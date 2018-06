Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b21ac69-0ce3-4965-aaa9-6af89ca01525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kifejezetten meleg idő ígérkezik csütörtökig, pénteken aztán a mostani előrejelzés szerint nagyot esik a hőmérséklet. ","shortLead":"Kifejezetten meleg idő ígérkezik csütörtökig, pénteken aztán a mostani előrejelzés szerint nagyot esik a hőmérséklet. ","id":"20180618_durva_lehules_jon_hetvegere_6_fokos_hajnali_homerseklet_sem_kizart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b21ac69-0ce3-4965-aaa9-6af89ca01525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4934c0a-0d92-4ef3-8771-e3aa0b59c9ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_durva_lehules_jon_hetvegere_6_fokos_hajnali_homerseklet_sem_kizart","timestamp":"2018. június. 18. 20:56","title":"Durva lehűlés jön hétvégére, 6 fokos hajnali hőmérséklet sem kizárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9371eec-6e44-4171-a297-b92dbfa1ea1f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil focista új hajjal indította a vébét, de szerencsét nem hozott neki, 1-1-et játszottak Svájccal. Cantonának sem áll rosszul a fürt, vagyis a fürtökben lógó tészta.","shortLead":"A brazil focista új hajjal indította a vébét, de szerencsét nem hozott neki, 1-1-et játszottak Svájccal. Cantonának sem...","id":"20180618_Cantona_leutanozta_Neymar_hajat_a_fejere_boritott_egy_tal_spagettit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9371eec-6e44-4171-a297-b92dbfa1ea1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa904ed-d864-4f83-8436-3bbce03a1886","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Cantona_leutanozta_Neymar_hajat_a_fejere_boritott_egy_tal_spagettit","timestamp":"2018. június. 18. 16:29","title":"Cantona leutánozta Neymar haját, a fejére borított egy tál spagettit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116bef9e-6fad-462f-9ced-90ebb1a28cee","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Meghökkentő nyelvi furcsaságok hámozhatóak ki a most megjelenő, minden eddiginél részletesebb magyar nyelvtan angol betűtengeréből. ","shortLead":"Meghökkentő nyelvi furcsaságok hámozhatóak ki a most megjelenő, minden eddiginél részletesebb magyar nyelvtan angol...","id":"201820__a_legnagyobb_magyar_nyelvtan__mintamondatok__hatnek__narancsmagkikophetnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=116bef9e-6fad-462f-9ced-90ebb1a28cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b179b9f-a5c8-440d-a251-73299f2fe12e","keywords":null,"link":"/kultura/201820__a_legnagyobb_magyar_nyelvtan__mintamondatok__hatnek__narancsmagkikophetnek","timestamp":"2018. június. 17. 20:00","title":"Narancsmagkiköphetnék, avagy helyesen beszél ön magyarul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d60e2c6-c1c4-4d24-9a12-3dffeb9ca218","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zavarja a megfogalmazás, hogy Alaptörvénybe foglalnák a keresztény kultúra védelmét.","shortLead":"Zavarja a megfogalmazás, hogy Alaptörvénybe foglalnák a keresztény kultúra védelmét.","id":"20180619_Beer_Miklos_Imadkozom_hogy_az_Uristen_adjon_josagot_a_kormanynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d60e2c6-c1c4-4d24-9a12-3dffeb9ca218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e0cb36-edb8-4af2-aacb-77b431708045","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Beer_Miklos_Imadkozom_hogy_az_Uristen_adjon_josagot_a_kormanynak","timestamp":"2018. június. 19. 09:52","title":"Beer Miklós: Imádkozom, hogy az Úristen adjon jóságot a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett cég szerint a frekvenciával kapcsolatos pert még nem zárták le jogerősen, így addig használhatják azt. \r

","shortLead":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett...","id":"20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d16c1-045e-4f0f-bba8-b8729f28d2dc","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","timestamp":"2018. június. 18. 15:24","title":"Engedély nélkül szól Andy Vajna rádiója a Balatonnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab15841-0efe-4e56-acdd-5aa4fff9e7f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg Budapesten 113 havi, azaz közel 10 évi átlagfizetésre van szükség egy 50 négyzetméteres lakás megvásárláshoz, Győr-Moson-Sopron megyében 84 havi nettó megyei átlagbérért is megvásárolható egy ugyanekkora ingatlan. A budapesti átlagfizetésből hamarabb összejöhet egy agglomerációs ingatlan, és akadnak olyan megyék is, ahol az ottani 3 éves átlagbérért már 100 négyzetméteres ház kapható.","shortLead":"Míg Budapesten 113 havi, azaz közel 10 évi átlagfizetésre van szükség egy 50 négyzetméteres lakás megvásárláshoz...","id":"20180619_Hiaba_Budapesten_a_legmagasabb_a_fizetes_itt_kell_a_legtobbet_dolgozni_a_lakasert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bab15841-0efe-4e56-acdd-5aa4fff9e7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57bfccc-9ae5-48ef-8504-2b805e55d370","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Hiaba_Budapesten_a_legmagasabb_a_fizetes_itt_kell_a_legtobbet_dolgozni_a_lakasert","timestamp":"2018. június. 19. 09:54","title":"Hiába Budapesten a legmagasabb a fizetés, itt kell a legtöbbet dolgozni a lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Történelmi mélypontra került a forint napi középárfolyama az euróval szemben, és nem tudni, hol a vég. A jegybank keddi ülése ezért a szokásosnál jóval izgalmasabbnak ígérkezik. De kell-e igazán aggódnunk az esés miatt?","shortLead":"Történelmi mélypontra került a forint napi középárfolyama az euróval szemben, és nem tudni, hol a vég. A jegybank keddi...","id":"20180619_arfolyam_mnb_euro_forint_forintgyengules","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d287c18c-8b66-442f-853f-c0a51421f1e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_arfolyam_mnb_euro_forint_forintgyengules","timestamp":"2018. június. 19. 06:30","title":"Szokjunk-e hozzá a 325 forintos euróhoz, és pánikoljunk-e emiatt? Izgalmas lehet a mai nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba4ebe1-063a-4f23-bf73-a0ea3a7eba2a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Háromszázötven ezer euróért (113 millió forint) kelt el hétfőn Bonaparte Napóleonnak a waterlooi csatatéren megtalált kétsarkú kalapja egy lyoni árverésen.","shortLead":"Háromszázötven ezer euróért (113 millió forint) kelt el hétfőn Bonaparte Napóleonnak a waterlooi csatatéren megtalált...","id":"20180618_On_fizetne_113_milliot_egy_kalapert_Es_ha_Napoleone_lenne_Valaki_megtette","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cba4ebe1-063a-4f23-bf73-a0ea3a7eba2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9fd204-980b-48c2-bc1c-faccf97dc5e4","keywords":null,"link":"/elet/20180618_On_fizetne_113_milliot_egy_kalapert_Es_ha_Napoleone_lenne_Valaki_megtette","timestamp":"2018. június. 18. 20:47","title":"Ön fizetne 113 milliót egy kalapért? És ha Napóleoné lenne? Valaki megtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]