Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1a56650-a039-4bfd-81b1-4487b3d9b0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Heather Locklearhoz egy „egészségügyi vészhelyzet” miatt hívták ki a mentőket, pszichiátriai vizsgálat vár rá.","shortLead":"Heather Locklearhoz egy „egészségügyi vészhelyzet” miatt hívták ki a mentőket, pszichiátriai vizsgálat vár rá.","id":"20180619_Korhazba_kellett_vinni_a_Melrose_Place_szinesznojet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a56650-a039-4bfd-81b1-4487b3d9b0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05293091-2d97-43d4-b345-af9a5003efa3","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Korhazba_kellett_vinni_a_Melrose_Place_szinesznojet","timestamp":"2018. június. 19. 11:24","title":"Kórházba kellett vinni a Melrose Place színésznőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf10fef-033a-4382-a710-9d31333b954e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Philip Zimbardo közel húsz oldalas közleményben reagált az őt ért vádakra, miszerint a világhíressé vált stanfordi börtönkísérletét manipulálta. ","shortLead":"Philip Zimbardo közel húsz oldalas közleményben reagált az őt ért vádakra, miszerint a világhíressé vált stanfordi...","id":"20180620_Philip_Zimbardo_cafolja_hogy_manipulalta_a_bortonkiserletet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caf10fef-033a-4382-a710-9d31333b954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec1e654-1e94-4b22-863e-3778a11d77b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Philip_Zimbardo_cafolja_hogy_manipulalta_a_bortonkiserletet","timestamp":"2018. június. 20. 16:47","title":"Philip Zimbardo cáfolja, hogy manipulálta a börtönkísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28703f7-21bb-4e09-9dc7-b9226ccbe8d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A képzőművész és galériatulajdonos Sam Havadtoy (avagy Havadtőy Sámuel) munkáit három különböző tárlaton is láthatja a magyar közönség júliusban. A Yoko Onoval való kapcsolatát feldolgozó műveit is megnézhetjük majd.","shortLead":"A képzőművész és galériatulajdonos Sam Havadtoy (avagy Havadtőy Sámuel) munkáit három különböző tárlaton is láthatja...","id":"20180620_Harom_kiallitasa_is_lesz_Yoko_Ono_egykori_szerelmenek_a_magyar_szarmazasu_Sam_Havadtoynak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e28703f7-21bb-4e09-9dc7-b9226ccbe8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6437c7cb-595b-4b0a-8e38-f2b17271eaee","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Harom_kiallitasa_is_lesz_Yoko_Ono_egykori_szerelmenek_a_magyar_szarmazasu_Sam_Havadtoynak","timestamp":"2018. június. 20. 11:10","title":"Három kiállítása is lesz Yoko Ono egykori szerelmének, a magyar származású Sam Havadtoynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 11 éves Masha nem volt olyan barátságos, mint a Magyarországot bejáró Robi.","shortLead":"A 11 éves Masha nem volt olyan barátságos, mint a Magyarországot bejáró Robi.","id":"20180619_Cirkuszi_show_kozben_szabadult_el_egy_medve_majdnem_szettepte_a_gondozojat__18","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e195a98-6017-4a1f-9bff-3eac2b310dff","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Cirkuszi_show_kozben_szabadult_el_egy_medve_majdnem_szettepte_a_gondozojat__18","timestamp":"2018. június. 19. 16:48","title":"Cirkuszi show közben szabadult el egy medve, majdnem széttépte a gondozóját - 18+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaff56d-6bd6-497a-80da-c4965bb151b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamiért nem sikerült a Samsung csak Project V-ként (Project Valley) emlegetett terve, azaz az összehajtható telefonra tett első komoly erőfeszítései. Újabb képek szivárogtak ki egy 2015-ös, később azonban meghiúsult elképzelésről.","shortLead":"Valamiért nem sikerült a Samsung csak Project V-ként (Project Valley) emlegetett terve, azaz az összehajtható telefonra...","id":"20180619_projectv_a_samsung_meghiusult_osszehajthato_telefonja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdaff56d-6bd6-497a-80da-c4965bb151b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e1b761-4c79-49ac-be56-5b071604b8e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_projectv_a_samsung_meghiusult_osszehajthato_telefonja","timestamp":"2018. június. 19. 12:03","title":"Kiszivárgott képek: ilyen volt a Samsung korábbi összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem csökken az szja, és az ígért radikális egyszerűsítést sem nagyon látjuk – a Pénzügyminisztérium benyújtotta az új adótörvényeket a Parlamentnek.","shortLead":"Egyelőre nem csökken az szja, és az ígért radikális egyszerűsítést sem nagyon látjuk – a Pénzügyminisztérium...","id":"20180619_Olcsobb_tej_dragabb_csokolade_leepulo_cafeteria__itt_vannak_az_uj_adotorvenyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cce4292-8df6-4547-a2a8-8acc702a5675","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Olcsobb_tej_dragabb_csokolade_leepulo_cafeteria__itt_vannak_az_uj_adotorvenyek","timestamp":"2018. június. 19. 14:33","title":"Olcsóbb tej, drágább csokoládé, leépülő cafeteria - itt vannak az új adótörvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken találunk egy-egy különleges ismertetőjegyet.","shortLead":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken...","id":"20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50a6792-cf61-43f0-9dab-059c608ff4d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","timestamp":"2018. június. 21. 08:50","title":"Felismeri a városokat ezekről a régi fotókról? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már azzal is a felhasználók idegein táncolt, hogy bevezette a reklámokat a Messengerbe, erre most rátesznek még egy lapáttal. Jönnek az automatikusan elinduló videós hirdetések.","shortLead":"A Facebook már azzal is a felhasználók idegein táncolt, hogy bevezette a reklámokat a Messengerbe, erre most rátesznek...","id":"20180620_facebook_messenger_hirdetes_automatikusan_elindulo_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234413f-9ce6-44e0-8af7-b0265f230e08","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_facebook_messenger_hirdetes_automatikusan_elindulo_video","timestamp":"2018. június. 20. 11:03","title":"Hát, ez remek: a Facebook automatikusan elinduló videós reklámokat tesz a Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]