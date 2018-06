Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"714a55f3-8029-4f8d-9b91-e562930fe667","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stílusosan búcsúztatták el az utolsó vonatot a régi belgrádi főpályaudvaron még múlt pénteken. A hangosbemondókból az itthon Forró szél címen vetített sorozat zenéje szólt, ami sokaknak talán Surda dalaként ismerősebb. A vonat folyamatosan dudált, így döcögött ki a már teljesen kihalt állomásról, az utasok és a személyzet integettek a kamerának. A 185 éves főpályaudvar szerepét az új pályaudvar veszi át, amely még félkész, de a peronok már használhatóak. A régi, patinás épületet a hírek szerint múzeummá alakítanák.","shortLead":"Stílusosan búcsúztatták el az utolsó vonatot a régi belgrádi főpályaudvaron még múlt pénteken. A hangosbemondókból...","id":"20180620_surda_dalaval_bucsuztattak_az_utolso_vonatot_a_regi_belgradi_fopalyaudvaron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=714a55f3-8029-4f8d-9b91-e562930fe667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886b3608-2c25-48c9-b291-f6ecae03efec","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_surda_dalaval_bucsuztattak_az_utolso_vonatot_a_regi_belgradi_fopalyaudvaron","timestamp":"2018. június. 20. 09:20","title":"Surda dalával búcsúztatták az utolsó vonatot a régi belgrádi főpályaudvaron – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f75fd5-9418-49fa-a8ff-b6efbc571191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Déli szomszédunk megelégelte a turisták tízezreinek potyázását, és elkezdte határon túl is bevasalni a büntetéseket. Az sincs biztonságban, aki öt évnél régebben követte el a vétséget, az elévülést ott ugyanis más szabályok szerint számítják, mint Magyarországon. ","shortLead":"Déli szomszédunk megelégelte a turisták tízezreinek potyázását, és elkezdte határon túl is bevasalni a büntetéseket...","id":"20180620_kulfoldi_nyaralas_parkolas_parkolasi_birsag_horvatorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f75fd5-9418-49fa-a8ff-b6efbc571191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f1a240-d199-46b3-8901-1b12cb8c49e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_kulfoldi_nyaralas_parkolas_parkolasi_birsag_horvatorszag","timestamp":"2018. június. 20. 06:30","title":"Óvatosan parkoljon Horvátországban, évek múlva is megbüntethetik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180621_Egy_valodi_pap_szolt_be_Tibi_atyanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3a1387-7538-43bd-ba2b-ca27c515938f","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Egy_valodi_pap_szolt_be_Tibi_atyanak","timestamp":"2018. június. 21. 11:42","title":"Egy valódi pap szólt be Tibi atyának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac9ee8b-e309-4b88-bce2-30e58bb8a38e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már az iPhone az X utótagot kapta, miért ne jellemezné ez a betű az Oppo csúcstelefonját is. Bemutatták az Oppo Find X-et, azonban már annyi minden kiszivárgott korábban róla, hogy nem okozott túl nagy meglepetést, legfeljebb az árán csodálkoztunk el.","shortLead":"Ha már az iPhone az X utótagot kapta, miért ne jellemezné ez a betű az Oppo csúcstelefonját is. Bemutatták az Oppo Find...","id":"20180620_oppo_find_x_specifikaciok_ar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac9ee8b-e309-4b88-bce2-30e58bb8a38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88781644-5a4c-4fb3-8aa7-82288bc24f35","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_oppo_find_x_specifikaciok_ar","timestamp":"2018. június. 20. 20:53","title":"Izgalmas modell: bemutatták az új androidos csúcstelefont, az árán elcsodálkoztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Májusig sikerült összehozni az éves hiánycél 87 százalékát.","shortLead":"Májusig sikerült összehozni az éves hiánycél 87 százalékát.","id":"20180620_Ez_am_a_valasztasi_ev_mostanra_osszejott_kozel_1200_milliard_forintos_hiany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11984cd9-fc51-4eff-8c6d-ef5cb300a699","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Ez_am_a_valasztasi_ev_mostanra_osszejott_kozel_1200_milliard_forintos_hiany","timestamp":"2018. június. 20. 13:59","title":"Ez ám a választási év: mostanra összejött közel 1200 milliárd forintos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak, mostantól pedig még hasznosabb lett az app.","shortLead":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak...","id":"20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42e2a8d-c243-400c-9da2-dcbef70a7b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","timestamp":"2018. június. 20. 08:03","title":"Gyorsan fogy a mobilnete? Töltse le ezt az alkalmazást, sokat spórolhat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d60d62-a30b-47da-b54e-4c785f7bf872","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligenciák ma már nem csak a sci-fi filmekből ismert gyilkos gépek, amelyek az emberiség pusztulására törnek. Bár kevésbé látjuk, de a mindennapjainknak egyre több olyan része van, ahol komoly segítséget kapunk ettől a technológiától. Lássuk, honnan indultunk és hol tartunk most!","shortLead":"A mesterséges intelligenciák ma már nem csak a sci-fi filmekből ismert gyilkos gépek, amelyek az emberiség pusztulására...","id":"lgelectronics_20180619_Mar_okostelefonokban_is_nekunk_dolgozik_a_mesterseges_intelligencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d60d62-a30b-47da-b54e-4c785f7bf872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b6339f-1816-4711-88b5-7b71b5b1c232","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20180619_Mar_okostelefonokban_is_nekunk_dolgozik_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 21. 07:30","title":"Már okostelefonokban is nekünk dolgozik a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"41464016-8cb1-402f-affa-0716b0d60c6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ok a spanyol-iráni meccs volt. Eddig tilos volt a férfiakkal közösen meccset nézniük.

","shortLead":"Az ok a spanyol-iráni meccs volt. Eddig tilos volt a férfiakkal közösen meccset nézniük.

","id":"20180621_37_ev_utan_belephettek_az_irani_nok_a_teherani_stadionokba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41464016-8cb1-402f-affa-0716b0d60c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3516cdd7-0a65-4ac7-a682-bb7bdbe65341","keywords":null,"link":"/elet/20180621_37_ev_utan_belephettek_az_irani_nok_a_teherani_stadionokba","timestamp":"2018. június. 21. 09:55","title":"37 év után beléphettek az iráni nők a teheráni stadionokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]