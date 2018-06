Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összetört civil rendőrautóról terjed kép a Facebookon, a britek pedig kifejlesztették a módszert, ami 1 perc alatt kijavítja az úthibát.","shortLead":"Összetört civil rendőrautóról terjed kép a Facebookon, a britek pedig kifejlesztették a módszert, ami 1 perc alatt...","id":"20180617_top_autos_hirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690582a5-1dc9-4ead-a0d0-6aea19ce2928","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_top_autos_hirek","timestamp":"2018. június. 17. 13:31","title":"Tolatóradar: El se hisszük, de megtörtént – levélben szidalmazták a magyar mentősöket a szirénájuk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a3649a-d350-452f-b7f1-cf46fdde757a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit azért engedték ki, hogy meglátogassa apját, de amikor találkozott élettársával, végzett vele. ","shortLead":"A férfit azért engedték ki, hogy meglátogassa apját, de amikor találkozott élettársával, végzett vele. ","id":"20180618_A_bortonbol_volt_eltavon_az_a_ferfi_aki_megolte_19_eves_elettarsat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a3649a-d350-452f-b7f1-cf46fdde757a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab954af4-cdd8-41af-a203-5315e883cd63","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_A_bortonbol_volt_eltavon_az_a_ferfi_aki_megolte_19_eves_elettarsat","timestamp":"2018. június. 18. 05:55","title":"A börtönből volt eltávon az a férfi, aki megölte 19 éves élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetek és a sérültek, halálos áldozatok száma is megugrott idén.","shortLead":"A balesetek és a sérültek, halálos áldozatok száma is megugrott idén.","id":"20180617_szomoru_es_ijeszto_statisztikak_erkeztek_az_utakrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f069371b-fa23-46f8-a373-00ee6b0a1bd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_szomoru_es_ijeszto_statisztikak_erkeztek_az_utakrol","timestamp":"2018. június. 17. 11:19","title":"Szomorú és ijesztő statisztikák érkeztek az utakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbed1e16-a877-4051-8424-efbad48a8d81","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három vulkán is aktívvá vált az országban.","shortLead":"Három vulkán is aktívvá vált az országban.","id":"20180616_Guatemala_keszulhet_a_katasztrofara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbed1e16-a877-4051-8424-efbad48a8d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9193669e-9443-40f3-9d3a-0f250f639422","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Guatemala_keszulhet_a_katasztrofara","timestamp":"2018. június. 16. 12:58","title":"Guatemala készülhet a katasztrófára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55824382-7039-455f-b4c3-ef489531c631","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csúfos választási vereség után új elnököt választ az MSZP, Molnár Gyula előző elnök a sajtó megkerülésével érkezett meg a Villányi úti konferenciaközpontba.","shortLead":"A csúfos választási vereség után új elnököt választ az MSZP, Molnár Gyula előző elnök a sajtó megkerülésével érkezett...","id":"20180617_Sorsfordito_dontes_elott_az_MSZP_a_tet_felemelkedes_vagy_bukas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55824382-7039-455f-b4c3-ef489531c631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3d282e-bee0-4945-9d5e-ee2aeecf1d74","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_Sorsfordito_dontes_elott_az_MSZP_a_tet_felemelkedes_vagy_bukas","timestamp":"2018. június. 17. 10:59","title":"\"Sorsfordító döntés előtt az MSZP, a tét felemelkedés vagy bukás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dde5b6e-17bc-46d8-be46-c1cf7929045a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Diósd közelében, az M5-ös felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"Diósd közelében, az M5-ös felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20180616_Arokba_borult_egy_kamion_az_M0son","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dde5b6e-17bc-46d8-be46-c1cf7929045a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3569f3c3-7f93-4a0c-a414-963513f2ae84","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_Arokba_borult_egy_kamion_az_M0son","timestamp":"2018. június. 16. 14:22","title":"Árokba borult egy kamion az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c977408-b0eb-42a0-a3e6-0aa8c6cc017f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A németek Mexikóval, a brazilok Svájccal csapnak össze, bármelyik lehet a nap meccse, tehát szavazzon ön is mindkettőre.","shortLead":"A németek Mexikóval, a brazilok Svájccal csapnak össze, bármelyik lehet a nap meccse, tehát szavazzon ön is mindkettőre.","id":"20180617_Ki_nyeri_a_nap_meccset_Tippeljen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c977408-b0eb-42a0-a3e6-0aa8c6cc017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cab8f3-b5fb-4e8e-baf9-6a9b545bd92e","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Ki_nyeri_a_nap_meccset_Tippeljen","timestamp":"2018. június. 17. 10:02","title":"Két nagy meccs is lesz ma, de ki jön ki jobban ezekből? Tippeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46e31e5-9a1f-4dd4-8445-730c95d33821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott ugyan nem érdekelt a vb-n, de kilenc játékosunk van, aki csapattársának szurkolhat az oroszországi meccseken. Gulácsi Péter (Leipzig) és Nagy Ádám (Bologna) például egyenesen négynek-négynek. Dárdai Pál pedig az egyetlen magyar edző, akinek van játékosa a vébén, ráadásul egyből kettő.\r

","shortLead":"A magyar válogatott ugyan nem érdekelt a vb-n, de kilenc játékosunk van, aki csapattársának szurkolhat az oroszországi...","id":"20180617_Ez_se_sok_de_legalabb_ennyi_maradt_a_magyar_focistaknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46e31e5-9a1f-4dd4-8445-730c95d33821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89eacae-689b-4789-aa7d-58024d4ec5b2","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Ez_se_sok_de_legalabb_ennyi_maradt_a_magyar_focistaknak","timestamp":"2018. június. 17. 11:56","title":"Ez se sok, de legalább ennyi maradt a magyar focistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]