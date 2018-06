Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2e7c37c-47a6-4c93-baf6-3bd5a8896abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötelezettségszegési eljárás is indulhat.","shortLead":"Kötelezettségszegési eljárás is indulhat.","id":"20180621_Brusszel_aggodalommal_figyeli_a_Stop_Sorost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2e7c37c-47a6-4c93-baf6-3bd5a8896abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d70f5e9-6587-4e1c-9fd0-a1a0b81f94ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Brusszel_aggodalommal_figyeli_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 21. 16:59","title":"Brüsszel vizsgálja a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba","c_author":"Demény Péter","category":"kultura","description":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember szinte akkor is tudta, ha nem tudta, hogy itt egy udvarhelyszéki fiú-fiatalember-férfi-öregúr beszél. A szerdán 90 évesen elhunyt Kányádi Sándorra emlékezik Demény Péter.","shortLead":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember...","id":"20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb45fff1-88c1-4dba-8ac1-aa3edc6d9e77","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","timestamp":"2018. június. 20. 17:36","title":"Aki versben dolgozott – Kányádi Sándor halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb5e74d-6050-41a5-8136-a44fa1c806ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden pénzt megér?","shortLead":"Minden pénzt megér?","id":"20180621_Pinter_Tibor_huszmillio_forintra_biztositotta_a_testet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb5e74d-6050-41a5-8136-a44fa1c806ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d925d83-ffb2-461f-aca6-90f47482cae8","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Pinter_Tibor_huszmillio_forintra_biztositotta_a_testet","timestamp":"2018. június. 21. 16:21","title":"Pintér Tibor húszmillió forintra biztosította a testét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcf65b3-33f6-45bb-95bc-867ea125ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Júliustól a kormány megtéríti a KRESZ-tanfolyam és -vizsga díját a 20 évnél fiatalabbaknak.","shortLead":"Júliustól a kormány megtéríti a KRESZ-tanfolyam és -vizsga díját a 20 évnél fiatalabbaknak.","id":"20180621_kresz_jogositvany_autovezeto_kepzes_ingyenes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fcf65b3-33f6-45bb-95bc-867ea125ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee21301-b52b-4236-acc7-4c562033406b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_kresz_jogositvany_autovezeto_kepzes_ingyenes","timestamp":"2018. június. 21. 12:15","title":"Itt egy fontos változtatás a jogosítvány megszerzésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44532d7c-b943-43dc-9549-e07075ee8fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előrejelzéseknek megfelelően már meg is jelentek a tornához kapcsolódó konkrét átverések, amelyek között a hamis mezek, a fertőzött stream oldalak és a mesés nyereményeket ígérő lottósorsolás is megtalálható.","shortLead":"Az előrejelzéseknek megfelelően már meg is jelentek a tornához kapcsolódó konkrét átverések, amelyek között a hamis...","id":"20180621_Fertozott_streamekkel_es_hamis_nyeremenyjatekokkal_vernek_at_a_vbcsalok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44532d7c-b943-43dc-9549-e07075ee8fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffdcaa6-4dc4-4df5-a008-98cc7228d87b","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Fertozott_streamekkel_es_hamis_nyeremenyjatekokkal_vernek_at_a_vbcsalok","timestamp":"2018. június. 21. 12:13","title":"Fertőzött streamekkel és hamis nyereményjátékokkal vernek át a vb-csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó-válogatott győzelmét jövendölte a Costa Rica elleni világbajnoki csoportmérkőzésre Achilles, az Ermitázs macskája.","shortLead":"A brazil labdarúgó-válogatott győzelmét jövendölte a Costa Rica elleni világbajnoki csoportmérkőzésre Achilles...","id":"20180622_megint_josolt_a_vbre_a_suket_kandur","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fe2087-369e-4ed3-b218-4a68054a9535","keywords":null,"link":"/sport/20180622_megint_josolt_a_vbre_a_suket_kandur","timestamp":"2018. június. 22. 12:49","title":"Megint jósolt a vb-re a süket kandúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 86 milliárdból felújított vasútvonal 15,5 milliárdos biztosítóberendezései rendszeresen meghibásodnak, emiatt a vonatok sokat késnek, de most a sorompó is nyitva maradt egy elrobogó vonat előtt.","shortLead":"A 86 milliárdból felújított vasútvonal 15,5 milliárdos biztosítóberendezései rendszeresen meghibásodnak, emiatt...","id":"20180621_Jott_a_vonat_de_felnyilt_a_sorompo_a_2014ben_felujitott_vasutvonalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fac248-d75a-4fe7-bd42-453858e4ba54","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180621_Jott_a_vonat_de_felnyilt_a_sorompo_a_2014ben_felujitott_vasutvonalon","timestamp":"2018. június. 21. 18:19","title":"Jött a vonat, de felnyílt a sorompó a 2014-ben felújított vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a488e03-f86e-4dee-a357-ffc7c7a64ae1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztő dolgokat vállaltak a perui szurkolók, csak hogy Oroszországban szurkolhassanak a csapatuknak.\r

\r

","shortLead":"Elképesztő dolgokat vállaltak a perui szurkolók, csak hogy Oroszországban szurkolhassanak a csapatuknak.\r

\r

","id":"20180621_Harom_honap_alatt_25_kilot_hizott_csak_hog_kijusson_a_vbre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a488e03-f86e-4dee-a357-ffc7c7a64ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d559279-f1c9-44a6-b921-63dbfbc90ac7","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Harom_honap_alatt_25_kilot_hizott_csak_hog_kijusson_a_vbre","timestamp":"2018. június. 21. 15:49","title":"Három hónap alatt 25 kilót hízott, csak hogy kijusson a vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]