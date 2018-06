Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d763d21c-729b-44de-847f-33b7d8b97770","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Hiába gyűlöli a születésnapokat, őt is utoléri a kor: 40 éves a kedvenc kövér macskánk.","shortLead":"Hiába gyűlöli a születésnapokat, őt is utoléri a kor: 40 éves a kedvenc kövér macskánk.","id":"20180619_Boldog_szuletesnapot_Garfield_jim_davis","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d763d21c-729b-44de-847f-33b7d8b97770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2822057-4bec-49a3-8931-bf5b0e851cc4","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Boldog_szuletesnapot_Garfield_jim_davis","timestamp":"2018. június. 19. 17:00","title":"Boldog születésnapot, Garfield!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ff4cd8-b985-403e-ac4d-fff1b180d4d8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Minél sikeresebb egy családi vállalkozás, annál inkább szembesül azzal a problémával, hogy a rokonság már nem elég a cég irányításához. A HVG Extra Business két magyar családi vállalkozásnál kutakodott arról, hogyan kezelték a cég növekedésével előálló feladatokat.","shortLead":"Minél sikeresebb egy családi vállalkozás, annál inkább szembesül azzal a problémával, hogy a rokonság már nem elég...","id":"20180619_A_csaladtagok_nem_feltetlenul_a_legjobb_szakemberek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ff4cd8-b985-403e-ac4d-fff1b180d4d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3bddf2-c240-4463-ba08-bae16487553a","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180619_A_csaladtagok_nem_feltetlenul_a_legjobb_szakemberek","timestamp":"2018. június. 19. 14:30","title":"A családtagok nem feltétlenül a legjobb szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Az amerikai ENSZ-nagykövet szerint a tanács álszent és öncélú, nem méltó a nevére, de az Egyesült Államok ezután is betartja állítólag korábbi emberi jogi kötelezettségvállalásait.","shortLead":"Az amerikai ENSZ-nagykövet szerint a tanács álszent és öncélú, nem méltó a nevére, de az Egyesült Államok ezután is...","id":"20180620_az_egyesult_allamok_kilep_az_ensz_emberi_jogi_tanacsabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dad0ef-47d1-484f-befe-6c037fffd2ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_az_egyesult_allamok_kilep_az_ensz_emberi_jogi_tanacsabol","timestamp":"2018. június. 20. 05:21","title":"Az Egyesült Államok kilép az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a forgalma, az árbevétele és az adózott eredménye.","shortLead":"Nagyot nőtt a forgalma, az árbevétele és az adózott eredménye.","id":"20180619_belehuzott_a_mcdonalds_a_magyar_piacon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f233e10f-2e89-44db-a6e2-9e21905ca6f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_belehuzott_a_mcdonalds_a_magyar_piacon","timestamp":"2018. június. 19. 06:55","title":"Belehúzott a McDonald's a magyar piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9574801b-2922-405d-994d-44e395903e93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég nagy keveredés van a közbeszédben a finnugorizmus, őstörténet, genetika tárgykörében. Maga az emberminiszter is keveri a genetikát a nyelvtörténettel. Az akadémia most újra tisztázza a dolgot.\r

","shortLead":"Elég nagy keveredés van a közbeszédben a finnugorizmus, őstörténet, genetika tárgykörében. Maga az emberminiszter is...","id":"20180619_MTA_Nem_mi_vagyunk_finnugor_eredetuek_hanem_a_nyelvunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9574801b-2922-405d-994d-44e395903e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08dbc44-9cd7-4fcf-b181-a855775e73cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_MTA_Nem_mi_vagyunk_finnugor_eredetuek_hanem_a_nyelvunk","timestamp":"2018. június. 19. 10:58","title":"MTA: Nem mi vagyunk finnugor eredetűek, hanem a nyelvünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szlovákiával közösen lesz a 2022-es kontinenstorna házigazdája Magyarország. ","shortLead":"Szlovákiával közösen lesz a 2022-es kontinenstorna házigazdája Magyarország. ","id":"20180620_kezilabda_europa_bajnoksagot_rendez_magyarorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358af819-8941-4814-9d13-f0ce2814ecaf","keywords":null,"link":"/sport/20180620_kezilabda_europa_bajnoksagot_rendez_magyarorszag","timestamp":"2018. június. 20. 14:43","title":"Kézilabda-Európa-bajnokságot rendez Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba","c_author":"Demény Péter","category":"kultura","description":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember szinte akkor is tudta, ha nem tudta, hogy itt egy udvarhelyszéki fiú-fiatalember-férfi-öregúr beszél. A szerdán 90 évesen elhunyt Kányádi Sándorra emlékezik Demény Péter.","shortLead":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember...","id":"20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb45fff1-88c1-4dba-8ac1-aa3edc6d9e77","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","timestamp":"2018. június. 20. 17:36","title":"Aki versben dolgozott – Kányádi Sándor halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Charles Darwin és Alfred Wallace 1870-es évekbeli vitája óta nem tudják a tudósok, hogy milyen evolúciós előnye származik a zebráknak a fekete-fehér csíkos mintázatukból. Az egyik lehetséges felvetés szerint a zebracsíkok fölött kialakuló légörvények hűtik az állat testét. Az ELTE Természettudoményi Kar, az Állatorvostudományi Egyetem és a svéd Lundi Egyetem kutatói a Scientific Reports folyóiratban most megjelent cikkükben cáfolták ezt a feltételezést.","shortLead":"Charles Darwin és Alfred Wallace 1870-es évekbeli vitája óta nem tudják a tudósok, hogy milyen evolúciós előnye...","id":"20180620_zebra_zebracsikok_ertelme_hutes_cafolat_elte_darwin_wallace_evolucios_vita","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13d4210-52f9-4d6c-8a47-c1731f757cb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_zebra_zebracsikok_ertelme_hutes_cafolat_elte_darwin_wallace_evolucios_vita","timestamp":"2018. június. 20. 07:02","title":"150 éves tudományos vita végére tettek most pontot az ELTE kutatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]