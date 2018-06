Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b76b1254-3c6f-4545-a533-972f5d7ea404","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem éppen olcsó egy ilyen VW California Balaton Edition lakóautó, de micsoda egyediség.","shortLead":"Nem éppen olcsó egy ilyen VW California Balaton Edition lakóautó, de micsoda egyediség.","id":"20180618_volkswagen_transporter_california_balaton_edition","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76b1254-3c6f-4545-a533-972f5d7ea404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7390d1-f0c2-4411-9734-1725b51b7045","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_volkswagen_transporter_california_balaton_edition","timestamp":"2018. június. 18. 09:41","title":"A németeknek akkora legenda a Balaton, hogy csináltak a VW lakóbuszából egy dedikált kivitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe56a1f-f944-4df5-8df5-b1ea3cbbfa13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályán évtizedek óta nem játszottak már profi meccset, most egészen másra használják, és rászorulóknak is segítenek ezzel. ","shortLead":"A pályán évtizedek óta nem játszottak már profi meccset, most egészen másra használják, és rászorulóknak is segítenek...","id":"20180618_van_egy_magyar_varos_ahol_nem_epitettek_hanem_felszantottak_a_focipalyat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fe56a1f-f944-4df5-8df5-b1ea3cbbfa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bbfa8b-ed9f-4eff-a375-d462b7c04316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_van_egy_magyar_varos_ahol_nem_epitettek_hanem_felszantottak_a_focipalyat","timestamp":"2018. június. 18. 20:45","title":"Van egy magyar város, ahol nem építették, hanem felszántották a focipályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a forgalma, az árbevétele és az adózott eredménye.","shortLead":"Nagyot nőtt a forgalma, az árbevétele és az adózott eredménye.","id":"20180619_belehuzott_a_mcdonalds_a_magyar_piacon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f233e10f-2e89-44db-a6e2-9e21905ca6f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_belehuzott_a_mcdonalds_a_magyar_piacon","timestamp":"2018. június. 19. 06:55","title":"Belehúzott a McDonald's a magyar piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c471f762-382b-4036-ba82-9429d3b778b3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A márciusi aréna-bulin fellép többek között Póka Egon, Tátrai Tibor, Deák Bill Gyula és Cserhalmi György is.\r

\r

","shortLead":"A márciusi aréna-bulin fellép többek között Póka Egon, Tátrai Tibor, Deák Bill Gyula és Cserhalmi György is.\r

\r

","id":"20180618_Viharban_szulettem__eletmukoncertet_ad_Hobo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c471f762-382b-4036-ba82-9429d3b778b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee6303d-e115-4d89-bdd1-ad84db0492c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Viharban_szulettem__eletmukoncertet_ad_Hobo","timestamp":"2018. június. 18. 13:35","title":"„Viharban születtem” – életműkoncertet ad Hobo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d349d-3365-42fe-8ace-e2c03c518501","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Elsöprő erejű, okos, szellemes, vicces és táncos, a zenekar legjobb dalait prezentáló koncertet adott tegnap este a Papp László Budapest Sportarénában az utolsó másfél évtized egyik legfontosabb indie-zenekara, a kanadai-amerikai Arcade Fire. Ott voltunk.","shortLead":"Elsöprő erejű, okos, szellemes, vicces és táncos, a zenekar legjobb dalait prezentáló koncertet adott tegnap este...","id":"20180618_Vidam_vasarnap_ilyen_volt_az_Arcade_Fire_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b10d349d-3365-42fe-8ace-e2c03c518501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd76e3-e8cf-4df5-9438-08ebd9674eba","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Vidam_vasarnap_ilyen_volt_az_Arcade_Fire_Budapesten","timestamp":"2018. június. 18. 11:46","title":"Vidám vasárnap – ilyen volt az Arcade Fire Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rossz magyarsággal megfogalmazott facebookos spam kering az internet magyar nyelvű szegletében. Sikereket még így is érhet el.","shortLead":"Egy rossz magyarsággal megfogalmazott facebookos spam kering az internet magyar nyelvű szegletében. Sikereket még...","id":"20180618_facebook_sorsolas_14_szuletesnap_atveres_email_spam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449f9351-0430-4047-a17b-8d54cb1493db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_facebook_sorsolas_14_szuletesnap_atveres_email_spam","timestamp":"2018. június. 18. 15:03","title":"Ha ön is megkapja ezt az e-mailt a Facebooktól, nehogy válaszoljon rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db724ba3-5c37-4d12-b581-ffd7bee318cd","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"Új feliratot kapott az egyik leghíresebb mém, a hisztérikusan röhögő spanyol stúdióvendég. A Sat1 sportműsora osztotta meg Facebook-falán a német válogatottat kiröhögő videót. Legalább humoruknál vannak. Alább lefordítottuk a feliratot.","shortLead":"Új feliratot kapott az egyik leghíresebb mém, a hisztérikusan röhögő spanyol stúdióvendég. A Sat1 sportműsora osztotta...","id":"20180618_Rohogo_gorcsot_kapnak_a_nemetek_sajat_benasaguktol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db724ba3-5c37-4d12-b581-ffd7bee318cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bfe2f9-0f74-4a83-9192-6c9c12309d1e","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Rohogo_gorcsot_kapnak_a_nemetek_sajat_benasaguktol","timestamp":"2018. június. 18. 13:24","title":"Röhögőgörcsöt kapnak a németek saját bénaságuktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lejártak a 2016-ban feltöltött keretek, összesen közel 2 milliárd forint ragadt bent. ","shortLead":"Lejártak a 2016-ban feltöltött keretek, összesen közel 2 milliárd forint ragadt bent. ","id":"20180619_Ketmilliard_forint_mentkarba_a_Szepkartyakon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27910947-13a4-4240-a8dc-055b8b3386ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Ketmilliard_forint_mentkarba_a_Szepkartyakon","timestamp":"2018. június. 19. 11:32","title":"Kétmilliárd forint ment kárba a Szép-kártyákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]