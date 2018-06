Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben magyarázzák, hogy miért szavaztak igennel.","shortLead":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben...","id":"20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d64e262-5310-4aa9-b4d0-d08cbf1242fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","timestamp":"2018. június. 20. 15:44","title":"Most, hogy nem kellett a Fidesznek, a Jobbik megszavazta az Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb490ced-912f-4e3b-83ad-e79323fcd226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy vízelvezető és egy villanyoszlop állt a járda útjában, ez lett az eredménye.","shortLead":"Egy vízelvezető és egy villanyoszlop állt a járda útjában, ez lett az eredménye.","id":"20180621_rtl_cikkcakkos_jarda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb490ced-912f-4e3b-83ad-e79323fcd226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06485018-30b2-4df0-a6a5-86482e8e85c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_rtl_cikkcakkos_jarda","timestamp":"2018. június. 21. 19:44","title":"Most egy cikkcakkos győri járdán nevet az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21823c2-0670-4ca2-8566-6acc93a6cf72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétvége óta ismét buszokkal pótolják egy szakaszon a nagykörúti villamosokat. A pálya egy olyan szakaszát építik át, amelyhez a korábbi években egy-egy részen már hozzányúltak, de akkor csak kisfelújítást végeztek. Most komplett rekonstrukciót végeznek nyáron, tehát az alapzattól újjáépítik a pályát, korszerű módszerrel. Európa egyik legforgalmasabb villamosvonalán azonban így sem lesz még a teljes pálya felújítva. ","shortLead":"Hétvége óta ismét buszokkal pótolják egy szakaszon a nagykörúti villamosokat. A pálya egy olyan szakaszát építik át...","id":"20180620_azt_igerik_most_rendesen_felujitjak_a_nagykoruti_villamospalyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21823c2-0670-4ca2-8566-6acc93a6cf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eda0a23-ce1b-4e62-bb2a-33c2eaae8a52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_azt_igerik_most_rendesen_felujitjak_a_nagykoruti_villamospalyat","timestamp":"2018. június. 20. 12:29","title":"Azt ígérik, most rendesen felújítják a nagykörúti villamospályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ezredforduló óta szaporodnak a farkasok, kutyákkal is keverednek.","shortLead":"Az ezredforduló óta szaporodnak a farkasok, kutyákkal is keverednek.","id":"20180621_Rossz_hir_a_Piroskaknak_egyre_tobb_a_hibrid_farkas_Nemetorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572433a9-b937-4818-b5d6-725fbafb4a97","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Rossz_hir_a_Piroskaknak_egyre_tobb_a_hibrid_farkas_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 21. 11:13","title":"Rossz hír a Piroskáknak: egyre több a hibrid farkas Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG több részletet is megtudott arról, mit mondott Palkovics László az MTA elnökségének múlt héten. ","shortLead":"A HVG több részletet is megtudott arról, mit mondott Palkovics László az MTA elnökségének múlt héten. ","id":"20180620_Zart_ajtok_mogott_Palkovics_nem_volt_szivbajos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46da3a5-656d-47d2-9eab-53eb37fe119d","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Zart_ajtok_mogott_Palkovics_nem_volt_szivbajos","timestamp":"2018. június. 20. 17:36","title":"Zárt ajtók mögött Palkovics nem volt szívbajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca851afe-3eea-4b62-8d46-02173e6f93f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180620_Igy_nez_ki_elo_adasban_egy_szexualis_zaklatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca851afe-3eea-4b62-8d46-02173e6f93f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604a3ab4-bb82-4582-857f-2d80132865c7","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Igy_nez_ki_elo_adasban_egy_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. június. 20. 17:10","title":"Így néz ki élő adásban egy szexuális zaklatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a73bb5-dd25-4aaf-a1b2-91fb68435e10","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nekiment a kormány foglalkoztatás- és gazdaságpolitikájának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parragh László komplex programot követel a kormánytól a munkaerőhiány csökkentésére. Különben az áhított 4%-os GDP-növekedésből nem lesz semmi.","shortLead":"Nekiment a kormány foglalkoztatás- és gazdaságpolitikájának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parragh László...","id":"20180620_Parragh_a_feher_boru_kereszteny_gyokeru_munkavallalok_elfogytak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a73bb5-dd25-4aaf-a1b2-91fb68435e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe44194-d723-40b4-a467-3a24382395d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Parragh_a_feher_boru_kereszteny_gyokeru_munkavallalok_elfogytak","timestamp":"2018. június. 20. 13:43","title":"Parragh: \"A fehér bőrű, keresztény gyökerű munkavállalók elfogytak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Solo: Egy Star Wars-történet nagyon gyenge eredményeket produkál, emiatt két további eredettörténetet is parkolópályára tett a stúdió - már persze ha igazak a hírek.","shortLead":"A Solo: Egy Star Wars-történet nagyon gyenge eredményeket produkál, emiatt két további eredettörténetet is...","id":"20180621_star_wars_spinoff_boba_fett_obi_wan_kenobi_film_lucasfilm_disney_solo_egy_star_wars_tortenet_bevetel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9033bf35-4f6e-4b6d-bdc9-195cd257b7f5","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_star_wars_spinoff_boba_fett_obi_wan_kenobi_film_lucasfilm_disney_solo_egy_star_wars_tortenet_bevetel","timestamp":"2018. június. 21. 11:01","title":"Lehet, hogy búcsút kell intsünk két Star Wars-filmnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]