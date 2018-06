Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f23d3742-cfbc-46d6-9c19-21ce3a7cbd3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autógyártók és a technológiai cégek összefognak egymással, támadnak a digitiális kulcsok.","shortLead":"Az autógyártók és a technológiai cégek összefognak egymással, támadnak a digitiális kulcsok.","id":"20180622_auto_slusszkulcs_okostelefon_nfc_inditas_nyitas_zaras_digitalis_kulcs_audi_bmw_vw_apple_samsung","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23d3742-cfbc-46d6-9c19-21ce3a7cbd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e432aa4a-198e-4a78-bea7-b53621906690","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_auto_slusszkulcs_okostelefon_nfc_inditas_nyitas_zaras_digitalis_kulcs_audi_bmw_vw_apple_samsung","timestamp":"2018. június. 22. 13:21","title":"Hétköznapivá válik kulcs helyett mobillal nyitni és indítani az autóinkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b3a3f6-be86-4bcd-a9de-fefe009024a7","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megsértette az Intel belső szabályzatát Brian Krzanich – erre derített fényt a chipgyártó vállalat belső vizsgálata.","shortLead":"Megsértette az Intel belső szabályzatát Brian Krzanich – erre derített fényt a chipgyártó vállalat belső vizsgálata.","id":"20180621_intel_brian_krzanich_lemondas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b3a3f6-be86-4bcd-a9de-fefe009024a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cbae88-0e7d-426a-b7c0-fb35d98939ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_intel_brian_krzanich_lemondas","timestamp":"2018. június. 21. 15:20","title":"Azonnali hatállyal lemondott az Intel vezérigazgatója, miután fény derült egy belsős viszonyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d29d271-70f0-4649-bf38-c426d03a4b75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy egyes gyermekek a sötéttől és a bohócoktól félnek, úgy olyanok is akadnak, akikben a közösségi közlekedés kelt nyugtalanságot. De mint mindenre, erre is van megoldás.","shortLead":"Ahogy egyes gyermekek a sötéttől és a bohócoktól félnek, úgy olyanok is akadnak, akikben a közösségi közlekedés kelt...","id":"20180620_Kisebb_csodat_tett_egy_BKVs_egy_villamostol_nagyon_felo_budapesti_kislannyal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d29d271-70f0-4649-bf38-c426d03a4b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a52bcb-52bd-4584-b16d-1e82a366ac0c","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Kisebb_csodat_tett_egy_BKVs_egy_villamostol_nagyon_felo_budapesti_kislannyal","timestamp":"2018. június. 20. 17:14","title":"Kisebb csodát tett egy BKV-s egy villamostól nagyon félő budapesti kislánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cc3bd1-94ac-4345-b7c7-6e751f0a6272","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jessie Lipkin az eBay-en vadászta le az 1966-os GMC-buszt, melyet háromévnyi munkával saját kezűleg épített át lakássá.","shortLead":"Jessie Lipkin az eBay-en vadászta le az 1966-os GMC-buszt, melyet háromévnyi munkával saját kezűleg épített át lakássá.","id":"20180621_Eladja_a_vilagutazo_lany_a_buszlakast_ami_jobban_nez_ki_mint_sokunk_otthona","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1cc3bd1-94ac-4345-b7c7-6e751f0a6272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31e402d-0962-4623-af14-302a15bf46ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_Eladja_a_vilagutazo_lany_a_buszlakast_ami_jobban_nez_ki_mint_sokunk_otthona","timestamp":"2018. június. 21. 11:42","title":"Eladja a világutazó lány a buszlakást, ami jobban néz ki, mint sokunk otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg a magyar kormányfő szerint kulcsfontosságú társadalompolitikai kihívás a születésszám növelése, addig a világ különböző pontjain felnőtt emberek döntenek úgy, hogy inkább nem vállalnak gyereket. Döntésük oka a környezetvédelem, szerintük a klímaváltozást a populáció csökkentésével lehet csak megállítani.","shortLead":"Míg a magyar kormányfő szerint kulcsfontosságú társadalompolitikai kihívás a születésszám növelése, addig a világ...","id":"20180620_Orban_Viktorral_ellentetben_vannak_akik_kifejeztten_orulnenek_a_nepessegcsokkenesnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d09585a-50f2-46a8-92d6-0ca7b6eca89b","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Orban_Viktorral_ellentetben_vannak_akik_kifejeztten_orulnenek_a_nepessegcsokkenesnek","timestamp":"2018. június. 21. 08:20","title":"Orbán Viktorral ellentétben vannak, akik kifejezetten örülnének a népességcsökkenésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bb5b31-b08f-4d64-8a0b-22aa7c3737d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha a brazilok jelenlegi legnagyobb klasszisáról beszélünk, Neymarra gondol mindenki. Van valaki, aki még nála is nagyobb magaságokba juthat, alig 21 évesen. A brazilok támadója, Gabriel Jesus lehet az új sztár.","shortLead":"Ha a brazilok jelenlegi legnagyobb klasszisáról beszélünk, Neymarra gondol mindenki. Van valaki, aki még nála is...","id":"20180622_Az_utcafestobol_lett_vilagklasszis_Gabriel_Jesus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24bb5b31-b08f-4d64-8a0b-22aa7c3737d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3864600-bdbd-47c4-944e-cc0d323fccbb","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Az_utcafestobol_lett_vilagklasszis_Gabriel_Jesus","timestamp":"2018. június. 22. 12:10","title":"Az utcafestőből lett világklasszis: Gabriel Jesus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Benetton korábban is alkalmazott már hasonló taktikát, hogy valamilyen provokatív kampányt alkalmazva hívja fel a figyelmet valamire – és persze önmagára. ","shortLead":"A Benetton korábban is alkalmazott már hasonló taktikát, hogy valamilyen provokatív kampányt alkalmazva hívja fel...","id":"20180621_Tengerbol_kimentett_menekultekkel_kezdett_kampanyolni_egy_vilaghiru_divatceg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6885f3b-d1ca-4057-9d9d-f70e3369dcae","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Tengerbol_kimentett_menekultekkel_kezdett_kampanyolni_egy_vilaghiru_divatceg","timestamp":"2018. június. 21. 10:37","title":"Tengerből kimentett menekültekkel kezdett kampányolni egy világhírű divatcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd226673-bc58-458b-807b-6e10cb0d0a75","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU két vezetője látszólag külön próbálja megoldani a migrációs politika három éve megoldatlan kérdéseit.","shortLead":"Az EU két vezetője látszólag külön próbálja megoldani a migrációs politika három éve megoldatlan kérdéseit.","id":"20180622_Az_osztrak_kancellarnak_sem_tetszik_Juncker_minicsucsa_de_elmegy_ra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd226673-bc58-458b-807b-6e10cb0d0a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bbcf31-4a52-415c-9b83-b96fd9b7b5fe","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Az_osztrak_kancellarnak_sem_tetszik_Juncker_minicsucsa_de_elmegy_ra","timestamp":"2018. június. 22. 14:49","title":"Az osztrák kancellárnak sem tetszik Juncker minicsúcsa, de elmegy rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]