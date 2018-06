A legerősebb technológiai vállalat, az Apple indíthat saját videoszolgáltatást, és ezt nagyban valószínűsíti, hogy olyan neves személyekkel tárgyalnak a cupertinóiak, mint Steven Spielberg, Jennifer Aniston vagy Reese Witherspoon, illetve már alá is írtak egy többéves szerződést a neves producerrel, a világ legkeresettebb talk show-háziasszonyával, Oprah Winfrey-vel.

Úgy hírlik, hogy az Apple a Netflix és az Amazon által kitaposott ösvényen haladna. Van, aki úgy véli, hogy az Apple Musichoz hasonlóan, amely jelenleg a világ egyik legnépszerűbb prémium zenei streaming szolgáltatása, az Apple VoD (video on demand) szolgáltatása az Apple TV-n keresztül ingyenes lenne. Ez hasonló az Amazon megközelítéséhez, abban az értelemben, hogy ők nagyon kedvező áron adják a tartalmat pozícióik megerősítése érdekében.

A Recode egyébként felvázolt egy olyan stratégiai lehetőséget is, amelyik összefogná az Apple Music, a VoD szolgáltatás és az Apple Care program elérését. Ebben a videostreaming hozzáadott értéket jelenthetne a meglévő szolgáltatások mellé. De persze (és ez a valószínűbb) önálló előfizetésként is értékesíthetné a videoszolgáltatást az Apple, mint ahogyan azt a Netflix is teszi. Ez utóbbi szolgáltatása nem mondható olcsónak, viszont vitathatatlanul a legtöbb és legminőségibb tartalmat kínálja. Meglehetősen sok időbe kerülhetne, hogy az Apple felzárkózzék ehhez, ezért is várható, hogy kezdetben csak kevés pénzt kérnének (már amennyiben valóban fizetős lenne) a videoszolgáltatásért. A tartalmak között állítólag filmek is szerepelnének, amelyek 2-3 héttel a bemutatásuk után kerülnének fel.

A mostani értesülések egyébként egybecsengenek Tim Cook 2017. októberi szavaival. Az Apple első embere akkor azt nyilatkozta, hogy 2020-ra meg szeretnék duplázni a szolgáltatásokból érkező bevételeket, és ehhez tényleg jól jöhetne egy videós láb is. Hogy mikor indulna ez a szolgáltatás, az most még nem világos, azt azonban biztosra vehetjük, hogy az Egyesült Államokban debütálna. Egyébként az Apple egyik vezetője azt is világossá tette, hogy a jelenlegi pletykákkal szemben cége sem a Netflix, sem a Disney felvásárlásán nem gondolkozik.

