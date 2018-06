Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e965e6ef-60db-4821-9572-ffd9bcdde756","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180617_Botranyba_fulladt_az_Arcade_Fire_enekesenek_budapesti_meglepetesbuija","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e965e6ef-60db-4821-9572-ffd9bcdde756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c4291d-7c04-43fb-bd39-cb64bb9e81a0","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Botranyba_fulladt_az_Arcade_Fire_enekesenek_budapesti_meglepetesbuija","timestamp":"2018. június. 17. 14:49","title":"Botrányba fulladt az Arcade Fire énekesének budapesti meglepetésbulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9ac5ef-5ede-49c9-a6a6-693cc80dc96f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Görögország és Macedónia külügyminisztere aláírta vasárnap a megállapodást a névvita rendezéséről, ennek értelmében a volt jugoszláv köztársaságot Észak-Macedóniára nevezik át. ","shortLead":"Görögország és Macedónia külügyminisztere aláírta vasárnap a megállapodást a névvita rendezéséről, ennek értelmében...","id":"20180617_megallapodtak_macedonia_uj_neverol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f9ac5ef-5ede-49c9-a6a6-693cc80dc96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7e42c1-db83-4249-b709-bb06b8d8a098","keywords":null,"link":"/vilag/20180617_megallapodtak_macedonia_uj_neverol","timestamp":"2018. június. 17. 11:48","title":"27 év után megállapodtak Macedónia új nevéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","shortLead":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","id":"201824_fesztivalrol_fesztivalra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96c8e14-df13-491d-be5f-5631ad7ecc7b","keywords":null,"link":"/kultura/201824_fesztivalrol_fesztivalra","timestamp":"2018. június. 17. 16:00","title":"Fesztiválról fesztiválra: mutatjuk, mit tehet idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20334c7f-abac-427a-a607-4fed4414c01f","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kultura","description":"Arra trenírozzák a hallgatókat, hogy sikeresen felvételizzenek külföldi top egyetemekre, de azt is szeretnék, hogy minél több diplomás visszatérjen. A Milestone Intézet alapítóival, Léderer Dániellel és Greskovits Györggyel beszélgettünk.","shortLead":"Arra trenírozzák a hallgatókat, hogy sikeresen felvételizzenek külföldi top egyetemekre, de azt is szeretnék...","id":"201824__tanulas_kulfoldon__milestone_intezet__kritikus_gondolkodas__vissza_ajovobol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20334c7f-abac-427a-a607-4fed4414c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c91d6b-4e57-409d-b653-a6657e70854e","keywords":null,"link":"/kultura/201824__tanulas_kulfoldon__milestone_intezet__kritikus_gondolkodas__vissza_ajovobol","timestamp":"2018. június. 17. 11:00","title":"Magyar diákok külföldön: hazajönnének, csak engedjék őket használni a tudásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megvolt a szokásos szombati lottószám húzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati lottószám húzás. ","id":"20180616_otos_lotto_nyeroszamok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe55bb6c-d9b1-40b8-9056-a66bd92b023c","keywords":null,"link":"/kkv/20180616_otos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2018. június. 16. 19:43","title":"Erre a foci vb mellett is érdemes rápillantani: az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c65e0-9d03-46fd-afcf-1bd508552cb7","c_author":"","category":"itthon","description":"Adatai és ujjlenyomata is bekerült a bűnügyi nyilvántartási rendszerbe.","shortLead":"Adatai és ujjlenyomata is bekerült a bűnügyi nyilvántartási rendszerbe.","id":"20180616_tyukod_polgarmester_rabosit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=833c65e0-9d03-46fd-afcf-1bd508552cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5523d434-0b2f-4c7e-8c92-7538506c6f08","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_tyukod_polgarmester_rabosit","timestamp":"2018. június. 16. 20:15","title":"Rabosították a tyukodi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup) nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup...","id":"20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e8594a-b1fa-4215-b575-c57604b8d462","keywords":null,"link":"/sport/20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","timestamp":"2018. június. 17. 08:41","title":"Két gólt vágott Sallói a Kansas Cityben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bf832f-8df1-43fc-aaad-78c9af68d168","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A negyedik generációs X5-ös BMW bemutatója után nem is kellett sokat várni, hogy megjelenjen az első \"átdolgozott\" változat.","shortLead":"A negyedik generációs X5-ös BMW bemutatója után nem is kellett sokat várni, hogy megjelenjen az első \"átdolgozott\"...","id":"20180617_bmw_x5_6x6_latvanyterv_aksyonov_nikita","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02bf832f-8df1-43fc-aaad-78c9af68d168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760cb888-253d-4710-98d4-6e930384e24b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_bmw_x5_6x6_latvanyterv_aksyonov_nikita","timestamp":"2018. június. 17. 15:41","title":"Szép vagy csúnya? Így nézne ki 6x6-os változatban az X5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]