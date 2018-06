Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbce9e2c-d542-4395-b873-adbe2750d261","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A vállalatok és az online befolyásolók közötti, marketingcélú együttműködések egyre népszerűbbek. Mindenki számára meggyőzőbb, ha céges közlemény helyett kedvenc vloggere mutatja be, miért érdemes valamelyik tévécsatornát nézni, vagy miként újíthatja fel a lakását hitelből.","shortLead":"A vállalatok és az online befolyásolók közötti, marketingcélú együttműködések egyre népszerűbbek. Mindenki számára...","id":"20180621_Mi_tortenik_ha_egy_ceg_szabad_kezet_ad_egy_influencernek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbce9e2c-d542-4395-b873-adbe2750d261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92cee6b-9fd3-43e0-bbb5-10cc36bfc5a6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180621_Mi_tortenik_ha_egy_ceg_szabad_kezet_ad_egy_influencernek","timestamp":"2018. június. 21. 13:15","title":"Egyre nagyobb kihívás újat mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13371cf-8009-4436-8359-30e3a72b4b93","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemrég cseperedett fel az előző, és költözött egy csehországi állatkertbe, máris újabb sörényes hangyász kölyök született a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Isabela és William második utódja, Flódni szombaton jött világra, és a szerencsés látogatók már most is láthatják egy üvegfalon át. Főleg délelőtt van erre esély, ha nem pihen a mama. Ha pihen, lompos farkával nemcsak magát, hanem a kölyköt is betakargatja ugyanis. ","shortLead":"Nemrég cseperedett fel az előző, és költözött egy csehországi állatkertbe, máris újabb sörényes hangyász kölyök...","id":"20180621_csak_akkor_lathatjak_a_szerencsesek_flodnit_ha_a_mamaja_nem_takarja_be_lompos_farkaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13371cf-8009-4436-8359-30e3a72b4b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681d1c1a-217f-44e9-aff6-3b0d1c722fd5","keywords":null,"link":"/elet/20180621_csak_akkor_lathatjak_a_szerencsesek_flodnit_ha_a_mamaja_nem_takarja_be_lompos_farkaval","timestamp":"2018. június. 21. 18:56","title":"Csak akkor láthatják a szerencsések Flódnit, ha a mamája nem takarja be lompos farkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","shortLead":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","id":"20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96be2e83-c864-4918-b8f3-6a80edde512a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","timestamp":"2018. június. 21. 09:05","title":"Kigyulladt egy autó az M3-ason, egy sávon halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július 1-jével razziákba kezdenek az illetékes hatóságok a lakó- és egyéb ingatlanoknál a parlagfű miatt.","shortLead":"Július 1-jével razziákba kezdenek az illetékes hatóságok a lakó- és egyéb ingatlanoknál a parlagfű miatt.","id":"20180622_Indul_a_razzia_5_millios_birsagot_is_kaphat_valaki_ha_nem_tunteti_el_a_parlagfuvet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b8e0c-b38f-4397-ace9-0db07c739985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Indul_a_razzia_5_millios_birsagot_is_kaphat_valaki_ha_nem_tunteti_el_a_parlagfuvet","timestamp":"2018. június. 22. 07:07","title":"Indul a razzia, 5 milliós bírságot is kaphat valaki, ha nem tünteti el a parlagfüvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed621d50-c3be-48dc-a95d-f403c3a8e172","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Fenntartások nélkül belekeverjük az otthon készült ételekbe, például süteményekbe, lekvárokba, befőttekbe azokat az adalékanyagokat, melyeket a gyári termékekben kárhoztatunk – állítja a Coca-Cola által megrendelt kutatás, amiben azt is megmagyarázzák, miért áll el fél évig a száz százalékos narancslé.","shortLead":"Fenntartások nélkül belekeverjük az otthon készült ételekbe, például süteményekbe, lekvárokba, befőttekbe azokat...","id":"20180621_Elarulta_a_CocaCola_mivel_itatja_a_magyarokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed621d50-c3be-48dc-a95d-f403c3a8e172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f765a7-cbad-460d-881a-040f99920010","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Elarulta_a_CocaCola_mivel_itatja_a_magyarokat","timestamp":"2018. június. 21. 10:25","title":"Elárulta a Coca-Cola, mivel itatja a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz tartozó Viva tévécsatorna.","shortLead":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz...","id":"20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e193bd-927f-477b-9716-1972ef8adbdc","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","timestamp":"2018. június. 21. 14:36","title":"Egy korszak lezárul: megszűnik a Viva tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a488e03-f86e-4dee-a357-ffc7c7a64ae1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztő dolgokat vállaltak a perui szurkolók, csak hogy Oroszországban szurkolhassanak a csapatuknak.\r

\r

","shortLead":"Elképesztő dolgokat vállaltak a perui szurkolók, csak hogy Oroszországban szurkolhassanak a csapatuknak.\r

\r

","id":"20180621_Harom_honap_alatt_25_kilot_hizott_csak_hog_kijusson_a_vbre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a488e03-f86e-4dee-a357-ffc7c7a64ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d559279-f1c9-44a6-b921-63dbfbc90ac7","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Harom_honap_alatt_25_kilot_hizott_csak_hog_kijusson_a_vbre","timestamp":"2018. június. 21. 15:49","title":"Három hónap alatt 25 kilót hízott, csak hogy kijusson a vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel a történelmi csúcs.","shortLead":"Közel a történelmi csúcs.","id":"20180621_Ujabb_hatart_lepett_a_forint_mar_326_egy_euro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f073c98-ae1c-4411-9936-4e310642116e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Ujabb_hatart_lepett_a_forint_mar_326_egy_euro","timestamp":"2018. június. 21. 10:11","title":"Beszakadt a forint: már 326 egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]