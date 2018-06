A Galaxy X régóta téma a mobiliparban, egyvalami azonban nem merült fel idáig, méghozzá a készülék ára. Most épp arról érkeztek hírek, és a megjelenéssel kapcsolatban is mondtak valamit.

Galaxy X – állítólag így nevezik azt az évek óta fejlesztett Samsung telefont, amely az első, valóban hajtogatható mobil lesz, és amely a hírek szerint leváltja majd a dél-koreai gyártó hosszú ideje porondon lévő S sorozatát, hogy utat engedjen a már nem csak pletyka szintjén létező újdonságnak: a gyártó mobilos részlegét vezető DJ Koh korábban egy vele készült interjú során elismerte, a telefon valóban létező termékkategória, és mint mondta, nem holmi trükk.

Korábban úgy hírlett, hogy a készüléket valamelyik barcelonai MWC-n fogják majd prezentálni, ez azonban a mai napig nem történt meg. A The Korea Herold egy régebbi cikkében viszont azt írta: a Samsung magával vitt egy prototípust a januári CES-re, amit aztán egy zártkörű rendezvényen be is mutatott iparági szereplőnek.

Tervek. Talán ilyen lesz? © Galaxy Club

A mobil árával kapcsolatban viszont semmilyen információ nem jelent még meg, de a GSMArena egy ezzel kapcsolatos értesülése, mely az első ilyen a témában, azt valószínűsíti, hogy a telefon 1850 dollárba fog kerülni. Ez nagyjából 510 ezer forintot jelent – még az is lehet, hoy csak nettóban. Nem kevés, de ha igaz is, amit hallottak, tulajdonképpen nincs benne semmi meglepő. Egy teljesen új technológiáról van szó, természetes, hogy kezdetben drágán adják.

A mobil megjelenésével kapcsolatban egyébként továbbra sincs hivatalos dátum, leszámítva a The Korea Times friss értesülését, amely szintúgy iparági forrásokra hivatkozva cikkez a Galaxy X-ről. Az ő információjuk alapján a mobilt leghamarabb jövőre mutathatják be, ami azért nem tűnik olyan távolinak. Mindenesetre jó lesz sietni, mert a Xiaomi is készül valamire.

