZP. A párt történelmi mélyponton van - a teljes népesség...","id":"20180617_MSZP_tisztujitas_6_szazalekrol_mi_ertelme_a_folytatasnak__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70649e7-ac05-473d-b6ab-e2f3df33b9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f01abf2-9d3d-4425-8d17-71eaf27f79f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_MSZP_tisztujitas_6_szazalekrol_mi_ertelme_a_folytatasnak__video","timestamp":"2018. június. 17. 13:28","title":"MSZP tisztújítás: 6 százalékról mi értelme a folytatásnak? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lyukaszászló-adományozással szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András, néhai Pongrátz Gergely szintén szabadságharcos testvére és Novák Előd korábbi jobbikos politikus.","shortLead":"Lyukaszászló-adományozással szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András...","id":"20180617_jobbikbol_kivalt_mi_hazank_mozgalom_elso_akcioja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e81119-012a-44ec-8ba5-e3adefcf46f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_jobbikbol_kivalt_mi_hazank_mozgalom_elso_akcioja","timestamp":"2018. június. 17. 12:47","title":"Bejelentették a Jobbikból kivált Mi Hazánk mozgalom első akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint, hogy minisztériumához rendelték a tudmányos akadémia pénzének felét, nem sérti az autonómiájukat. ","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint, hogy minisztériumához rendelték a tudmányos akadémia pénzének felét...","id":"20180616_mta_allamositas_palkovics_laszlo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1206b0-4149-405e-830d-fc7565cfc3d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_mta_allamositas_palkovics_laszlo","timestamp":"2018. június. 16. 19:06","title":"\"Senki nem akarja az MTA-t államosítani\" - üzent Palkovics az akadémikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dc75e9-0224-4e79-815e-27b200900def","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy taxi ütközött azzal az autóval, amelyben Norodom Ranariddh herceg és felesége, Ouk Phalla utaztak. Mindkettőjüket kórházba kellett szállítani, a hercegné életét sajnos már nem sikerült megmenteni. ","shortLead":"Egy taxi ütközött azzal az autóval, amelyben Norodom Ranariddh herceg és felesége, Ouk Phalla utaztak. Mindkettőjüket...","id":"20180617_Autobalesetet_szenvedett_Kambodzsa_hercege_a_hercegne_nem_elte_tul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35dc75e9-0224-4e79-815e-27b200900def&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6fd69c-adef-4bd8-9651-364a1ec1a275","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_Autobalesetet_szenvedett_Kambodzsa_hercege_a_hercegne_nem_elte_tul","timestamp":"2018. június. 17. 16:28","title":"Autóbalesetet szenvedett Kambodzsa hercege, a hercegné nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]