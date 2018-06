Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Közel a történelmi csúcs. Beszakadt a forint: már 326 egy euró. 2018. június. 21. 10:11

Rogán Antal hivatala hirtelen rájött, hogy Rogán Antal szomszédja nem is indulhatott volna a kommunikációs tenderen. Kizárták Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégeit a zsíros állami megbízásból. 2018. június. 21. 16:20

Az egyik távolsági busz nem engedte előzni a másikat. A hátul haladó busz vezetője fél kézzel tartotta a kormányt, a másikkal a telefonját, és felvette, ami az úton történik. Két buszsofőr versenyzett a 83-as főúton, az egyik videóra vette. 2018. június. 21. 19:58

Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők. Patkányok rágtak szét ötmillió forintot egy bankautomatában. 2018. június. 21. 07:15

Nemcsak ügyes, okos is. Ez az éhes mosómedve akármelyik akcióhőst lepipálja. 2018. június. 22. 11:10

A tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával, mely azonban a súlyosbodó munkaerőhiány miatt is elengedhetetlen lenne. Mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban nem csupán az elmaradások pótlásáról célszerű intézkedni, hanem lehetőség szerint az éves szabadságkeretek minél nagyobb mértékű további csökkentéséről is. Fogadjunk, hogy Ön is kezeli a nyári szabadságokat, ha kisvállalkozó. 2018. június. 22. 10:59

Nehogy már az Orbán-kormány szócsöveként működő lap akarja megmondani, mit nézhetünk meg a színházban a gyerekkel – egyhangúan így vélekedtek azok, akik aznap nézték meg Billy Elliot című eladást, amikor a Magyar Idők darabot támadó cikkének hatására törölték a musical 15 előadását. Van, aki dühöng a politikai presszió miatt, más szülő csak jót nevetett azon, hogy ezek szerint éppen homoszexuális propagandának teszi ki a kisfiát. A társulat érthetően szomorú a váratlan elkaszálás miatt, mégis vastapsot érő alakítással szórakoztatták a nagyérdeműt -–amíg még tehetik. "Bízzák ezt a szülőkre" – a Billy Elliot nézői csak röhögnek a gyerekükre leső melegveszélyen. 2018. június. 22. 13:25

Egy hete ilyenkor még Peru volt a világbajnok, de most már Dánia az. A dicsőség azonban nem tarthat örökké. Tudta? A dán–ausztrál meccs volt a világbajnoki döntő. 2018. június. 22. 13:34 A hátul haladó busz vezetője fél kézzel tartotta a kormányt, a másikkal a telefonját, és felvette, ami az úton történik. ","shortLead":"Az egyik távolsági busz nem engedte előzni a másikat. A hátul haladó busz vezetője fél kézzel tartotta a kormányt...","id":"20180621_ket_buszsofor_versenyzett_a_83as_fouton_az_egyik_videora_vette","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b786e719-3dc3-4959-b2d9-f9e054f6bcba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ab9a8-238a-4ccb-a3e2-6210bc39dc7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_ket_buszsofor_versenyzett_a_83as_fouton_az_egyik_videora_vette","timestamp":"2018. június. 21. 19:58","title":"Két buszsofőr versenyzett a 83-as főúton, az egyik videóra vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","shortLead":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","id":"20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13e6ab5-47be-4950-8887-b7233eacde8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","timestamp":"2018. június. 21. 07:15","title":"Patkányok rágtak szét ötmillió forintot egy bankautomatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak ügyes, okos is.","shortLead":"Nemcsak ügyes, okos is.","id":"20180622_Ez_az_ehes_mosomedve_akarmelyik_akciohost_lepipalja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f60807a-6d98-4e9c-ab31-58ef2af47db3","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Ez_az_ehes_mosomedve_akarmelyik_akciohost_lepipalja","timestamp":"2018. június. 22. 11:10","title":"Ez az éhes mosómedve akármelyik akcióhőst lepipálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a95912d-ed1c-4ae2-92b0-8901d77f09a1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával, mely azonban a súlyosbodó munkaerőhiány miatt is elengedhetetlen lenne. Mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban nem csupán az elmaradások pótlásáról célszerű intézkedni, hanem lehetőség szerint az éves szabadságkeretek minél nagyobb mértékű további csökkentéséről is.","shortLead":"A tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával, mely azonban...","id":"20180622_Fogadjunk_hogy_On_is_kezeli_a_nyari_szabadsagokat_ha_kisvallalkozo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a95912d-ed1c-4ae2-92b0-8901d77f09a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90390c3-abb2-4bf5-8d3c-443ea1d498cc","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180622_Fogadjunk_hogy_On_is_kezeli_a_nyari_szabadsagokat_ha_kisvallalkozo","timestamp":"2018. június. 22. 10:59","title":"Fogadjunk, hogy Ön is kezeli a nyári szabadságokat, ha kisvállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebe99e5-670b-4edc-a3c6-bdcd1dd7d872","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nehogy már az Orbán-kormány szócsöveként működő lap akarja megmondani, mit nézhetünk meg a színházban a gyerekkel – egyhangúan így vélekedtek azok, akik aznap nézték meg Billy Elliot című eladást, amikor a Magyar Idők darabot támadó cikkének hatására törölték a musical 15 előadását. Van, aki dühöng a politikai presszió miatt, más szülő csak jót nevetett azon, hogy ezek szerint éppen homoszexuális propagandának teszi ki a kisfiát. A társulat érthetően szomorú a váratlan elkaszálás miatt, mégis vastapsot érő alakítással szórakoztatták a nagyérdeműt -–amíg még tehetik.","shortLead":"Nehogy már az Orbán-kormány szócsöveként működő lap akarja megmondani, mit nézhetünk meg a színházban a gyerekkel –...","id":"20180622_Bizzak_ezt_inkabb_a_szulokre__nem_felnek_gyerekeik_elbuzisitasatol_a_Billy_Elliot_nezoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ebe99e5-670b-4edc-a3c6-bdcd1dd7d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f326047-1ad0-433f-9474-f5da66651004","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Bizzak_ezt_inkabb_a_szulokre__nem_felnek_gyerekeik_elbuzisitasatol_a_Billy_Elliot_nezoi","timestamp":"2018. június. 22. 13:25","title":" \"Bízzák ezt a szülőkre\" – a Billy Elliot nézői csak röhögnek a gyerekükre leső melegveszélyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy hete ilyenkor még Peru volt a világbajnok, de most már Dánia az. A dicsőség azonban nem tarthat örökké.","shortLead":"Egy hete ilyenkor még Peru volt a világbajnok, de most már Dánia az. A dicsőség azonban nem tarthat örökké.","id":"20180622_Tudta_A_danausztral_meccs_volt_a_vilagbajnoki_donto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ae0d52-a1bb-4c23-a59f-88a6a3ed231d","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Tudta_A_danausztral_meccs_volt_a_vilagbajnoki_donto","timestamp":"2018. június. 22. 13:34","title":"Tudta? A dán–ausztrál meccs volt a világbajnoki döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]