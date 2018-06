Nem csupán a különféle eszközök működése tehető még kifinomultabbá a mesterséges intelligenciának köszönhetően, hiszen egy-egy szolgáltatás is tovább okosítható általa. A Google ezen a téren igen komoly terveket sző, egyik első, és egyben hátborzongató eredményüket nemrég be is mutatták.

Az MI alkalmazása az e-maileknél is jól jöhet, ezért is csiszolgatja a Google minél tökéletesebbre a vonatkozó algoritmust, melyet jó ideje tesztelnek már a keresőóriás Inbox nevű alternatívájában. A funkció mostanra megérett annyira, hogy a nagyobb közönségű Gmailbe is beköltöztessék, azonnali és látható eredményt hozva a levelező mindennapi használatában: csakis azokról az e-mailekről küld majd értesítést a rendszer, amelyeket biztosan el is olvasnánk, megakadályozva ezzel azt, hogy a kevésbé fontos mailek miatt is csipogjon a mobil. Az újdonság tehát nem csupán kényelmi funkció, hanem a szolgáltatást magát sokkal fejlettebbé tévő megoldás.

Fontos: mivel a funkció nem automata módban kerül a rendszerbe, a felhasználóknak kell majd aktiválniuk a Gmail értesítésekkel kapcsolatos beállításai között, a “High priority”, vagyis magas prioritású opcióra állítva a kapcsolót. Akinek természetesen nincs rá szüksége, akár teljesen ki is kapcsolhatja.

© Google

Az értesítéseket felokosító MI-t tartalmazó frissítést az elkövetkező napokban kezdi meg kiküldeni a Google, első körben az iOS-rendszerű mobileszközökre. Az androidosoknak ezt követően fogják elkészíteni, de nem túl merész tippünk szerint valószínűleg nekik sem kell túl sokat várni rá.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló a Gmail új funkcióiról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.